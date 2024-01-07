«Арсенал» выдал шикарный матч. Только вот дальше почему-то прошёл «Ливерпуль»

Можно было ожидать, что в 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» и «Ливерпуль» выпустят резервистов. Однако тренеры поставили практически оптимальные составы. Отсутствие лидеров было неизбежным – Жезус травмировался, Ван Дейк заболел, Салах уехал на Кубок Африки. Интересно, что место египтянина на правом фланге атаки занял Эллиотт, который чаще выходил в центре поля.

Матч начался убойно. «Арсенал» с первых минут навалился на ворота «Ливерпуля» и создал кучу моментов. Гостям в значительной степени повезло не пропустить. В том числе после эпизода, когда Эдегор пробил в перекладину. А перед этим Рамсдейл почти отдал голевую передачу, но Нелсон упустил выход один на один.

Арсенал – Ливерпуль Фото: Кадр из видео

«Ливерпуль» выстоял в начале, а затем игра выровнялась. Пожалуй, «Арсенал» и дальше смотрелся получше – Хаверц пять раз пробил по воротам за тайм и упустил один шикарный момент, но и гости начали нагнетать у чужих ворот. В конце первого тайма уже Трент зарядил в перекладину. Тот случай, когда лишь благодаря чуду первый тайм закончился без голов.

Да и после перерыва ситуация не особо изменилась. «Ливерпуль» создавал хорошие моменты, а «Арсенал» делал это ещё чаще, но голов всё не появлялось. То Сака мазал из убойной позиции, то Нуньес. Он же запорол выход два в одного, отдав неудобный пас в противоход Луису Диасу. Затем вышедший на замену Жота пробил головой в перекладину.

Арсенал – Ливерпуль Фото: Andrew Matthews/Getty Images

И всё же гол случился. Забил тот, от кого не ждали – Кивёр срезал мяч в свои ворота после навеса Трента со штрафного. Артета отреагировал моментально – выпустил нападающего Нкетиа, а потом ещё Смита-Роу и Троссарда. Забавно, что в оставшееся время опаснее всего у ворот «Ливерпуля» было после выноса Нуньеса, который мог ответить уже своим автоголом, но форвард и в этом случае промазал.

На последних секундах гости убежали в контратаку и Диас точно пробил в ближнюю «девятку». «Арсенал» уступил со счётом 0:2, а «Ливерпуль» с большим трудом, но прошёл дальше в Кубке Англии. В понедельник состоится жеребьёвка 1/16 финала (матчи на этой стадии запланированы на 27 и 28 января).