«Унизительно». В Испании разносят «Барсу» после Суперкубка

«Барселона» разгромно проиграла «Реалу» в финале Суперкубка Испании – команда Хави потерпела поражение со счётом 1:4. После встречи главный тренер «Барсы» сам признал, что это был очень плохой матч, за который теперь всё, что он может сделать, – это извиниться перед всеми болельщиками.

«У нас было много надежд, много энтузиазма, но это была худшая игра из всех. Мы начали очень плохо, смогли отыграться, но счёт 3:1 усложнил нам задачу, – заявил он после финала. – «Реал» нанёс нам большой урон в контратаках, которые мы не смогли остановить, и сегодня нам приходится проживать горькую сторону футбола. Я прошу прощения у болельщиков, потому что нам было трудно соревноваться. Я пережил много поражений в своей карьере, и в конце концов мы восстанавливались. «Барса» вернётся. Она вернётся. Да, сегодня мы показали свою худшую сторону. Это потерянный титул, и нам придётся заняться самокритикой, но я всё ещё верю в проект».

Критикует «Барселону» не только Хави – испанские медиа называют это поражение унизительным. Sport вынесло это слово на первую полосу, добавив, что это поражение «требует радикальных решений». Колумнист издания в большой статье размышлял о будущем Хави, которое сейчас вызывает у испанских журналистов наибольший интерес: «Поражения против извечного соперника всегда болезненны, а тем более если они сокрушительные. Они могут вызвать кризис неизвестных размеров. Однако на данный момент клуб сообщает, что доверие к Хави остаётся неизменным. Тренер получил поддержку от президента Жоана Лапорты сразу после окончания финала, а также на обратном самолёте в Барселону, где, очевидно, царила грустная атмосфера из-за результата. Подобно Лапорте, думают и другие высшие чиновники: и спортивный вице-президент Рафа Юсте, и спортивный директор Деку. Эта тройка поддержала Хави после громкого поражения в финале Суперкубка. Время анализа и решений ещё придёт. Сезон складывается плохо, и мы не должны допустить, чтобы он стал ещё хуже».

Sport

Ещё одно каталонское издание – Mundo Deportivo – пишет, что «Барселона» потерпела катастрофу, провалившись примерно во всём: в защите был ужас, прессинга не было, игроки «Барсы» раз за разом преподносили «Реалу» подарки в виде своих ошибок, Хави поздно реагировал заменами, а за футболистами не было замечено ни гордости, ни достоинства.

«Удар сильный, поражение болезненное, но это Суперкубок, не больше и не меньше, – пишет MD. – Наверняка самый второстепенный титул из четырёх. Но чувства плохие, потому что переломный момент не наступил. «Барса» всё ещё жива, но её авторитет подорван, потому что изменений не последовало. Ожидание кажется вечным. Многое обещано, но всё это кажется далёким. В тот день, когда к кроуффизму обращались больше всего, игра была за белыми. Моральный дух «Барсы» пошатнулся. Мы будем ждать, но времени мало. Очень мало».

Mundo Deportivo

В мадридских изданиях настроения ожидаемо иные – AS восхищается Карло Анчелотти, Винисиусом и разгромной победой над самым важным соперником.

«11-я победа Анчелотти в качестве тренера «Реала» и тактическое, физическое и эмоциональное превосходство над «Барсой» завершили неделю в Саудовской Аравии. А ещё хет-трик Винисиуса, столь же неуправляемого и решительного, как и до травмы. И новое обвинение в адрес Хави, который думал найти рычаг выключателя конкурента, но нашёл лишь удар лопатой. «Реал» выиграл матч в своём стиле: забил раньше, а затем получил полную свободу действий. «Барса» часто теряла мяч и не контролировала пространство. Ощущение, что с финала 2023 года прошёл не год, а целое столетие.

Даже когда ещё оставалось время на изменения, «Барселона» ничего не смогла – попросту потому, что её к тому моменту уже не осталось. Беллингем, Родриго и Винисиус прекрасно проводили время: временами играя и командуя, временами – нажимая на педаль газа. Если Хави искал победы с последствиями, то в итоге он столкнулся с землетрясением, которое повлечёт за собой сильные толчки».

AS

Marca, которая считается самой главной газетой Мадрида, оказалась ещё жёстче в своей критике «Барселоны». Хотя её материалы больше напоминали упоение победой и чувством собственного превосходства над соперником.

«Суперфинал со всеми почестями и ясно дающий понять, кто сейчас главный в испанском футболе. «Реал» уже знает, что значит выиграть титул в этом сезоне. И он сделал это, показав значительное превосходство над «Барселоной» в финале, которая после девяти минут была практически приговорена после двух мячей Вини-младшего. Год назад в этом же городе, но на другом стадионе, игроки «Барсы» осмелились кричать, что наступила смена цикла. Ну а 12 месяцев спустя футбол расставил всё по своим местам, показав в конце концов, кто главный. «Реал» показал, что сейчас он намного превосходит «Барселону», потому что его аргументы что с мячом, что без мяча, гораздо сильнее тех, что есть у соперника».

Marca

L’Equipe: ​​«Во главе со своими бразильцами и хет-триком Винисиуса «Реал» обыграл подавленную и дезорганизованную «Барсу», отягощённую ошибками в обороне и самоубийственной тактикой Хави. Тренер просил своих игроков защищаться высоко, но был наказан скоростью Родриго и Винисиуса, что заставило его дорого заплатить за такой план».

Daily Mail: «Реал» выиграл Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Это жалкий результат для Хави и «Барселоны», которым теперь придётся заняться серьёзным самоанализом. Матч должен был быть равным, но команды были на расстоянии целого мира друг от друга».

O Globo: «Суперкубок принадлежит Испании, но трофей завоевали именно бразильцы. И один из них царствовал. Благодаря трём голам Винисиуса «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 4:1. Родриго забил ещё один гол чемпиона».

Винисиус Жуниор Фото: Antonio Villalba/Getty Images

UOL: «Уже были испанские «класико», в которых игрок оформлял хет-трик, но никогда ещё в «класико» не было двух таких решающих бразильских героев. Винисиус забил три гола, стал причиной удаления и уничтожил «Барселону». Ещё один мяч забил другой бразилец – Родриго».

A Bola: «Потрясающее выступление Винисиуса останется в истории. Безупречная игра бразильца привела болельщиков «Реала» к их первому трофею в сезоне. Благодаря этому подвигу 23-летний нападающий стал первым бразильцем, сделавшим хет-трик в «эль класико» в XXI веке. Последним, совершившим такой подвиг, был Ромарио из «Барселоны» – произошло это чуть более 30 лет назад, а именно 8 января 1994 года».