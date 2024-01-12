Что Алексею Миранчуку делать с карьерой? Есть пять вариантов

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук находится в «Аталанте» с сентября 2020 года. Тогда его трансфер из «Локомотива» обошёлся бергамаскам в € 14,5 млн. Кажется, в это зимнее окно россиянину нужно принять важное решение — остаться в «Аталанте», уйти в аренду или запросить полноценный трансфер. А может, стоит вернуться на родину?
Предлагаем пять вариантов того, что стоит сделать Миранчуку. В ходе голосования каждый из них будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Запросить трансфер
Как уже сообщалось ранее, контракт Алексея с бергамасками истекает по окончании сезона-2024/2025. Возможно, в такой ситуации имеет смысл запросить именно трансфер, а не аренду. Ведь во втором случае Миранчук снова вернётся в «Аталанту», и место в составе ему опять не будет гарантировано. С учётом того, что Джан Пьеро Гасперини по-прежнему не слишком доверяет Миранчуку, вариант с трансфером в другой клуб выглядит логичным. Правда, «Аталанта» вряд ли пойдёт на уступки в плане суммы трансфера, учитывая продолжительность нынешнего контракта.
Уйти в другую топ-лигу
Не стоит исключать вариант с переездом в другой топ-чемпионат. К примеру, Далер Кузяев и Александр Головин здорово смотрятся в Лиге 1, а полузащитник «Монако» делает это в течение нескольких лет. Можно рассмотреть варианты и середняками топ-лиг, где Миранчук точно получит стабильную игровую практику. Опять же, перед глазами хороший пример Кузяева. Правда, есть один нюанс. Далер переехал во Францию в статусе свободного агента, а новому клубу Алексею придётся выплатить компенсацию (в случае полноценного трансфера).
Уйти в аренду в клуб Серии А
Этот вариант Миранчук уже опробовал в прошлом сезоне. Тогда он ушёл на правах аренды в «Торино», где главный тренер Иван Юрич доверял россиянину. В итоге Алексей провёл 31 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Если верить информации в прессе, то Юрич был бы не против вернуть россиянина в команду. Не исключено, что смена обстановки пошла бы на пользу Алексею. Он останется в том же чемпионате, но при этом попадёт в знакомую команду, а тренер прекрасно знает, как использовать сильные стороны Миранчука.
Остаться в «Аталанте»
С одной стороны, Миранчук никак не может закрепиться в основном составе «Аталанты». В этом сезоне он вышел на поле всего 10 раз в Серии А, но отыграл в общей сложности 360 минут. С другой – в 2024 году Алексей почти полностью отбегал две игры, в которых отметился результативными действиями. В кубковой встрече с «Сассуоло» (3:1) Алексей забил и отдал голевую передачу, а в матче чемпионата с «Ромой» (1:1) россиянин отметился ассистом. Возможно, Алексею всё-таки стоит остаться в Бергамо и побороться за место в стартовом составе? Тем более что его контракт истекает летом 2025 года.
Вернуться в РПЛ
Есть ощущение, что сам Миранчук будет рассматривать такой вариант в последнюю очередь. К тому же в «Аталанте» у Алексея есть возможность играть в еврокубках, а российские команды сейчас отстранены от международных турниров. С другой стороны, Миранчук приедет на родину в статусе звезды и с полезным опытом игры в Европе. Думаю, россиянин рассмотрит (если придётся) только варианты с топ-клубами РПЛ. К примеру, возвращение в «Локомотив», из-за которого Миранчук как раз и уезжал в Италию.