Игроки «Наполи» закрыты в отеле до следующего матча из-за плохих результатов команды

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис распорядился о том, чтобы футболисты его клуба проживали в отеле до следующего матча неаполитанской команды, который состоится 13 января в чемпионате Италии с «Салернитаной». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, Де Лаурентис сообщил игрокам «Наполи», что данная мера не является «карательной», а рассматривается руководством неаполитанского клуба в качестве необходимой для исправления текущих неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, в последних пяти турах чемпионата Италии «Наполи» трижды потерпел поражение, один раз сыграл вничью и один раз победил. После 19 туров Серии А действующий чемпион страны набрал 28 очков и занимает девятое место.