Феликс «плесневеет», а «Жирона» не открытие. Большие итоги первой части сезона в Ла Лиге

Чемпионат Испании официально ушёл на рождественские каникулы. Пауза будет недолгой, но, пока она есть, можно подвести итоги первой части сезона-2023/2024. Кто молодец, кто провалился, кто удивил, кто огорчил — vamos!

Лучший игрок – Джуд Беллингем

Джуд Беллингем Фото: Getty Images

Как бы ни хотелось соригинальничать, здесь всё банально: Беллингем — лучший с запасом. Набор восторженных эпитетов для описания игры Джуда давно закончился. Не будем тратить время на выдумку новых и просто признáем: англичанин с ноги вышиб дверь в Ла Лигу и жесточайше в ней доминирует.

Рекорды Роналду дрожат — Беллингем спешит их побить! 13+2 в чемпионате, 4+3 в Лиге чемпионов — проще назвать матчи, где Джуд сыграл так себе, чем те, где он сиял. Наверное, единственная его по-настоящему неудачная игра — с «Атлетико». Банда Симеоне смяла «Реал», и Беллингем тоже попал под раздачу. Жёлтая за грубый фол на игроке «Атлетико» в конце — как символ капитуляции англичанина. В дерби его действительно «съели».

При этом следующую большую проверку в Ла Лиге он прошёл блестяще. Дубль и победа в первом «класико» — о чём ещё мечтать? Были опасения, что его остановит травма плеча, но этого не произошло: Беллингем хорош и в специальном поддерживающем корсете.

Класс определяет дистанция. И чтобы понять, действительно ли Джуд велик, надо посмотреть на него в «Реале» подольше. Но его первые полгода в Мадриде — полнейший восторг!

Лучшая команда — «Жирона»

Игроки «Жироны» Фото: Getty Images

«Жирона» могла бы попасть и в категорию «команда-открытие» (об этом — дальше), но есть нюанс. «Жирона» играла в тот футбол, от которого сейчас в восторге весь мир, и в прошлом сезоне. Просто сейчас каталонцы запрыгнули так высоко и привлекли к себе так много внимания, что все внезапно выяснили — оказывается, они действительно умеют играть в футбол!

После 18 туров «Жирона» делит лидерство с «Реалом». Собственно, только «Реалу» «Жирона» в чемпионате и проиграла. Команда Мичела больше всех забила, она не просто набирает очки — она делает это очень стильно и узнаваемо. При этом, ещё раз, этот стиль был и в прошлом сезоне. Просто сейчас Мичел его дошлифовал, плюс, конечно, великолепно вписались новички.

Мичел — тренер «Жироны» Фото: gironafc.cat

Довбик, Савио, Блинд и Эрик Гарсия зашли в «Жирону» как к себе домой. Плюс, когда нужно, по-прежнему тащит ветеран Стуани. А ещё после яркого дебюта в прошлом сезоне не сдаёт Цыганков. А ещё уровень праймового Дани Алвеса выдаёт Ян Коуту. А ещё Алеш Гарсия в 26 лет наконец в полной мере раскрывает те качества, за которые его когда-то подписывал «Манчестер Сити».

«Жирона» — это плод отличной работы тренера, футболистов и тех, кто этих футболистов привёз. Добавим к этому капельку удачи — и получим главную сенсацию Европы с претензией не просто на Лигу чемпионов, а, возможно, даже на титул.

Пауза в чемпионате для «Жироны» совсем не кстати. Команда в отличной форме, и, пока мучится с травмами «Реал», а также теряют очки «Барселона» и «Атлетико», банда Мичела могла бы ещё крепче засесть вверху и, возможно, даже оторваться от конкурентов. Но в любом случае перерыв можно провести с пользой. В первую очередь нужно восстановить футболистов. Всё-таки у «Жироны» не самая большая обойма, так что отдых точно не будет лишним.

А дальше — снова в бой. Про «Жирону» буквально после каждой победы говорили, мол, ещё чуть-чуть — и сдуются. Прошло полчемпионата, а они наверху. Сдуваться в главной команде Каталонии, очевидно, никто не намерен.

