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Самые подорожавшие и подешевевшие футболисты за 2023 год: Беллингем, Кайседо, Антони, Неймар, Санчо, Мане, Стерлинг

Крупнейшие изменения стоимости игроков за 2023 год. Талант из АПЛ подорожал на 6400%!
Никита Паглазов
Талант из АПЛ подорожал на 6400%!
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Спойлер: у «Челси» и «МЮ» большие проблемы с активами.

2023 год подходит к концу. В футбольном мире появились новые суперзвёзды, а часть игроков снизила требования к себе или просто провела невнятный отрезок. Это отразилось на трансферных ценах. Какие футболисты добавили к стоимости мощнее всего? А кто упал больнее других? Обратимся за ценниками к авторитетному порталу Transfermarkt.

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Топ-10 подорожавших футболистов

В десятку самых подорожавших игроков вошли игроки в возрасте до 22 лет. Юные таланты – главные лоты на рынке. 2023 год подарил множество звёзд, а некоторые из них доросли до статуса претендентов на «Золотой мяч». Главный трансферный взлёт случился с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом. Летом 2023-го англичанин перебрался в Мадрид из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Хавбек классно стартовал в Испании, быстро став лидером клуба. И теперь его трансферная стоимость составляет € 180 млн! За год его ценник увеличился на € 70 млн.

Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Фото: Getty Images

Следующий игрок прибавил к своей цене 6400%! Настолько выше стал котироваться форвард «Брайтона» Эван Фергюсон, влетевший в основу «чаек». Ещё в начале 2023-го он стоил всего € 1 млн, а теперь – € 64 млн.

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Следом идут два молодых «бриллианта» из «Барсы» и «ПСЖ» – Ламин Ямал и Уоррен Заир-Эмери. Они прибавили к цене € 60 млн и € 54 млн соответственно. Ямал вообще не имел трансферной цены в прошлом году, а Заир-Эмери стоил всего € 6 млн.

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Пятёрку замкнул опорный полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо, летом перебравшийся в Лондон из «Брайтона». Эквадорец теперь стоит € 90 млн, прибавив к цене € 52 млн.

Самые подорожавшие футболисты за 2023 год

ИгрокКлубВозрастСтоимость%Изменение
Джуд Беллингем«Реал»20€ 180 млн63,6€ 70 млн
Эван Фергюсон«Брайтон»19€ 65 млн6400€ 64 млн
Ламин Ямал«Барселона»16€ 60 млн-€ 60 млн
Уоррен Заир-Эмери«ПСЖ»17€ 60 млн900€ 54 млн
Мойсес Кайседо«Челси»22€ 90 млн136,8€ 52 млн
Хави Симонс«РБ Лейпциг»20€ 70 млн288,9€ 52 млн
Расмус Хойлунд«Манчестер Юнайтед»20€ 65 млн333,3€ 50 млн
Такефуса Кубо«Реал Сосьедад»22€ 60 млн400€ 48 млн
Жереми Доку«Манчестер Сити»21€ 65 млн261,1€ 47 млн
Леви Колвилл«Челси»20€ 55 млн450€ 45 млн

Топ-10 подешевевших футболистов

Удивительно, но в десятке игроков, потерявших в цене, всего двое старше 30 лет. Значительная группа футболистов стала дешевле, хотя ранее их покупали за большую сумму. В топ-10 входит по три представителя «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Самый подешевевший футболист – вингер «МЮ» Антони. В августе 2022 года бразильца покупали у «Аякса» за € 95 млн. В начале 2023-го он стоил € 75 млн, а теперь Transfermarkt оценивает его всего в € 35 млн.

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Также € 40 млн в цене потерял сенегальский форвард Садио Мане. В «Баварии» у вингера не задалось, поэтому мюнхенцы продали нападающего в саудовский «Аль-Наср» за € 30 млн. А сейчас трансферная цена Мане составляет всего € 20 млн.

Третье место занимает ещё один футболист «МЮ» – Джейдон Санчо. В текущем сезоне вингер не играет из-за конфликта с Эриком тен Хагом. Это отразилось на стоимости футболиста. В июле 2021-го Санчо купили у дортмундской «Боруссии» за € 85 млн, на начало 2023 года он стоил € 60 млн, а текущий ценник – € 25 млн.

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Также в пятёрку вошли два игрока, на карьеру которых повлияло повреждение крестообразных связок: Уэсли Фофана (– € 33 млн, цена – € 32 млн) и Неймар (– € 30 млн, цена – € 45 млн).

Самые подешевевшие футболисты за 2023 год

ИгрокКлубВозрастСтоимость%Изменение
Антони«Манчестер Юнайтед»23€ 35 млн–53,3– € 40 млн
Садио Мане«Аль-Наср»31€ 20 млн–66,7– € 40 млн
Джейдон Санчо«Манчестер Юнайтед»23€ 25 млн–58,3– € 35 млн
Уэсли Фофана«Челси»23€ 32 млн–50,8– € 33 млн
Неймар«Аль-Хиляль»31€ 45 млн–40– € 30 млн
Мэйсон Маунт«Манчестер Юнайтед»24€ 45 млн–40– € 30 млн
Жоау Канселу«Барселона»29€ 40 млн–42,9– € 30 млн
Марк Кукурелья«Челси»25€ 25 млн–54,5– € 30 млн
Набиль Фекир«Бетис»30€ 12 млн–70– € 28 млн
Рахим Стерлинг«Челси»29€ 45 млн–35,7– € 25 млн

Изменение трансферной стоимости какого футболиста удивило вас больше всего? Делитесь в комментариях!

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