Захарян почти догнал Смолова по числу матчей в Испании. Кто из них начинал лучше?

В субботу «Реал Сосьедад» сыграет с «Сельтой», и Арсен Захарян, скорее всего, появится на поле либо в основе, либо выйдет на замену. За последнюю неделю это будет его третий матч – 13 января россиянин отбегал 63 минуты с «Атлетиком» (1:2), 17-го числа – весь матч с «Осасуной» (2:0). Другая не менее важная цифра: если Арсен выйдет с «Сельтой», то проведёт 14-й матч за «Сосьедад» в чемпионате Испании. И, таким образом, догонит Фёдора Смолова – последнего статусного россиянина, который уезжал в Ла Лигу.

Смолов в «Сельте»: забивал только грандам, но мало кого впечатлил

Фёдор укатил в Испанию в последний день зимнего трансферного окна 2020 года. И примерно за полтора месяца до признания пандемии. Но тогда об этом никто не думал. Со стороны история казалась прекрасной: Смолов всегда хотел в Европу, а тут такой шанс. Команда действительно нуждалась в сильном форварде, ведь в том сезоне клуб из Виго боролся за выживание. И в россиянине увидели спасителя.

Первый гол Смолов забил в третьем матче за «Сельту» – сразу в ворота «Реала»: открылся, получил пас от Яго Аспаса и переиграл вратаря. «Сельта» умудрилась зацепить ничью (2:2), а в соцсетях Фёдора назвали Царём. Правда, вскоре чемпионат прервала пандемия, а россиянин быстро укатил на родину. Это не понравилось местным болельщикам. Ведь тренировки могли начаться в любой момент. Фёдор, естественно, вернулся вовремя, но эта пауза явно не сыграла в плюс его состоянию.

Фёдор Смолов Фото: Octavio Passos/Getty Images

Следующий гол он забил ещё через четыре матча – зато «Барселоне». Больше результативных действий за «Сельту» Смолов не совершал. И объективно терялся в атаке на фоне главной звезды – Яго Аспаса.

Поэтому даже удивительно, что летом стороны в какой-то момент начали обсуждать полноценный выкуп Фёдора у «Локомотива». Но до дела, естественно, не дошло. Нападающий вернулся в Россию с 14 матчами и двумя голами. А после признавался, что опыт получился не таким идеальным, каким мог быть. И пандемия сыграла в этом ключевую роль.

У Захаряна более удачное начало в Испании? Обратимся к цифрам

Понятно, что сравнение будет не совсем корректное ввиду разных позиций футболистов. И разного стиля командной игры. Смолов в «Сельте» выходил на позиции нападающего либо в оттяжке, а Захарян действует либо на фланге атаки, либо опускается в центр полузащиты. У Арсена пока 0 голов и одна результативная передача. Смолов уехал из Испании с двумя забитыми мячами.

А вот другие важные показатели: у Арсена за 13 матчей в среднем 1,2 удара по воротам (0,2 – в створ), 0,48 xG, 0,99 ожидаемой передачи под удар, 22 касания и 70% точных передач. В среднем статистические порталы ставят ему оценку от 6,3 до 6,7.

У Смолова (он, к слову, в среднем проводил на поле в полтора раза больше, чем сейчас Захарян – 54 минуты против 38): 1,1 удара за игру (0,4 – в створ), 13% ударов заканчивались голами, в среднем 22 касания мяча за матч и ни одного созданного шанса для партнёра, плюс 70% точных пасов. При этом у Фёдора оценка выше – от 6,6 до 7,1.

Важно: так как Арсену приходится больше обороняться, то у него и лучше показатели в перехватах и защите. Но незначительно. В среднем Захарян выигрывает около 50% единоборств. Не так уж и много.

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Но если оценивать эти цифры, то Захарян глобально ни в чём не уступает Смолову. За исключением отсутствия голов. Да, глупо говорить, что Арсен феерит в Испании, но свою работу он выполняет. А когда про это спрашивают у Фёдора, он отмечает только одну проблему у игрока «Сосьедада». Вот его октябрьская цитата.

Федор Смолов нападающий «Динамо» «С Арсеном мы на связи, периодически переписываемся. От болезней никто не застрахован. К сожалению, так произошло. Но он дебютировал в ЛЧ, сыграл первый матч в составе. У него положительные впечатления. Он рад и доволен. Все желаем ему удачи. Сложности в Испании? Думаю, сложность в том, что там мало людей говорят на английском. Но и сам Арсен не очень хорошо на нём говорит. Скорее всего, там происходят разговоры глухого с немым».

С того момента из-за травмы конкурента – Андера Барренечеа – у Арсена стало больше игрового времени. Но есть ощущение, что пора заявить о себе ещё громче. Иначе испанская карьера может быстро закончиться.

Не пропустите! Матч 21-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Реал Сосьедад» в прямом эфире смотрите в Okko. Начало игры — 20 января в 23.00 мск

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