Команда-открытие — «Лас-Пальмас»

Игроки «Лас-Пальмаса» Фото: udlaspalmas.es

«Лас-Пальмас» напоминает «Жирону» образца прошлого сезона. Команда поднялась из Сегунды, в ней нет больших звёзд, но она играет в яркий, узнаваемый футбол и стабильно набирает очки. При этом состав прошлосезонной «Жироны» был посильнее, чем у сегодняшнего «Лас-Пальмаса».

За 18 туров «Лас-Пальмас» забил всего 15 мячей и ровно столько же пропустил. Скромные цифры, чтобы называть команду яркой. Но гораздо важнее игра, которую показывает «Лас-Пальмас». Тренер Гарсия Пимьента, который ранее работал с юношескими и молодёжными командами «Барселоны», построил на Канарах мини-«Барсу». «Лас-Пальмас» много владеет мячом (в среднем — 59%) и смело комбинирует, несмотря на очень скромные ресурсы (к примеру, самый дорогой летний трансфер — всего € 1,9 млн).

Гарсия Пимьента Фото: udlaspalmas.es

Самые яркие матчи «Лас-Пальмаса» — с «Реалом Сосьедад» и «Атлетико». «Сосьедад» на Канарах дал дебютировать Захаряну, а ещё еле унёс ноги, потому что «Лас-Пальмас» был ближе к победе (итог — 0:0). А «Атлетико» команда Пимьенты просто разложила и уверенно победила — 2:1. Уверенно — не по счёту, а по игре.

В матче с «Атлетико» в стартовом составе вышел главный талант «Лас-Пальмаса» — Альберто Молейро. Он пропустил начало сезона из-за травмы и впервые появился в основе в Ла Лиге только в 12-м туре. Молейро — атакующий полузащитник. Ему всего 20 лет, и его сравнивают с другим выпускником академии «Лас-Пальмаса» — Педри. Оба — миниатюрные, юркие и отлично обращаются с мячом.

Альберто Молейро Фото: udlaspalmas.es

Молейро добавляет и без того привлекательной игре «Лас-Пальмаса» магии, он как будто оживляет её. Если продолжит в том же духе и его обойдут стороной травмы, велика вероятность, что он отправится на повышение. Возможно, в том же направлении, что и Педри. Если так, получится, что Гарсия Пимьента, уже покинув «Барсу», всё равно подготовит для неё игрока.

Главная задача «Лас-Пальмаса» — естественно, не вылететь. Обычно для этого достаточно 40 очков. Сейчас у «Лас-Пальмаса» 25 очков и отличное девятое место. Если канарцы во втором круге не сбавят темп, они не просто не вылетят, а, возможно, даже окажутся в верхней части таблицы по итогам сезона.

Команда-разочарование — «Севилья»

Игроки «Севильи» Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

В прошлом сезоне «Севилья» к 18-му туру поменяла тренера, вылетела из Лиги чемпионов и шла на 15-м месте в Ла Лиге. Казалось, хуже быть не может. Оказалось, может. Сейчас после тех же 18 туров «Севилья» уволила уже двух тренеров, вылетела не только из Лиги чемпионов, но и из еврокубков вообще и идёт на 16-м месте в чемпионате. «Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали».

В «Севилье» долго сомневались, продлевать ли полномочия Хосе Луиса Мендилибара после волшебной победы в Лиге Европы, которая спасла прошлый сезон. В итоге Мендилибара оставили — и быстро стало понятно, что это ошибка. Он прекрасно сработал на коротком отрезке в стрессовой ситуации, взбодрил «Севилью». Но отработать основательно в таком большом (без всякой иронии) клубе не смог.

Хосе Луис Мендилибар Фото: Getty Images

При этом, назначив Мендилибара, «Севилья» отказалась от Андони Ираолы, который прекрасно работал в «Райо Вальекано» и на 100% заслужил повышение. В итоге Ираола уехал в «Борнмут», а «Севилья» вместо Мендилибара назначила уругвайца Диего Алонсо, который быстро вошёл в историю. Под руководством Алонсо «Севилья» провела в Ла Лиге восемь матчей и не выиграла ни одного. Суммарно в этих встречах андалусийцы вели в счёте всего шесть минут!

