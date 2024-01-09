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Угадайте, за какую команду не играл футболист: футбольный квиз, тест, Кейн, Обамеянг, Соболев, Бонуччи, Хамес Родригес

Угадайте, за какую команду не играл футболист. Этот тест сложнее, чем кажется
Георгий Илющенко
Тест: за какую команду не играл футболист
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Ответ не всегда очевиден.

Все знают главные команды в карьере именитых игроков. А вот какие-то совсем с ними не ассоциируются, и вспомнить, что они там когда-то выступали, не так уж и просто. Перед вами 12 вопросов — получится ли у вас ответить правильно на все? Здесь есть и про игроков нашего чемпионата, и про экс-звёзд европейского футбола, да и про тех, кто сейчас играет в Европе, мы тоже не забыли. Давайте проверим, как хорошо про их карьеры помните вы. А чтобы было интереснее – лучше не подсматривать ответы в поисковиках.

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.

Своими результатами вы можете поделиться в комментариях!

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