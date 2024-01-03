Как провели год российские легионеры. Для многих 2023-й получился грустным

Ушедший год получился разным для российских легионеров. Кто-то был заметной фигурой в топ-лиге, кто-то растворился на общем фоне в средних по уровню чемпионатах, а некоторые и вовсе вернулись в РПЛ. Есть игроки, которые летом 2023-го сменили один зарубежный клуб на другой. Подводим итоги года для наших легионеров. В этом тексте речь пойдёт о двух десятках самых заметных российских футболистов, продолжающих выступать за границей.

Российские легионеры, поигравшие в топ-10 лиг Европы

Александр Головин, «Монако»

Александр Головин Фото: Getty Images

Головин абсолютно оправдывает статус самого дорогого российского игрока (Transfermarkt оценивает экс-армейца в € 30 млн). Александр выдал отличный год, несмотря на то что «Монако» по итогам сезона-2022/2023 пролетел мимо еврокубков. Достаточно сказать, что популярное французское издание L'Equipe включило нашего полузащитника в символическую сборную лучших игроков Лиги 1 по итогам 2023-го.

Прошлый сезон стал самым результативным для Головина во Франции, он набрал 8+7 в 34 матчах чемпионата. В нынешнем сезоне у Александра уже 5+2 в 15 матчах. Для нового тренера Ади Хюттера россиянин остаётся ключевой фигурой команды, которая улучшила результаты и входит в топ-3 на сегодняшний день.

Далер Кузяев, «Гавр»

Далер Кузяев Фото: ФК «Гавр»

Ещё в первой половине года Кузяев играл в РПЛ и выиграл пятый раз подряд чемпионский титул с «Зенитом». Легионером Далер стал в июле, когда на правах свободного агента сменил чемпионат России на французскую Лигу 1. Правда, клуб у Кузяева поскромнее, чем у Головина – новичок элиты «Гавр», занимающий на данный момент 11-е место.

Тренер «Гавра» Лука Элснер подчёркивал, что в лице российского полузащитника команда получила игрока очень высокого класса. Действительно, Далер во многих матчах выглядел солидно, забил два гола за 17 игр. Кузяева даже включили в расширенный список претендентов на попадание в символическую сборную Лиги 1 по итогам первой части сезона. Тем удивительнее, что в последних двух турах экс-зенитовец выходил в «Гавре» только на замену.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Захарян, как и Кузяев, носит статус легионера всего полгода. Прошлый сезон Арсен завершал в «Динамо», а в августе был продан в «Реал Сосьедад» за € 13 млн. Было бы наивно ожидать, что молодой футболист из РПЛ с ходу получит место в стартовом составе испанской команды уровня Лиги чемпионов, но пока всё складывается для 20-летнего полузащитника хорошо: Захарян получает достаточно много игровой практики. В том числе благодаря травмам конкурентов.

Арсен принял участие в 17 матчах «Реала Сосьедад», а особенно успешной была выездная игра с «Вильярреалом» в Примере. Захарян сделал голевую передачу (это пока его единственное результативное действие) и создал ещё одну голевую атаку. Внёс экс-динамовец свой вклад и в то, что баски выиграли группу в ЛЧ.

Алексей Миранчук, «Торино» и «Аталанта»

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

Неоднозначный год для нашего единственного легионера в итальянской Серии А. Миранчук выдал приличный прошлый сезон в «Торино», где выступал на правах аренды. Алексей набрал 4+7 в 29 матчах, а главный тренер туринских «быков» Иван Юрич очень хотел, чтобы клуб выкупил российского полузащитника. Однако «Торино» и «Аталанта» не договорились по цене, поэтому Миранчук вернулся в Бергамо. Для Джан Пьеро Гасперини бывший железнодорожник остаётся всего лишь игроком замены. В новом сезоне у нашего легионера 1+2 в 13 матчах за «Аталанту». Всем понятно: Миранчуку нужно менять команду в зимнее трансферное окно.

