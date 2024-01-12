Что Алексею Миранчуку делать с карьерой? Есть пять вариантов

Остаться в Европе, вернуться в Россию и другие опции. Как бы поступили вы?

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук находится в «Аталанте» с сентября 2020 года. Тогда его трансфер из «Локомотива» обошёлся бергамаскам в € 14,5 млн. Кажется, в это зимнее окно россиянину нужно принять важное решение — остаться в «Аталанте», уйти в аренду или запросить полноценный трансфер. А может, стоит вернуться на родину?

Предлагаем пять вариантов того, что стоит сделать Миранчуку. В ходе голосования каждый из них будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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