Крупнейшие изменения стоимости игроков за 2023 год. Талант из АПЛ подорожал на 6400%!

2023 год подходит к концу. В футбольном мире появились новые суперзвёзды, а часть игроков снизила требования к себе или просто провела невнятный отрезок. Это отразилось на трансферных ценах. Какие футболисты добавили к стоимости мощнее всего? А кто упал больнее других? Обратимся за ценниками к авторитетному порталу Transfermarkt.
Топ-10 подорожавших футболистов
В десятку самых подорожавших игроков вошли игроки в возрасте до 22 лет. Юные таланты – главные лоты на рынке. 2023 год подарил множество звёзд, а некоторые из них доросли до статуса претендентов на «Золотой мяч». Главный трансферный взлёт случился с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом. Летом 2023-го англичанин перебрался в Мадрид из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Хавбек классно стартовал в Испании, быстро став лидером клуба. И теперь его трансферная стоимость составляет € 180 млн! За год его ценник увеличился на € 70 млн.
Джуд Беллингем
Фото: Getty Images
Следующий игрок прибавил к своей цене 6400%! Настолько выше стал котироваться форвард «Брайтона» Эван Фергюсон, влетевший в основу «чаек». Ещё в начале 2023-го он стоил всего € 1 млн, а теперь – € 64 млн.
Следом идут два молодых «бриллианта» из «Барсы» и «ПСЖ» – Ламин Ямал и Уоррен Заир-Эмери. Они прибавили к цене € 60 млн и € 54 млн соответственно. Ямал вообще не имел трансферной цены в прошлом году, а Заир-Эмери стоил всего € 6 млн.
Пятёрку замкнул опорный полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо, летом перебравшийся в Лондон из «Брайтона». Эквадорец теперь стоит € 90 млн, прибавив к цене € 52 млн.
Самые подорожавшие футболисты за 2023 год
|Игрок
|Клуб
|Возраст
|Стоимость
|%
|Изменение
|Джуд Беллингем
|«Реал»
|20
|€ 180 млн
|63,6
|€ 70 млн
|Эван Фергюсон
|«Брайтон»
|19
|€ 65 млн
|6400
|€ 64 млн
|Ламин Ямал
|«Барселона»
|16
|€ 60 млн
|-
|€ 60 млн
|Уоррен Заир-Эмери
|«ПСЖ»
|17
|€ 60 млн
|900
|€ 54 млн
|Мойсес Кайседо
|«Челси»
|22
|€ 90 млн
|136,8
|€ 52 млн
|Хави Симонс
|«РБ Лейпциг»
|20
|€ 70 млн
|288,9
|€ 52 млн
|Расмус Хойлунд
|«Манчестер Юнайтед»
|20
|€ 65 млн
|333,3
|€ 50 млн
|Такефуса Кубо
|«Реал Сосьедад»
|22
|€ 60 млн
|400
|€ 48 млн
|Жереми Доку
|«Манчестер Сити»
|21
|€ 65 млн
|261,1
|€ 47 млн
|Леви Колвилл
|«Челси»
|20
|€ 55 млн
|450
|€ 45 млн
Топ-10 подешевевших футболистов
Удивительно, но в десятке игроков, потерявших в цене, всего двое старше 30 лет. Значительная группа футболистов стала дешевле, хотя ранее их покупали за большую сумму. В топ-10 входит по три представителя «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Самый подешевевший футболист – вингер «МЮ» Антони. В августе 2022 года бразильца покупали у «Аякса» за € 95 млн. В начале 2023-го он стоил € 75 млн, а теперь Transfermarkt оценивает его всего в € 35 млн.
Также € 40 млн в цене потерял сенегальский форвард Садио Мане. В «Баварии» у вингера не задалось, поэтому мюнхенцы продали нападающего в саудовский «Аль-Наср» за € 30 млн. А сейчас трансферная цена Мане составляет всего € 20 млн.
Третье место занимает ещё один футболист «МЮ» – Джейдон Санчо. В текущем сезоне вингер не играет из-за конфликта с Эриком тен Хагом. Это отразилось на стоимости футболиста. В июле 2021-го Санчо купили у дортмундской «Боруссии» за € 85 млн, на начало 2023 года он стоил € 60 млн, а текущий ценник – € 25 млн.
Также в пятёрку вошли два игрока, на карьеру которых повлияло повреждение крестообразных связок: Уэсли Фофана (– € 33 млн, цена – € 32 млн) и Неймар (– € 30 млн, цена – € 45 млн).
Самые подешевевшие футболисты за 2023 год
|Игрок
|Клуб
|Возраст
|Стоимость
|%
|Изменение
|Антони
|«Манчестер Юнайтед»
|23
|€ 35 млн
|–53,3
|– € 40 млн
|Садио Мане
|«Аль-Наср»
|31
|€ 20 млн
|–66,7
|– € 40 млн
|Джейдон Санчо
|«Манчестер Юнайтед»
|23
|€ 25 млн
|–58,3
|– € 35 млн
|Уэсли Фофана
|«Челси»
|23
|€ 32 млн
|–50,8
|– € 33 млн
|Неймар
|«Аль-Хиляль»
|31
|€ 45 млн
|–40
|– € 30 млн
|Мэйсон Маунт
|«Манчестер Юнайтед»
|24
|€ 45 млн
|–40
|– € 30 млн
|Жоау Канселу
|«Барселона»
|29
|€ 40 млн
|–42,9
|– € 30 млн
|Марк Кукурелья
|«Челси»
|25
|€ 25 млн
|–54,5
|– € 30 млн
|Набиль Фекир
|«Бетис»
|30
|€ 12 млн
|–70
|– € 28 млн
|Рахим Стерлинг
|«Челси»
|29
|€ 45 млн
|–35,7
|– € 25 млн
Изменение трансферной стоимости какого футболиста удивило вас больше всего? Делитесь в комментариях!