Андрей Лунёв, «Байер» и «Карабах»

Андрей Лунёв Фото: Getty Images

У Лунёва случился резкий поворот от четвёртой лиги Европы к чемпионату, занимающему лишь 28-е место в рейтинге УЕФА. Первые полгода 2023-го голкипер доигрывал в «Байере», точнее, в основном лечился и не имел практики в Бундеслиге. Летом Андрей стал свободным агентом – перешёл в команду из Азербайджана. Прежде всего ради выступления в Лиге Европы, где «Карабах» с Лунёвым в воротах успешно решил задачу выхода из группы. За «Карабах» россиянин сыграл уже 15 матчей, причём почти половину из них (семь) – «на ноль»! Пропустил всего 14 мячей, включая пять от «Байера» в Леверкузене. Без этих голов, которые было трудно предотвратить, статистика Лунёва была бы ещё более впечатляющей.

Магомед Оздоев, «Фатих Карагюмрюк» и ПАОК

Магомед Оздоев Фото: ПАОК

Оздоев тоже поиграл в 2023-м в двух разных лигах. Первые полгода – в чемпионате Турции (девятое место в рейтинге УЕФА на данный момент), вторые полгода – в чемпионате Греции (только 17-е место). Но, как ни парадоксально, Магомед скорее сделал шаг вперёд, чем назад. Если «Фатих Карагюмрюк» был середняком в Турции, то ПАОК борется за золото в Греции и играет в еврокубках. Клуб из Салоников заплатил € 450 тыс. за полузащитника, выдавшего один из самых результативных сезонов в своей карьере (5+6 в 34 матчах за «Фатих Карагюмрюк»). В ПАОКе у россиянина уже шесть забитых мячей в 25 матчах, включая один гол в Лиге конференций. Оздоев точно должен быть доволен прошедшим годом.

Станислав Крицюк, «Жил Висенте»

Станислав Крицюк Фото: ФК «Жил Висенте»

А вот Крицюк фактически потерял год. В ноябре 2022-го Станислав вернулся на поле после долгой сложной травмы, полученной ещё в «Зените», и стал играть в чемпионате Португалии за «Жил Висенте». Однако в феврале 2023-го получил новую травму колена и с тех пор не выходил на поле. Более того, «Жил Висенте» даже не включил нашего легионера в заявку на нынешний сезон. Будущее Крицюка, чей контракт действует до лета 2025-го, под вопросом. «Жил Висенте» может дозаявить россиянина из-за отъезда основного вратаря Андрея в январе-феврале в олимпийскую сборную Бразилии, либо приступивший к тренировкам экс-зенитовец найдёт себе новую команду.

Иван Злобин, «Фамаликан»

Иван Злобин Фото: Getty Images

Не намного лучше ситуация и у другого российского вратаря в Португалии – Злобина. Для Ивана завершившийся год тоже оказался пустым с точки зрения развития карьеры. Наш легионер довольствовался ролью запасного в заштатном «Фамаликане» – середняке Примейры. В прошлом сезоне Злобин принял участие всего в двух матчах, включая одну игру в чемпионате в мае 2023-го. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер сыграл только в одном матче Кубка Португалии с «Камаши», причём «на ноль» (5:0). Больше шансов не получал. Контракт Злобина действует до лета 2025-го, и пока нет информации о желании россиянина сменить команду.

Роман Нойштедтер, «Вестерло»

Роман Нойштедтер Фото: ФК «Вестерло»

В чемпионате Бельгии, находящемся на восьмом месте в клубном рейтинге, играют два российских защитника. Нойштедтер в прошлом сезоне помог «Вестерло» попасть в топ-8 после возвращения в элиту. Выходил на поле с капитанской повязкой, набрал 1+1 в 34 матчах. А в нынешнем сезоне Роман поучаствовал в 16 играх (без результативных действий). В некоторых из них также исполнял роль капитана команды. «Вестерло» завершил 2023-й на 11-м месте – вне зоны вылета. В общем, это был хороший год для 35-летнего игрока, чья карьера, казалось, подходила к концу после ухода центрбека из «Динамо» и многомесячного простоя. Нойштедтер ещё тянет.

Александр Филин, «Эйпен»

Александр Филин Фото: AS-EUPEN.BE

Другой российский центральный защитник Филин выступает за команду, которая идёт в зоне вылета чемпионата Бельгии – на предпоследнем, 15-м месте. Александр оказался в «Эйпене» в январе 2023-го, подписав контракт до лета 2025-го. За прошедший год сыграл всего 13 матчей, а в нынешнем сезоне – лишь четыре. Как правило, Филин остаётся на скамейке запасных. В общем, в «Эйпене» у него примерно такое же положение, какое было перед расставанием с «Химками». Вряд ли наш легионер доволен своим бельгийским этапом карьеры.

