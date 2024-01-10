Миранчук просто разрывает в Италии. Но у россиянина нет будущего в «Аталанте»

Ещё месяц назад, кажется, никто не верил в будущее Алексея Миранчука в «Аталанте». Тренер Гасперини буквально приковал футболиста сборной России к скамейке и лишь крохотными порциями подкармливал его игровой практикой. Однако в последних матчах Миранчук просто сияет. С начала декабря у него два гола и три голевые передачи. А после матча с «Ромой», который Алексей отыграл целиком, Гасперини вовсе утопил его в комплиментах.

Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Аталанты» «Миранчук в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его, и Алексей провёл весь матч. В атаке он проявил себя лучше всех. У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, если каждый сможет давать нам ещё больше, мы сможем оставаться на вершине»

Как получилось, что после полугода на скамейке Миранчук вдруг заиграл? Пожалуй, главная причина – отъезд на Кубок Африки нападающего Адемолы Лукмана. Нигериец в «Аталанте» выходил и в центре нападения, и на флангах. Менялась его свита в виде полузащитников, которые располагались ниже, но сам Лукман стабильно играл в старте. Он лучший бомбардир «Аталанты» в чемпионате (семь голов).

Лукман уехал – и в атаке освободилось место. В этом сезоне Гасперини пробовал разные варианты впереди, но железное место в старте было только у Адемолы. Другие атакующие игроки постоянно подвергались ротации. Даже Де Кетеларе, который после провального сезона в «Милане» даёт в «Аталанте» отличные цифры.

Адемола Лукман и Шарль Де Кетеларе Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Купленный за большие деньги Скамакка пока не оправдывает ожиданий. Луис Мурьель, очевидно, прошёл свой пик и движется к футбольному закату. Вот очередь и дошла до Миранчука. И, надо отдать Алексею должное, он оказался к этому готов. Получил шанс и отлично им воспользовался.

При этом очень важно, чтобы этот яркий отрезок не вселил в Миранчука, его представителей и в нас с вами излишних надежд. Надежд относительно будущего Алексея в «Аталанте». Яркие отрезки при Гасперини у него уже были. И ни разу это не переросло во что-то постоянное и стабильное.

Миранчук на длинной дистанции никогда не был игроком основы у Гасперини. Может быть, сейчас это изменится и Алексей наконец пробьётся в основу? А почему это должно произойти? За последние год-два изменился Гасперини? Нет. Может быть, изменился Миранчук? Конечно, он стал опытнее, ещё лучше адаптировался к Серии А. Но как футболист он остался прежним. Его сильные и слабые стороны по-прежнему те же, что раньше.

В этом они и не сходятся с Гасперини. Миранчук из той породы футболистов, которым нужна главная роль. Только в таком амплуа их талант раскрывается максимально. Так у Миранчука было в «Локомотиве» и в «Торино». А для Гасперини главное – команда. Для него все без исключения игроки – винтики одной большой машины. Просто кто-то, в зависимости от задания на конкретный матч, получает на поле чуть больше свободы, кто-то – чуть меньше.

Джан Пьеро Гасперини Фото: Getty Images

«Аталанта» – не место для игроков-личностей, игроков-фронтменов. А Миранчук как раз именно такой игрок. Чтобы его раскрыть, под него нужно специально менять игру команды, подбирать ему роль, возможно, освобождать его от какой-то черновой работы. Тренер «Торино» Иван Юрич, пускай он и ученик Гасперини, создал Миранчуку особые условия – и это дало результат. Алексей добавил туринцам фантазии, сделал машину Юрича более креативной.

Гасперини, похоже, более консервативен, чем его ученик в «Торино». Он не готов ни под кого подстраиваться, для него все футболисты равны. Он давно сложился как тренер и вряд ли изменится. Миранчук – тоже сложившийся игрок. Это не значит, что он не может эволюционировать, но его футбольная природа, скорее всего, не поменяется. Он либо главный игрок (или один из главных), либо он просто не нужен.

Алексей Миранчук в «Торино» Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Сезон в «Торино» показал, что Миранчук может быть ведущим футболистом команды топ-чемпионата. Да, это команда без еврокубковых амбиций. Но лучше в такой команде играть постоянно, чем сидеть на скамейке в «Аталанте» – но зато с еврокубками. Адемола Лукман ведь уехал не навсегда. Он вернётся, и место Миранчука на поле опять будет под большим вопросом. И дело не в том, что Лукман сильнее Алексея. Он просто лучше подходит тренеру Гасперини.

Агент Миранчука Вадим Шпинёв сказал, что зимой Алексей вряд ли куда-то перейдёт. А вот летом они ждут предложений. Очень хочется верить, что предложения будут. И что «Аталанта» не станет удерживать Миранчука, как это было прошлым летом. Контракт Алексея с бергамасками действует до лета 2025 года. Соответственно, сейчас клуб на перепутье: либо надо продлевать контракт, либо продавать игрока, чтобы потом не потерять его бесплатно. Плюс важнейший момент: что с Гасперини? Он останется в «Аталанте»? Или, может быть, в клубе решат, что цикл этого тренера завершён и с ним надо расстаться? Контракт Гасперини заканчивается уже этим летом.

Много вопросов и мало ответов. Ясно одно: Миранчук может и должен играть в топ-лиге. Играть, а не сидеть. И пусть будет именно так! Если не в «Аталанте», то в любом другом клубе, где он будет востребован.