За «Барсу» дебютировала будущая звезда. А победу команда Хави вымучила в добавленное время

«Барселона» в первой игре в 2024 году одержала волевую победу на финише первого круга Примеры.

Одним из главных событий матча «Барселоны» с «Лас-Пальмасом» должен был стать дебют нового нападающего чемпионов Испании Витора Роке. 18-летний бразилец, за которого заплатили € 40 млн и ещё € 30 млн прописали бонусами, был внесён в заявку накануне игры. Но эту встречу Витор Роке по решению главного тренера Хави начал на скамейке.

Интриговало, кто в этом матче будет иметь преимущество с точки зрения контроля мяча и территории. Встречались команды, входящие в топ-3 Примеры по владению наряду с «Реалом». Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента, работавший прежде с юношами и молодёжкой «Барсы», ставит стилистически близкий сине-гранатовым футбол. Чемпионы Испании всё же побольше контролировали мяч, тем не менее хозяева высоко держали линию обороны, сохраняли идеальную компактность в средней зоне поля, прессинговали и контратаковали на скорости. «Лас-Пальмас» здорово применял искусственный офсайд – семь успешных попыток в первом тайме.

Вскоре после начала матча «Барселона» потеряла травмированного Канселу. Вместо португальца вышел в центр Кристинсен (направо передвинулся Кунде) и через пару минут стал одним из виновников пропущенного мяча. Голевая атака «Лас-Пальмаса» родилась в результате того, что каталонцы прозевали открывание и пас между линиями: Кристинсен создал глубину, а экс-вингер «Барсы» Эль-Хаддади точно пробил в касание после передачи справа от Рамиреса.

На исходе получаса и сам Сандро мог сделать счёт 2:0, когда голкипер Пенья не слишком удачно отбил мяч после дальнего удара, но попал в штангу. «Барселона» пыталась воспользоваться пространством и делала ставку на забросы за спины защитников. О том, насколько эффективно работал план Хави, свидетельствовала статистика ударов гостей к перерыву – ноль в створ. Даже в редких опасных эпизодах игроки «Барсы» принимали плохие решения в атаке. Центрфорвард Левандовски, которого должно было взбодрить появление молодого конкурента, за 45 минут всего дважды встретился с мячом в чужой штрафной.

По тому, как складывалась игра, вполне можно было ожидать появления на поле Витора Роке. Но Хави не спешил бросать бразильского новичка в бой. В начале второго тайма «Барселона» улучшила командную скорость и движение мяча за счёт комбинаций – и на 55-й минуте отыгралась. Впрочем, гол отчасти получился случайным. Защитник «Лас-Пальмаса», делая вынос, попал в Левандовского. Потом в штрафной Серхи Роберто ковырнул мяч на Торреса и тот аккуратно пробил низом. Этот удар стал первым для чемпионов Испании в створ.

После перерыва «Барселона» была похожа на себя настоящую. И уже «Лас-Пальмас» в течение получаса не мог не то что попасть в створ, а хотя бы пробить в сторону ворот. Каталонцы отыгрались и лишили соперника контригры. За 20 минут до конца с поля ушёл Левандовски (пять касаний в чужой штрафной, два удара), однако поляка заменил не Витор Роке, а Жоау Феликс. Дебюта бразильца пришлось ждать ещё пять минут. Пока Витор Роке готовился выйти на поле, «Лас-Пальмас» едва не забил после стандарта. Хави освежил всю атаку: новичок действовал впереди, а его поддерживали Жоау Феликс с Ямалом.

Витор Роке сыграл мало, чтобы делать какие-то серьёзные выводы. Запомнился настырностью, подвижностью, хорошими открываниями в штрафной. Возможно, Хави стоило дать бразильцу побольше времени. Тем не менее в компенсированное время «Барселона» дожала хозяев благодаря пенальти. После удара по воротам защитник «Лас-Пальмаса» Синкгравен толкнул в спину Гюндогана – бесспорный 11-метровый. Сам же немец и забил с «точки», послав мяч почти по центру низом. Затем и Витор Роке получил два шанса в контрвыпадах на свободном пространстве, но загубил сумасшедший момент, не попав с нескольких метров.

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