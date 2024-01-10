В 2008-м Эсекьель Лавесси стал олимпийским чемпионом, а теперь у него серьёзные проблемы.

«Слышал голоса и был вне себя». Как экс-звезда «ПСЖ» и партнёр Месси попал в психбольницу

Эсекьель Лавесси переживает череду неприятных событий. Олимпийский чемпион 2008 года в составе сборной Аргентины, экс-футболист «Наполи» и «ПСЖ», чемпион Франции оказался в психиатрической больнице. А за несколько недель до этого сломал ключицу.

В 2008-м Лавесси стал чемпионом ОИ в Пекине. Тогда он играл в одной команде с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Хавьером Маскерано. Теперь у Эсекьеля большие проблемы. Как он до такого докатился?

Что случилось с Лавесси в декабре 2023-го

Кстати, Эсекьель завершил карьеру в конце 2019 года. Его последним клубом был китайский «Хэбэй Чайна Форчун». Через четыре года Лавесси стал фигурантом мутного инцидента. По его итогу аргентинец оказался в больнице. Эсекьель попал туда с переломом ключицы. Южноамериканские СМИ также сообщили о ножевом ранении в живот, однако первые полицейские отчёты подтвердили только перелом.

«Могу подтвердить, что Лавесси упал, — сказала Мария Карме Льоренте, директор санатория, в котором оказался экс-футболист. — Он получил травму на светском мероприятии и сломал ключицу. Эсекьеля уже осмотрел травматолог, хирургического вмешательства пока не было. Лавесси будет находиться под наблюдением врачей в течение нескольких часов».

Эсекьель Лавесси в «ПСЖ» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Эсекьель Лавесси стал трёхкратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ»

В СМИ появилась информация, что Лавесси получил ножевое ранение во время семейной ссоры по денежному вопросу. Источники же в полиции сообщили, что Эсекьель сломал ключицу во время падения, когда брат пытался отобрать у него нож, который экс-игрок «ПСЖ» взял в руки.

Кстати, инцидент был в Уругвае. Позднее семья Лавесси приняла решение перевезти экс-футболиста в Аргентину. Правда, во время поездки состояние Эсекьеля ухудшилось, в результате чего ему пришлось употреблять седативные препараты прямо в аэропорту. Аргентинец всё-таки вылетел на родину, но сделал это спустя час в зале ожидания.

«Для всех, кто переживал за моего отца, с ним всё в порядке. Прекратите придумывать версии, потому что это семейный вопрос!» — написал тогда в социальных сетях Томас, сын Эсекьеля. А брат Лавесси Диего написал, что экс-игрок «Наполи» проходит реабилитацию после бытового инцидента.

Эсекьель Лавесси с сыном Томасом Фото: Из личного архива Лавесси

Включился даже бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Санетти, который сейчас занимает пост вице-президента «Интера»: «Мы должны помочь Эсекьелю. Нельзя оставлять его одного. Люди, которые сталкиваются с проблемами такого масштаба, нуждаются в помощи».

Спустя несколько дней Лавесси проявил активность в социальных сетях. Сначала опубликовал снимок с бывшим одноклубником по «Наполи» Херманом Денисом, а потом в Сети появилось видео с Эсекьелем после похода к парикмахеру. Казалось, что худшее позади.

Что произошло с Лавесси теперь?

Олимпийский чемпион снова оказался в больнице. Только теперь уже в психиатрической лечебнице. В некоторых СМИ появилась информация о передозировке наркотиками. Впрочем, сын Лавесси опубликовал пост в соцсетях и опроверг информацию о запрещённых веществах. «С моим отцом всё в порядке, он находится на лечении, — написал Томас. — Перестаньте выдумывать вещи, которые не соответствуют действительности. У него не было никаких передозировок».

Авторитетное аргентинские издание Ole пишет, что Лавесси привезли в учреждение на частной машине скорой помощи. При этом медицинский персонал запросил помощь полиции, поскольку экс-футболист вёл себя агрессивно. Бывшие клубы Лавесси — итальянский «Наполи» и аргентинский «Сан-Лоренсо» — уже поддержали форварда в соцсетях.

Эсекьель Лавесси в «Наполи» Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

Журналист Эстефани Берарди раскрыл подробности декабрьского инцидента: «Внезапно Лавеси сильно занервничал. Он начал слышать голоса и думал, что за ним идут или его преследуют. Парень был очень напуган. Он схватил ножницы и попытался причинить себе боль, он был вне себя. Брат хотел его успокоить. У Эсекьеля не было ссоры с родственником. Брат пытался изменить ситуацию, но в итоге Лавесси сломал ключицу.

Параллельно у Эсекьеля идёт судебное разбирательство с его бывшей девушкой. Возможно, Лавесси подумал, что это она идёт за ним».

Лукас Бертеро, адвокат по уголовным делам, сообщил, по какой причине в конце 2023 года Эсекьеля задержали в аэропорту: «Когда Лавесси пытались доставить в Аргентину, у него возникли проблемы. Это было похоже на некую мистическую вспышку. Он начал громко кричать и обратился за помощью к богу. Такое поведение было опасно и для самого Лавесси, и для экипажа самолёта. Насколько мне известно, Эсекьелю дали снотворное. Что касается последней госпитализации — по моей информации, Лавесси сам принял такое решение. Тот факт, что он сам подписал заявление, может стать важным шагом для продвижения вперёд».