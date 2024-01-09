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Трансферы РПЛ, зима-2024, Ильзат Ахметов переходит в «Зенит» из «Краснодара», подробности, детали, контракт, сумма

«Ивич не хотел терять Ахметова». Подробности громкого трансфера из «Краснодара» в «Зенит»
Никита Паглазов Андрей Панков
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Ильзат Ахметов переходит в «Зенит» из «Краснодара»
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Всё случилось очень быстро.

«Зенит» укрепляет состав перед весенней частью сезона РПЛ. Ранее петербуржцы приобрели бразильских футболистов: Нино, Артура и Педро. Теперь в команду переходит полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов. Что известно о сделке между двумя конкурентами за золото?

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Как Ахметов играл в первой части сезона?

Ахметова сложно назвать игроком стартового состава «Краснодара», но почти всегда он появлялся на поле с замены. Главный тренер «быков» Владимир Ивич использовал Ильзата на флангах атаки и позиции центрального полузащитника. Итого у Ахметова набралась 21 игра (975 минут) в рамках РПЛ и Кубка России. 26-летний футболист забил три гола и отдал два ассиста. Особенно важным вышел забитый мяч во встрече 17-го тура с «Оренбургом», который принёс «Краснодару» победу (2:1). Однако Ахметова, кажется, не очень устраивала роль в команде. Ещё весной 2023 года он отмечал, что может сменить клуб: «Сейчас, конечно, есть вопросы. Не всё устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу, был в хорошей форме. А сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Всё возможно». Летом Ильзат остался в «Краснодаре». Но теперь меняет обстановку.

Ильзат Ахметов в «Краснодаре»

Ильзат Ахметов в «Краснодаре»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Условия сделки по переходу в «Зенит»

«Зенит» договорился с Ахметовым о переходе всего за несколько дней – всё случилось очень быстро. По нашей информации, «Зенит» просто заплатил «Краснодару» сумму отступных, прописанную в контракте – € 850 тыс. Договориться с футболистом было просто. При этом «Краснодар» в ответ предложил Ильзату контракт на улучшенных условиях, но это предложение футболиста не устроило. «Ивич (главный тренер «Краснодара». – Прим. «Чемпионата») не хотел терять Ахметова. Это, конечно, не трагедия, но трансфер неприятный», – рассказал один из источников «Чемпионата». При этом наш собеседник подтвердил информацию журналиста Ивана Карпова о сроке контракта Ахметова с петербуржцами – 2,5 года + возможность продления ещё на 12 месяцев.

Владимир Ивич

Владимир Ивич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ахметов почти наверняка станет чемпионом России. Даже если золото возьмёт не «Зенит»

Ахметов меняет уже четвёртый клуб в карьере. При этом ранее он выигрывал только Суперкубок России – 2018 в составе ЦСКА. Теперь Ильзат наверняка получит золотую медаль РПЛ. Именно между «Зенитом» и «Краснодаром» разыгрывается чемпионство. Так что в этом плане Ахметов находится в беспроигрышном положении – чаще всего футболисту, даже если он покинул команду в середине сезона, клуб медаль вручает.

Поможет ли Ильзат «Зениту» завоевать шестое золото подряд? Экс-тренер «Краснодара» Александр Сторожук, работавший в клубе с Ильзатом, видит хорошие перспективы для игрока в Санкт-Петербурге: «Для меня переход Ахметова в «Зенит» стал неожиданностью. Но я думаю, что это было взвешенное и обоюдное решение. И Ильзат, и «Краснодар» всё обдумали и приняли, уверен, правильное решение. Игрок он сильный, в «Краснодаре» действовал успешно. С таким же качеством он продолжит это делать и в «Зените», чего я ему желаю».

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