Миранчук снова в огне. Вышел на замену и начал прекрасную атаку «Аталанты»!

Алексей Миранчук продолжает согревать российских болельщиков этой зимой своей огненной игрой в Италии. С декабря у нашего легионера два гола и пять голевых передач в 10 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Во встрече 20-го тура Серии А с «Фрозиноне» атакующий полузащитник не совершил результативных действий, но организовал голевую атаку.

Миранчук не попал в стартовый состав, хотя тренер Джан Пьеро Гасперини говорил неделю назад, что россиянин находится в «потрясающей форме».

Как бы смешно это ни звучало при таком счёте, дебют игры активнее провёл «Фрозиноне». Но уже на шестой минуте первая опасная атака и первый удар «Аталанты» завершились голом. Правый латераль Хольм протащил мяч в штрафную и упал после единоборства с Матеусом Лусуарди. Судья назначил пенальти. Оставались вопросы, действительно был ли фол, но VAR поддержал решение рефери в поле. Копмейнерс пробил с 11-метрового в левый нижний от себя угол, а голкипер прыгнул в левый от себя, поэтому увидел мяч уже в сетке.

После пропущенного на ровном месте гола футболисты «Фрозиноне» как будто потеряли веру в свою игровую идею. В следующие 10 минут команда Эусебио Ди Франческо просто развалилась. Второй мяч вторым ударом «Аталанты» забил бразильский центрхав Эдерсон. Хозяева соорудили быструю комбинацию слева с участием Де Кетеларе и Руджери, который сделал передачу к линии вратарской. Набежавший из глубины бразилец точно пробил в касание.

Третий гол «Аталанты» на исходе четверти часа игры забил третьим ударом Де Кетеларе. В ворота «Фрозиноне» влетало всё, что можно! Команда Гасперини легко атаковала, красиво комбинировала и быстро возвращала мяч себе. В голевом эпизоде хозяевам удалась атака по центру: Де Кетеларе принял мяч у полукруга, вошёл в штрафную и вторым касанием пробил – поразил цель с помощью перекладины. «Фрозиноне» же до перерыва наиграл по xG лишь на 0,16 гола и мог забить, только если бы судья назначил пенальти в ворота «Аталанты». Но Алессандро Пронтера отказался делать подарок гостям в спорной ситуации.

В дебюте второго тайма «Фрозиноне» тоже был получше команды Гасперини. Ди Франческо сделал тройную замену, и у гостей снова появилась энергия. На первых минутах после перерыва «Фрозиноне» владел мячом более 70% времени и даже создал что-то похожее на голевой момент. «Аталанта», в свою очередь, откровенно играла на результат, сделала ставку на использование свободного пространства и быстрые контрвыпады. А после часа матча на поле появился Миранчук. Россиянин вышел в атакующую тройку вместо Де Кетеларе.

Миранчуку потребовалось время, чтобы попасть в игру, которая у «Аталанты» уже не слишком получалась. До 83-й минуты, когда счёт стал 4:0, хозяева во втором тайме уступали гостям по ударам в створ 0:4. Зато в концовке Алексей был очень заметен. Именно россиянин развил голевую атаку и сделал передачу из центра направо на Пашалича, который ассистировал автору забитого мяча Дзаппакосте. Кроме того, Миранчук организовал ещё несколько моментов – с его паса чудом не забил тот же Пашалич. Помимо того, был шанс и у самого Миранчука, но нашему полузащитнику помешали пробить из убойной позиции.

Статистика Миранчука в матче с «Фрозиноне»: 34 касания мяча, один удар (в створ), пять передач под удар, 70% точных пасов и две обводки. «Аталанта» же на 90-й минуте довела дело до полного разгрома – 5:0! После углового отличился Хольм. Благодаря этой победе «Аталанта» поднялась в таблице и делит пятое место с «Лацио». Обе команды всего на очко отстают от зоны Лиги чемпионов, где пока находится «Фиорентина». Через тур «Аталанта» примет «Лацио» в Бергамо.