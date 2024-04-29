Лепёхин: возможно, бразильцы «Зенита» получают удовольствие от своей игры, но Семак — нет

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о поражении сине-бело-голубых от московского «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очевидно, что «Зенит» в матче с «Динамо» не заслуживал поражения, но и на победу тоже не заслуживал поражения. Создать один или два полумомента — это для «Зенита» очень мало. Бывают матчи, когда мяч не идёт в ворота. Где-то вратарь выручил, а где-то не повезло. Когда команда не создаёт моментов — это сигнал.

В матче с «Динамо» со стороны игроков «Зенита» было очень много контроля мяча, но всё это было без обострения и просто, как удержание мяча. Может быть, бразильские футболисты получают удовольствие от такого футбола, но Семаку на скамейке такая игра не доставляет удовольствие», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.