Параллельно с управленческой вакханалией на «Севилью» обрушились травмы. В ноябре-декабре из травмированных можно было собрать целую команду, и она по силе вряд ли уступила бы команде здоровых.

После вылета из еврокубков и домашнего унижения в матче с «Хетафе» (0:3) «Севилья» выгнала Алонсо и назначила проверенного Кике Санчеса Флореса. Он буквально с порога заявил, что в команде полно проблем (кто бы мог подумать!) и что не нужно навешивать на неё ожидания. Иными словами, для начала «Севилье» надо обезопасить себя от вылета. А уж потом можно будет помечтать о высоком.

Кике Санчес Флорес Фото: Getty Images

С Флоресом «Севилья» сразу выиграла, причём крупно — разгромили «Гранаду» с 19-го места со счётом 3:0. К тому времени команда не побеждала в чемпионате почти три месяца. Новый тренер сразу взялся за оборону и перевёл «Севилью» на схему с тремя центральными защитниками. Флоресу сейчас не до изысков — позарез нужны очки.

Команда, которая ещё недавно стабильно была высоко в Испании, царствовала в Лиге Европы и иногда шумела в Лиге чемпионов, проваливает второй сезон подряд. «Севилья», живи!

Игрок-открытие — Брайан Сарагоса

Брайан Сарагоса Фото: granadacf.es

Футболист из предпоследней команды Ла Лиги дебютирует в сборной Испании и переходит в «Баварию». Наверняка об этом мечтают все игроки «Гранады», но получилось пока только у Брайана Сарагосы. Шустрый вингер кометой ворвался в Ла Лигу и быстро всех впечатлил — но сборная и «Бавария» вот так сразу… Хотя, возможно, это не Сарагоса быстро прогрессирует, а мы медленно смотрим.

За основную команду «Гранады» Сарагоса начал играть в прошлом сезоне. В Сегунде он чаще выходил на замену и в итоге забил пять мячей и отдал один голевой пас. Теперь — Ла Лига, и в 17 матчах Брайан уже забил те же пять голов и отдал два ассиста. Уровень соперников существенно вырос, но Сарагосу как будто об этом не предупредили.

Правда, последнее результативное действие вингер совершил ещё в октябре. С тех пор — ни голов, ни ассистов. Но проблема тут, скорее, не в нём. Он как драконил соперников на флангах, так и продолжает это делать. Просто, во-первых, у Сарагосы несколько снизилась реализация (и в этом нет ничего страшного), а во-вторых и в-главных, он играет в совсем бедовой «Гранаде». Как бы хорош Брайан ни был индивидуально, он всё-таки нуждается в поддержке партнёров. А с этим есть сложности.

По типажу Сарагоса чем-то напоминает Франка Рибери: невысокий, быстрый, правша, но предпочитает играть слева, отлично финтит и умеет забивать. Разве что шрама нет — но это вряд ли делает его хуже. Может быть, «Бавария» разглядела это сходство и поэтому обратила на него внимание.

Цена — € 13 млн. «Гранада» была бы рада продать дороже, но в контракте Сарагосы были прописаны отступные. Ну а «Бавария», конечно, рискует, приобретая футболиста, который только-только заиграл на высоком уровне. Но при этом деньги совсем небольшие, так что в случае, если у Сарагосы не пойдёт, «Бавария» потеряет совсем немного.

«Гранаду» по окончании сезона с большой долей вероятности ждёт Сегунда. А Сарагосу — «Бавария», Бундеслига и Лига чемпионов. Плюс чемпионат Европы, куда Брайан тоже может попасть.

Игрок-разочарование — Жоау Феликс

Жоау Феликс Фото: Getty Images

У Феликса не получилось в «Атлетико» — попал не в свою команду. Тонкая футбольная натура не выдержала пресса мужлана Симеоне. У Феликса не получилось и в «Челси» — он попал туда в том сезоне, когда клуб переживал тектонические изменения. «Челси» сживался с новым владельцем, обновлял состав и чередовал тренеров — до Феликса ли тут?

