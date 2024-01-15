Российский легионер раззабивался в новом году! У Шапи три матча подряд с голами

Новый год хорошо начинается для некоторых российских легионеров. Алексей Миранчук забил в Кубке Италии «Сассуоло», Далер Кузяев – в Кубке Франции «Кану», Александр Кокорин – в чемпионате Кипра «Омонии». А Магомед-Шапи Сулейманов вообще разрывает в греческой Суперлиге, давая нам надежду на то, что возвращается прежний Шапи, сверкавший в «Краснодаре» несколько сезонов назад.

В первых трёх играх 2024 года в чемпионате Греции Сулейманов забил три мяча. До этого за 12 матчей в составе «Ариса» из Салоников у российского вингера был только один гол. Шапи чувствует доверие главного тренера Акиса Манциоза – и прогрессирует.

Результативная серия Сулейманова началась 3 января в выездном матче с «Астерас Триполи». «Арис» мощно провёл дебют, вышел вперёд уже на восьмой минуте, а ещё через шесть минут российский вингер сделал счёт 2:0. Команде Манциоза удалась быстрая атака, которую Шапи поддержал рывком по центру. Наш легионер влетел в штрафную и после передачи с правого фланга здорово пробил в касание под перекладину. Поразительно, но преимущества в два мяча «Арису» не хватило даже для ничьей. С 45-й по 61-ю минуту «Астерас Триполи» выдал сумасшедший отрезок, забил трижды и одержал волевую победу – 3:2.

Магомед-Шапи Сулейманов в «Арисе» Фото: arisfc.com.gr

Ещё через четыре дня «Арис» реабилитировался перед своими болельщиками, выиграв дома дерби у ПАОКа, за который выступает Магомед Оздоев. Если «Астерас Триполи» – ближайший преследователь «Ариса», занимающего пятое место в чемпионате Греции, то ПАОК борется за чемпионство. Тем не менее команда Манциоза победила со счётом 2:1. Сулейманов забил первый гол в дерби на 46-й минуте. В этом эпизоде Шапи тоже оказался по центру: сделал рывок из полукруга к линии вратарской под кросс с левого фланга от эквадорца Кике Саверио. Россиянин опередил защитника, подставил ногу – получился точный удар в касание. После этой встречи сайт Sportdog.gr выпустил статью под названием «Арис» – босс города с Сулеймановым и Саверио».

А самым успешным январским матчем стала для Сулейманова выездная встреча с борющимся за выживание «Панетоликосом». В воскресной игре россиянин вышел на замену только в начале второго тайма, хотя до этого стабильно появлялся в основе и проводил на поле по 90+ минут. Всё дело в том, что с «Панетоликосом» тренер сделал ротацию после сложного кубкового матча в середине недели. Шапи был брошен в бой при счёте 1:0 в пользу «Ариса», а на 78-й минуте забил второй мяч команды из Салоников ударом с близкого расстояния после комбинации справа. Более того, наш вингер совершил в компенсированное время ещё одно результативное действие: отдал голевую передачу Альваро Саморе. «Арис» при помощи Сулейманова разгромил соперника – 4:0.

Сайт Gazzetta.gr признал Сулейманова лучшим игроком встречи.

«Сулейманов вышел на замену и стал главной причиной того, что «Арис» доминировал после 60-й минуты. Помимо того, что он великолепно проявил себя с точки зрения организации игры и сделал голевую передачу, он фактически завершил матч, когда забил второй гол», – написали греческие журналисты.

Интересно, что Сулейманов выигрывает сейчас конкуренцию у январского новичка – 33-летнего правого вингера Янниса Фетфацидиса, которого в начале 2010-х на заре карьеры в «Олимпиакосе» называли «греческим Месси». Но, как часто и случается в таких ситуациях, распиаренный талант не стал реальной звездой. У Фетфацидиса была достаточно хорошая карьера, он провёл 27 матчей за сборную Греции и поиграл в Серии А за «Дженоа» и «Кьево», тем не менее к уровню Месси даже близко не подобрался.

«Арис» находится в топ-5, борется за путёвку в еврокубки, но вряд ли сможет подняться выше. Отставание от «Олимпиакоса» пять очков, а от трио лидеров – «Панатинаикоса», АЕКа и ПАОКа – ещё больше. Но команда Манциоза и её российский легионер заслуживают комплиментов от некоторых специалистов. Например, тренер Яннис Петракис говорил в интервью для сайта Metrosport.gr: «Команда заметно улучшилась по сравнению с прошлым сезоном. Время и сыгранность играют очень важную роль. «Арис» демонстрирует признаки улучшения и сбалансированности. В этом всё дело. Кто выделяется? Сулейманов – лидер…».

«Арис» арендовал россиянина у «Краснодара» с правом выкупа за € 1 млн. С такой игрой и прессой, как в начале 2024 года, клуб из Салоников наверняка выкупит Шапи. Либо это сделает другой топ греческой лиги.