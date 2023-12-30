Неожиданный бомбардир АПЛ. Над Соланке смеялись, а теперь он уступает только Холанду

Несколько лет назад Доминик Соланке считался одним из самых крутых молодых футболистов в мире. Парень собрал богатую коллекцию наград и перешёл в «Ливерпуль». Сейчас Соланке 26 лет, и играет он в гораздо более скромном клубе. Но его бомбардирские подвиги удивляют.

Доминик сменил «Челси» на «Ливерпуль». Но там почти не играл

Соланке — воспитанник академии «Челси». Он прошёл через все возрастные категории системы лондонского клуба. Победитель молодёжного Кубка Англии и юношеской Лиги чемпионов УЕФА, чемпион мира и Европы среди юношей, лучший молодой футболист года по версии футбольной ассоциации Англии. Впечатляет, не правда ли? Футболист прилично забивал на юношеском уровне, в результате чего даже получил прозвище Goalanke.

Дошло до того, что Жозе Моуринью привлекал Соланке к игре за первую команду. Потом у Доминика была аренда в «Витесс», а по возвращении в лондонский клуб он не получал доверия со стороны Антонио Конте. В результате англичанин решился на переход в «Ливерпуль». Летом 2017 года мерсисайдцы забрали игрока бесплатно, так как тот находился в статусе свободного агента.

Доминик Соланке в «Ливерпуле» Фото: Michael Regan/Getty Images

Соланке поступил очень смело, поскольку в «Ливерпуле» ему никто не гарантировал места в стартовом составе. В итоге Доминик, как правило, выходил на поле на 15-20 минут. Это неудивительно, ведь на тот момент в «Ливерпуле» зажигали Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах. В итоге за полтора года Соланке отыграл всего 27 матчей за первую команду. Он провёл в общей сложности 726 минут и набил скромную статистику: один гол, один ассист.

«Когда я оказался в «Ливерпуле», там была феноменальная тройка нападающих, — вспоминал Соланке. — Очень трудно пробиться в основу топ-клуба, в составе которого такие качественные игроки. Я не демонстрировал высокую результативность, что сыграло заметную роль. С другой стороны, я многому учился у тех футболистов. Было круто работать с Клоппом. Он всегда заботится о своих игроках. Юрген сделал из них настоящих победителей».

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Доминику было лучше уйти. Ему немного не повезло в «Ливерпуле». Он был травмирован, когда мог получить место в составе. Парню нужно играть в футбол. «Борнмут» сделал хорошее предложение. Для него это хорошая возможность».

Как итог, в начале 2019 года «Ливерпуль» сплавил игрока в «Борнмут». Это была не аренда, а полноценный трансфер. Удивила сумма — мерсисайдцы заработали на сделке € 21,2 млн. Приличные деньги, учитывая то, как редко Соланке выходил на поле.

Соланке стартовал в «Борнмуте» очень тяжело. Он не забивал в АПЛ почти 40 матчей

До конца сезона-2018/2019 Доминик отыграл 10 матчей в составе «Борнмута» и не забил ни одного мяча. Первый гол в АПЛ за новый клуб Соланке оформил в июле 2020 года. И заодно прервал кошмарную серию из 38 матчей без забитых мячей в Премьер-лиге.

Фанаты «Ливерпуля» открыто насмехались над игроком в социальных сетях. За полтора года в «Борнмуте» Соланке забил всего четыре мяча. Очень скромные цифры для игрока, за которого заплатили немалые деньги. Ниже — несколько комментариев болельщиков.

«Ливерпуль» получил € 21 млн за Соланке. Самая дорогая статуя в мире».

«Это одна из самых удивительных сделок, что провернул «Ливерпуль».

«До сих пор не понимаю, как «Ливерпуль» уговорил «Борнмут» заплатить € 21 млн».

«Ливерпуль» действительно ограбил «Борнмут». У нас в команде Соланке почти ничего не делал».

Первые успехи в составе «Борнмута» пришли к Соланке в сезоне-2020/2021. Правда, тогда команда уже выступала в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе английского футбола. В 40 матчах турнира Доминик забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач. Новый сезон в Чемпионшипе сложился для Соланке ещё круче — 29+7 в 46 матчах. Вдохновенная игра англичанина помогла «Борнмуту» вернуть себе место в элитном дивизионе. А сам Соланке попал в команду сезона Чемпионшипа.

Доминик Соланке в «Борнмуте» Фото: Jeremy Landey/IMAGO/ТАСС

Соланке никогда не забивал в АПЛ так много, как в этом сезоне. Он занимает второе место в списке бомбардиров лиги

Сезон-2022/2023 «Борнмут» уже провёл в АПЛ, а Доминик подходил к нему с более серьёзным опытом. Соланке забил семь мячей и отдал семь голевых передач в 35 матчах во всех турнирах. Но нынешний сезон получается для Доминика самым успешным. Он ещё никогда не забивал так много (12 голов в 18 матчах АПЛ) на элитном уровне. Прямо сейчас Соланке делит второе место в списке бомбардиров чемпионата с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля», причём опережает египтянина по голам с игры (у Мо три мяча с пенальти, у Дома — всего один). Больше них забил только форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который наколотил 14 голов.

Присутствие норвежца и египтянина в топе снайперов никого не удивляет, а вот нахождение там Соланке стало большим сюрпризом. Доминик уже получил высокую оценку от легенды «Арсенала» Тьерри Анри: «Меня впечатляет то, как Соланке играет в нынешнем сезоне. Весь «Борнмут» очень хорош. Полагаю, от парня ждали слишком многого, когда он был молод. Сейчас Соланке в полном порядке. Я очень рад за Доминика, ведь он преодолел все трудности на своём пути».

В этом сезоне Соланке бьёт чаще, чем в предыдущих в АПЛ. У него было по 1,7 удара в среднем за 90 минут в сезоне-2019/2020, по 2,4 удара в прошлом сезоне и по три — в этом. Количество ожидаемых голов в среднем на удар тоже подросло: 0,18 — в этом сезоне, 0,12 — в прошлом, 0,14 — в сезоне-2019/2020.

«Соланке здорово подходит под наш стиль игры, — говорил главный тренер «Борнмута» Андони Ираола после матча с «Ноттингем Форест» (3:2). — Впрочем, думаю, он хорош для любой системы. Доминик может играть в низком блоке, он в том числе хорош на контратаках. Если мы будем больше владеть мячом, как сегодня, то Доминик будет ещё полезнее в штрафной».

Андони Ираола Фото: Craig Thomas/IMAGO/ТАСС

В сентябре 2023-го в жизни Соланке случилось сразу два больших события: «Возможно, это была лучшая неделя в моей жизни. Я стал отцом, а потом подписал новый контракт (до 2027-го. — Прим. «Чемпионата»). Это причина для гордости. Вероятно, я нахожусь в лучшей форме в карьере. Играю в АПЛ и чувствую себя намного увереннее, чем раньше. Тем не менее считаю, что способен принести ещё более существенную пользу».

Соланке уже забил больше, чем в прошлом сезоне, но, кажется, это не предел. Если Доминик продолжит в том же духе, то пробьёт отметку в 20 голов. Очень круто для человека, который несколько лет назад не забивал в АПЛ почти 40 матчей.