Летом Жоау перешёл в «Барселону». Тонкий, пластичный и обожающий мяч игрок попал в клуб, где эти качества максимально в цене. Плюс «Барселону» покинул Дембеле, и команда в целом переживает тяжёлый период, несмотря на чемпионство в прошлом сезоне. Не клуб, а мечта для амбициозного игрока, которому надо доказать, что прежние неудачи — лишь стечение обстоятельств.

Феликс ярко начал, забил в Лиге чемпионов, потом и в чемпионате. Он выдал шикарный матч с «Атлетико»: много всякого наговорил перед игрой, но в итоге забил победный мяч и отпраздновал его назло всему красно-белому Мадриду и одному конкретному тренеру из Аргентины. Что ещё? По-футбольному — всё.

Феликс вроде как попал в идеальную среду, но ему всё равно что-то мешает. В Испании даже появились слухи, что Жоау недоволен тем, как его используют. К Хави, безусловно, есть вопросы по этому сезону, но что касается Феликса — может, дело всё-таки не в тренере? Они ведь у Жоау меняются — а ему всё равно что-то мешает. Может, дело в нём самом?

Жоау Феликс Фото: Getty Images

Талант Феликса неоспорим. И даже в первой части этого сезона, когда он играл с вдохновением и желанием, его талант озарял собой «Монжуик» и другие арены, куда заезжала «Барса». Другое дело, что одного таланта мало для того, чтобы стать по-настоящему большим игроком.

И мало показывать талант, только когда тебе хочется. Иногда его надо показывать по заказу, чтобы команда побеждала. А иногда, если не идёт игра, надо пахать, страдать ради результата. Феликс этого не делает и, кажется, не очень-то и собирается. Он как будто давно уверен в собственном величии и не приемлет сомнений на этот счёт.

Всегда грустно, когда яркий игрок не даёт на поле столько, сколько мог бы дать. Это как раз случай Феликса. Он всё ещё довольно молод — ему всего 24 года. У него, конечно же, ещё есть время, чтобы раскрыться. Но чтобы это случилось, надо менять не клубы и не тренеров. Жоау надо поменяться самому.

Лучший тренер – Карло Анчелотти

Карло Анчелотти Фото: Getty Images

Выбирать худшего тренера первой части сезона бессмысленно. Те, кто мог победить в этой номинации, уже лишились работы. А вот лучший — на месте. Карло Анчелотти 64 года, а он строит в «Реале» новую команду. И строит отлично: аккурат перед паузой «Реал» вышел на первое место, пускай и опережает «Жирону» только благодаря победе в личной встрече.

«Реал» потерял Карима Бензема. «Реал» приобрёл Беллингема и не приобрёл Мбаппе. В самом начале сезона «Реал» потерял Куртуа и Милитао. Винисиус как никогда травматичен и регулярно пропускает матчи. Несмотря на всё это, Анчелотти не просто держит «Реал» на плаву — команда при нём развивается и добивается результата.

Карло и Давиде Анчелотти Фото: Getty Images

Карло Анчелотти (скорее всего, на пару с сыном Давиде, который помогает ему в «Реале») в очередной раз придумал, как выжать всё лучшее из футболистов, которые у него есть. Это вообще главная сила тренеров, которые не являются догматиками: они смотрят на имеющихся игроков и, исходя из этого, выбирают, в какой футбол будет играть команда.

Схему «Реала» можно определить, когда команда без мяча: чаще всего это 4-4-2. Когда «Реал» с мячом, на графике чаще всего изображают 4-3-1-2. Но на деле определить схему Мадрида, когда он с мячом и атакует, невозможно. Все меняются со всеми, ни у кого нет стабильной позиции, за исключением, может быть, одного центрального защитника и вратаря. Соперник не понимает, от кого ждать угрозы, потому что прийти она может почти от любого игрока «Реала».

Конечно, лучшим тренером можно признать Мичела из «Жироны». Но игра «Жироны» по сравнению с прошлым сезоном не изменилась так сильно, как игра «Реала». Анчелотти уже много лет, но он строит новую команду и успешен в этом. Так что дону Карло — очередной поклон в лакированные туфли!