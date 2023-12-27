Крупнейшие изменения стоимости игроков за 2023 год. Талант из АПЛ подорожал на 6400%!

2023 год подходит к концу. В футбольном мире появились новые суперзвёзды, а часть игроков снизила требования к себе или просто провела невнятный отрезок. Это отразилось на трансферных ценах. Какие футболисты добавили к стоимости мощнее всего? А кто упал больнее других? Обратимся за ценниками к авторитетному порталу Transfermarkt.

Топ-10 подорожавших футболистов

В десятку самых подорожавших игроков вошли игроки в возрасте до 22 лет. Юные таланты – главные лоты на рынке. 2023 год подарил множество звёзд, а некоторые из них доросли до статуса претендентов на «Золотой мяч». Главный трансферный взлёт случился с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом. Летом 2023-го англичанин перебрался в Мадрид из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Хавбек классно стартовал в Испании, быстро став лидером клуба. И теперь его трансферная стоимость составляет € 180 млн! За год его ценник увеличился на € 70 млн.

Джуд Беллингем Фото: Getty Images

Следующий игрок прибавил к своей цене 6400%! Настолько выше стал котироваться форвард «Брайтона» Эван Фергюсон, влетевший в основу «чаек». Ещё в начале 2023-го он стоил всего € 1 млн, а теперь – € 64 млн.

Следом идут два молодых «бриллианта» из «Барсы» и «ПСЖ» – Ламин Ямал и Уоррен Заир-Эмери. Они прибавили к цене € 60 млн и € 54 млн соответственно. Ямал вообще не имел трансферной цены в прошлом году, а Заир-Эмери стоил всего € 6 млн.

Пятёрку замкнул опорный полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо, летом перебравшийся в Лондон из «Брайтона». Эквадорец теперь стоит € 90 млн, прибавив к цене € 52 млн.

Самые подорожавшие футболисты за 2023 год

Игрок Клуб Возраст Стоимость % Изменение Джуд Беллингем «Реал» 20 € 180 млн 63,6 € 70 млн Эван Фергюсон «Брайтон» 19 € 65 млн 6400 € 64 млн Ламин Ямал «Барселона» 16 € 60 млн - € 60 млн Уоррен Заир-Эмери «ПСЖ» 17 € 60 млн 900 € 54 млн Мойсес Кайседо «Челси» 22 € 90 млн 136,8 € 52 млн Хави Симонс «РБ Лейпциг» 20 € 70 млн 288,9 € 52 млн Расмус Хойлунд «Манчестер Юнайтед» 20 € 65 млн 333,3 € 50 млн Такефуса Кубо «Реал Сосьедад» 22 € 60 млн 400 € 48 млн Жереми Доку «Манчестер Сити» 21 € 65 млн 261,1 € 47 млн Леви Колвилл «Челси» 20 € 55 млн 450 € 45 млн

Топ-10 подешевевших футболистов

Удивительно, но в десятке игроков, потерявших в цене, всего двое старше 30 лет. Значительная группа футболистов стала дешевле, хотя ранее их покупали за большую сумму. В топ-10 входит по три представителя «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Самый подешевевший футболист – вингер «МЮ» Антони. В августе 2022 года бразильца покупали у «Аякса» за € 95 млн. В начале 2023-го он стоил € 75 млн, а теперь Transfermarkt оценивает его всего в € 35 млн.

Также € 40 млн в цене потерял сенегальский форвард Садио Мане. В «Баварии» у вингера не задалось, поэтому мюнхенцы продали нападающего в саудовский «Аль-Наср» за € 30 млн. А сейчас трансферная цена Мане составляет всего € 20 млн.

Третье место занимает ещё один футболист «МЮ» – Джейдон Санчо. В текущем сезоне вингер не играет из-за конфликта с Эриком тен Хагом. Это отразилось на стоимости футболиста. В июле 2021-го Санчо купили у дортмундской «Боруссии» за € 85 млн, на начало 2023 года он стоил € 60 млн, а текущий ценник – € 25 млн.

Также в пятёрку вошли два игрока, на карьеру которых повлияло повреждение крестообразных связок: Уэсли Фофана (– € 33 млн, цена – € 32 млн) и Неймар (– € 30 млн, цена – € 45 млн).

Самые подешевевшие футболисты за 2023 год

Игрок Клуб Возраст Стоимость % Изменение Антони «Манчестер Юнайтед» 23 € 35 млн –53,3 – € 40 млн Садио Мане «Аль-Наср» 31 € 20 млн –66,7 – € 40 млн Джейдон Санчо «Манчестер Юнайтед» 23 € 25 млн –58,3 – € 35 млн Уэсли Фофана «Челси» 23 € 32 млн –50,8 – € 33 млн Неймар «Аль-Хиляль» 31 € 45 млн –40 – € 30 млн Мэйсон Маунт «Манчестер Юнайтед» 24 € 45 млн –40 – € 30 млн Жоау Канселу «Барселона» 29 € 40 млн –42,9 – € 30 млн Марк Кукурелья «Челси» 25 € 25 млн –54,5 – € 30 млн Набиль Фекир «Бетис» 30 € 12 млн –70 – € 28 млн Рахим Стерлинг «Челси» 29 € 45 млн –35,7 – € 25 млн

Изменение трансферной стоимости какого футболиста удивило вас больше всего? Делитесь в комментариях!