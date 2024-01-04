10 вещей из футбола 2000-х, по которым мы скучаем

Ламповые комментаторы на «НТВ-Плюс» и программы о футболе

Владимир Маслаченко, Юрий Розанов, Василий Уткин на пике своей карьеры, Виктор Гусев с его традиционным «Берегите себя». Начало профессионального пути Константина Генича и Романа Гутцайта – слушать комментарии матчей было очень приятно. Тогда же были классные передачи про футбол, и наш автор Георгий Илющенко делится своими тёплыми воспоминаниями: «В течение многих лет во времена моего взросления в родном Бийске, что находится в Алтайском крае, телевизор показывал лишь пять каналов. Само собой, если у вас хватало денег на спутниковую тарелку, условия становились другими. Моя семья, как и большинство, в круг избранных не входила. Постоянно были доступны Первый, Россия, НТВ и СТС. А вот другая кнопка частенько менялась: при её нажатии транслировался то РЕН ТВ, то ТНТ, то Пятый канал.

Последний появился на моём экране осенью 2006-го. И какой же это был кайф! Ранее можно было смотреть только один матч чемпионата России в неделю по Первому, и далеко не всегда выпадали игры любимого с детства «Зенита»: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» котировались выше. Пятый же показывал все матчи петербуржцев! Плюс на нём выходила передача «оПять о Футболе» с Геннадием Орловым, где акцент был на команде Аршавина, Радимова и Малафеева.

Я старался не пропускать ни одного выпуска — иначе подробно узнавать о футбольных новостях приходилось исключительно из еженедельника «Футбол», который завозили в наш город с двухнедельной задержкой. Хотя, конечно, его я в любом случае брал — продавец всегда откладывала мне выпуск. Информации о любимом хобби много не бывает, верно?

Через пару лет повсеместным стал интернет, и спортивные сайты отодвинули газеты с телепередачами на второй план. Но предшествующие ламповые времена ярчайше отпечатались в моём сознании».