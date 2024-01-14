Играл ли футболист за сборную? Тест, над которым придётся подумать

Когда у тебя гражданство сильной футбольной нации, пробиться в сборную не так-то просто. Ты можешь быть крутым игроком, но что толку, если все места уже заняты не менее классными кандидатами? Выход, впрочем, есть. Кто-то ищет корни в другой стране среди родственников, как тот же Роман Нойштедтер. Кто-то оформляет паспорт новой родины, чей клуб давно представляет, как тот же Гильерме. Кто-то ждёт шанса и какое-то время не выступает за национальную команду. А кто-то просто смиряется. Про две последние категории и пойдёт речь.

Получится ли у вас вспомнить или угадать, играл ли футболист за сборную или нет? Давайте проверим. Вопросов про неизвестных спортсменов не будет — только про тех, кто выступает или выступал на высоком уровне и по классу вполне сопоставим со сборниками. Пишите в комментариях, в случае с кем было сложнее всего. Желаем удачи!

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