Остальные российские легионеры

Вкратце расскажем о том, как сложился год ещё для десятка российских легионеров, игравших в менее сильных лигах.

Денис Черышев и в конце прошлого чемпионата итальянской Серии В, и в первой половине нынешнего оставался игроком замены у «Венеции». В этом сезоне сыграл девять матчей (в основе – один) без результативных действий. Команда борется за выход в элиту, но экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли вряд ли будет рассчитывать на Черышева в Серии А.

У Никиты Иосифова всё грустно во втором дивизионе чемпионата Испании. Летом он ушёл из фарм-клуба «Вильярреала», где мало играл, в «Мирандес», но и там недолго был основным. У хавбека только восемь матчей в новом сезоне (с первых минут – четыре) и 0 результативных действий. Карьера талантливого россиянина продолжает катиться вниз.

Никита Хайкин потерял два месяца в английском Чемпионшипе – с января по конец марта полировал скамейку в «Бристоль Сити». Голкиперу даже шанса не дали, и россиянин вернулся первым номером в «Будё-Глимт». Хайкин сыграл 40 матчей, в которых пропустил 45 мячей и выдал 14 «сухарей», и помог команде выиграть чемпионат Норвегии.

Никита Хайкин Фото: GETTY IMAGES

Юрий Лодыгин был весь год «скамеечником» в «Панатинаикосе». Но если в первой половине 2023-го наш голкипер почти не играл, то в этом сезоне провёл семь матчей, в которых пропустил три мяча и выдал пять «сухарей». Похоже, к концу года Лодыгин вцепился в свой шанс и стал выигрывать конкуренцию, а теперь всё решит новый тренер Фатих Терим.

Магомед-Шапи Сулейманов до лета выступал на правах аренды за «Хапоэль» из Беэр-Шевы, а в сентябре вингера «Краснодара» арендовал с правом выкупа «Арис». В Израиле для Шапи всё закончилось длительной дисквалификацией после участия в массовой драке. В греческой команде Сулейманов имеет стабильную практику, но набрал всего 1+3 в 12 матчах.

У Александра Кокорина получилась яркая весна в кипрском «Арисе»: нападающий много забивал и внёс большой вклад в завоевание командой чемпионского титула. Потом Александр вернулся из аренды в «Фиорентину», которой принадлежал по контракту, но итальянский клуб не оставил россиянина. Этот сезон Кокорин опять проводит в «Арисе», набрал 4+2 в 14 матчах и в целом может быть доволен 2023-м.

Александр Кокорин Фото: ФК «АРИС»

Григорий Морозов с января этого года выступает в Израиле за «Бейтар». Сначала защитника арендовали у словенского «Целе», а летом выкупили за € 450 тыс. Морозов завоевал с командой Кубок страны и стабильно играет (набрал 3+3 за 30 матчей), так что 2023-й оказался достаточно успешным для российского легионера.

Принадлежащий «Ростову» голкипер Максим Рудаков отыграл сезон-2023 в Финляндии, где чемпионат проводится по системе «весна-осень». В составе «Хонки» Рудаков поучаствовал в 36 матчах, пропустил 33 мяча и 14 раз сыграл «на ноль», был капитаном команды. Но завершение сезона получилось печальным: «Хонка» проиграла ВПС финал плей-офф за путёвку в еврокубки, а сразу после этого клуб заявил о своём банкротстве.

Евгений Башкиров тоже играл в Финляндии, более того, он и забил за ВПС в последнем матче финала плей-офф единственный гол Рудакову. У 32-летнего воспитанника «Зенита» получился блестящий сезон – россиянина признали лучшим полузащитником местной Вейккауслиги. Башкиров набрал 5+2 в 29 матчах, а теперь ждёт старта с командой в еврокубках.

Зелимхан Бакаев – единственный в этом списке российский легионер, выступающий за пределами Европы. До сентября вингер играл за «Зенит», с которым выиграл чемпионский титул, а потом ушёл на правах аренды в «Аль-Вахду». За команду из ОАЭ он провёл 12 матчей, набрал 1+1. Очевидно, что, как и в «Зените», Бакаев не может быть доволен своей результативностью. Кроме золота РПЛ, в прошедшем году и вспомнить нечего.