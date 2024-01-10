Огнище в Кубке Италии! В игрока попали бутылкой, а экс-звезда РПЛ спровоцировал удаление

«Рома» и «Лацио» не слишком-то успешны в Серии А и находятся вне топ-7. Кубок Италии — отличный шанс для римлян спасти сезон, но в четвертьфинале кому-то из них пришлось выбыть из борьбы за трофей. Лишней оказалась команда Жозе Моуринью.

В первом тайме моментов практически не было, зато второй сразу же начался ярко: сперва Руй Патрисиу потащил, казалось, мёртвый удар Матиаса Весино головой в дальнюю «девятину», а затем Деан Хёйсен после углового перепутал ногу Валентина Кастельяноса и мяч, от души зарядив по ней. Даниэле Орсато пришлось смотреть ВАР, и благодаря нему судья указал на точку. Маттиа Дзаканьи наказал соперника за беспечность: чётко пробил практически по центру ворот, в то время как кипер прыгнул в правый от себя угол.

Футболисты «Лацио» воодушевились и тут же чуть не затолкали второй гол, однако Весино дважды простил принципиальных соперников: сначала далеко отпустил от себя мяч и слабо пробил с нескольких метров, а затем бил в нижний и угодил в сетку с внешней стороны.

После этого «Рома» активизировалась и принялась давить. К голу, впрочем, старания не привели. Хотя на 80-й минуте Моуринью поменял защитника на нападающего: Хёйсена на Андреа Белотти. А чуть ранее поле покинул Эдоардо Бове, и ему в шею с трибун прилетела стеклянная бутылка. Причём футболист не валялся и не корчился от боли, быстро отправившись на скамейку. Суровые нравы римского дерби.

В Эдоардо Бове попали бутылкой Фото: Fabio Rossi/Getty Images

«Волки» в конце матча едва не сравняли счёт, но Христос Мандас потащил выстрел Белотти, а удар Ромелу Лукаку через себя (!) пришёлся чуть выше ворот.

В последние минуты обстановка накалилась, и команды обменялись удалениями. В обоих эпизодах поучаствовали бывшие герои РПЛ. Причём как талантливо! Паредес толкнул Педро, и тот полез мстить. Орсато удалил испанца, а аргентинца даже не предупредил. Если бы существовала школа провокаций, то Леандро был бы её директором.

Маленько погодя Азмун уравновесил составы, в толпе зарядив одному из соперников смачную оплеуху. Ну а раньше красную за разговоры выписали Моуринью. Снова, как и в предыдущем матче. Эмоции понятны: «Рома» вновь обидно осталась без победы.

«Лацио» пробился в полуфинал Кубка, где сыграет с кем-то из пары «Ювентус» — «Фрозиноне». Правда, Педро посмотрит за игрой со стороны — спасибо Паредесу.