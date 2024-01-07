Де Брёйне вышел на поле впервые за 149 дней. И выдал красивый голевой пас!

В первом тайме можно было увидеть всё то, чего и стоило ожидать. «Сити» не просто владел мячом 83,3%, а делал это сугубо на чужой половине поля. «Хаддерсфилд» отходил полным составом за линию мяча – оборонялся в своей штрафной площади или в пяти метрах от неё.

С одной стороны, план гостей на игру выглядел до неприличия оборонительным – такой «автобус» против «Сити» в этом сезоне ещё не ставили. С другой стороны, чего ещё было ждать от 21-й команды Чемпионшипа против действующего обладателя требла? К тому же этот футбол позволил «Хаддерсфилду» продержаться больше получаса примерно в такой конфигурации, как на этом фото.

«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» Фото: Кадр из трансляции

«Сити» должен был забить в какой-то момент, и это случилось на 33-й минуте. Фоден подкараулил рикошет в штрафной и в одно касание пробил. А через пару минут всё тот же Фоден поучаствовал и во втором голе. На этот раз после суматохи в штрафной бил уже Альварес. При счёте 2:0 вопрос о выходе в 1/16 финала был решён. Гости просто не доходили до ворот «Сити».

Казалось, что главной задачей хозяев в этом матче было избежать новых травм. Именно поэтому в основе вышли молодые Льюис, Гомес и Бобб. Только новых повреждений избежать не удалось. Уже на 18-й минуте пришлось убрать с поля Аканджи, а на 38-й минуте на газоне оказался уже другой защитник – Гомес. Он получил по голове при столкновении с соперником. Врачи оказали помощь испанцу – он смог продолжить игру.

«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме «Сити» забил ещё больше. Сначала отличился Бобб (правда, в некоторых источниках из-за рикошета записали как автогол Джексона), а затем, после розыгрыша углового, красиво забил Фоден, оформив дубль. Воспитанник «Сити» хорош был и в предыдущих матчах «Сити», поэтому всё чаще звучит вопрос: что с ним делать дальше? Он приносит много пользы в центре поля, но теперь Де Брёйне восстановился от травмы. Именно в центре поля (а не на фланге) они вместе почти никогда не играли.

Ещё перед матчем Гвардиола говорил, что у него есть идеи, как их совместить. И в этом кубковом матче Пеп их как раз продемонстрировал. Во втором тайме на поле вышли и Де Брёйне, и Доку. Первая игра обоих футболистов после травм. При этом Фоден поначалу оставался на поле и действовал, скорее, на позиции «ложной девятки», поскольку ушёл Альварес. Интересно, что после замены Де Брёйне потребовалось лишь 17 минут, чтобы отдать красивый ассист, а Доку – чтобы забить примерно с 11 метров.

«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» Фото: Кадр из трансляции

5:0 – уверенная победа «Сити». Жеребьёвка 1/16 финала запланирована уже на понедельник. Матчи на этой стадии пройдут 27 и 28 января.