10 вещей из футбола 2000-х, по которым мы скучаем

Мы уже вспомнили про футбол 90-х, и теперь настало время следующей эпохи – 2000-х. Тот период был полон звёздных имён, громких побед, а ещё легендарных матчей, которые мы любим с теплотой вспоминать до сих пор. Выбирайте, по чему вы скучаете больше всего, а также пишите в комментариях, если чего-то нет в подборке.
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Победы наших клубов в еврокубках
Какое же славное было время: «Спартак» выносил «Арсенал» (4:1), «Локомотив» побеждал «Реал» (2:0) и «Интер» (3:0), а ЦСКА и «Зенит» триумфально шумели в Кубке УЕФА. Финалы со «Спортингом» в 2005-м и с «Рейнджерс» в 2008-м мы точно не забудем. И очень хотели бы однажды повторить нечто подобное.
Эпоха Хиддинка в сборной России
Пожалуй, сборную России никогда не любили так, как при великом Гусе. Первое поражение Хиддинк потерпел спустя больше чем через год после назначения. В целом время его руководства было самым стабильным, а бо́льшая часть поражений пришлась на матчи, в которых россияне и не были фаворитами: дважды уступили испанцам на Евро-2008, дважды – немцам в отборе на ЧМ-2010, проиграли англичанам на «Уэмбли».
Игроки, которые влюбляли в футбол
Из-за Роналдиньо в «Барселоне», Тьерри Анри в «Арсенале», Зинедина Зидана в «Реале», а потом и Криштиану Роналду в «МЮ» и Лео Месси в «Барсе» футбол полюбили тысячи детей. Кумиры целого поколения, которые были по-настоящему великими игроками эпохи.
Сенсации в международных турнирах
Их было немало: Греция – победитель Евро-2004, триумф «Порту» в Кубке УЕФА в 2003-м и в Лиге чемпионов в 2004-м, «Вольфсбург» – чемпион Германии – 2008/2009, Россия и Турция – бронзовые призёры Евро-2008, «Рубин» – двукратный чемпион России, «Валенсия» дважды забрала титул у грандов, «Бордо» выиграл трофей во Франции. Уверены, мы точно перечислили не всё, но и это уже впечатляет.
Непредсказуемый «Золотой мяч»
Период перед эпохой доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Он получился мощным: за 10 лет «Золотой мяч» получили 10 разных футболистов! Вот они по годам: Луиш Фигу, Майкл Оуэн, Роналдо, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Роналдиньо, Фабио Каннаваро, Кака, Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Культовые рекламы
Коллекция шедевров! Гай Ричи снял рекламу для Nike с участием Сеска Фабрегаса, Уэйна Руни и Криштиану Роналду.
А вот реклама Pepsi, который был снят к ЧМ-2006.
К ЧМ-2002 тоже был забавный ролик.
Ламповые комментаторы на «НТВ-Плюс» и программы о футболе
Владимир Маслаченко, Юрий Розанов, Василий Уткин на пике своей карьеры, Виктор Гусев с его традиционным «Берегите себя». Начало профессионального пути Константина Генича и Романа Гутцайта – слушать комментарии матчей было очень приятно. Тогда же были классные передачи про футбол, и наш автор Георгий Илющенко делится своими тёплыми воспоминаниями: «В течение многих лет во времена моего взросления в родном Бийске, что находится в Алтайском крае, телевизор показывал лишь пять каналов. Само собой, если у вас хватало денег на спутниковую тарелку, условия становились другими. Моя семья, как и большинство, в круг избранных не входила. Постоянно были доступны Первый, Россия, НТВ и СТС. А вот другая кнопка частенько менялась: при её нажатии транслировался то РЕН ТВ, то ТНТ, то Пятый канал.
Последний появился на моём экране осенью 2006-го. И какой же это был кайф! Ранее можно было смотреть только один матч чемпионата России в неделю по Первому, и далеко не всегда выпадали игры любимого с детства «Зенита»: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» котировались выше. Пятый же показывал все матчи петербуржцев! Плюс на нём выходила передача «оПять о Футболе» с Геннадием Орловым, где акцент был на команде Аршавина, Радимова и Малафеева.
Я старался не пропускать ни одного выпуска — иначе подробно узнавать о футбольных новостях приходилось исключительно из еженедельника «Футбол», который завозили в наш город с двухнедельной задержкой. Хотя, конечно, его я в любом случае брал — продавец всегда откладывала мне выпуск. Информации о любимом хобби много не бывает, верно?
Через пару лет повсеместным стал интернет, и спортивные сайты отодвинули газеты с телепередачами на второй план. Но предшествующие ламповые времена ярчайше отпечатались в моём сознании».
«Галактикос»
Летом 2000 года испанский бизнесмен пришёл в «Реал» с обещанием, что он приобретёт для команды суперзвёзд. Флорентино Перес достойно сдержал обещание: Луиш Фигу за € 62 млн, Зинедин Зидан за € 75 млн, Роналдо за € 46 млн и Дэвид Бекхэм € 37,5 млн – все они тогда перебрались в команду. Позднее звёздный состав (с ними же ещё Икер Касильяс и Роберто Карлос) начали называть «галактикос» – и у этого слова есть несколько вариантов трактовки: космические траты или же Млечный путь (то есть новое прочтение прозвища «сливочные»). Так или иначе, та команда была невероятной!
Матчи в «Лужниках»
Легендарные дерби, «Реал» и «Интер» в гостях, снежные и грязные матчи, финал Лиги чемпионов – сколько же культовых игр прошло на главной арене страны в 2000-х. Да, газон был искусственный (хотя для финала ЛЧ постелили натуральный), беговые дорожки раздражали, но в тех играх есть что-то ламповое и дорогое сердцу.
Празднования футболистов
Язык Дель Пьеро, крутящий ладонью около уха Лука Тони, распальцовка Роналдиньо, Кака с его поднятыми руками к небесам, дельтаплан Монтеллы, палец к губам Андрея Аршавина – в ту эпоху футболисты креативно отмечали голы, и великих празднований собралось немало.