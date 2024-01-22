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Трансферы «Спартака» зимой-2024: кем интересуются, кого купили, кого продали — подробности

А что с трансферами «Спартака»? В основной команде всё очень тоскливо
Дмитрий Зимин
Трансферы «Спартака» зимой-2024
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Спортивный блок составляет списки, но никого не берёт. Зато как усиливают вторую команду!

Вот как выглядит первый месяц работы нового спортдиректора «Спартака» Томаша Амарала в лентах новостей:

  • Милош Лукович отказался переходить в «Спартак»;
  • «Милан» отдал Раде Крунича в аренду «Фенербахче». Ранее игроком интересовался «Спартак»;
  • «Никто из «Спартака» не связывался со мной. Только агенты, близкие к клубу», – представитель нападающего «Бенфики» Петара Мусы;
  • «Спартак» продолжает поиск форварда после срыва сделки по Луковичу. Но имена конкретных альтернатив неизвестны.

Ах да, ещё в медиа проскакивала информация, что красно-белые намерены отдать в аренду Лайкина и Зорина. Но не будем включать сюжетов, которые не влияют на контекст. Зато как много новостей о «Спартаке-2»! Там будущий главный тренер Дмитрий Комбаров, который якобы встретился с Амаралом, обсудил кадровую стратегию и вскоре приступит к работе. Он перевёз с собой кучу футболистов петербургской «Звезды». Те уже начали тренировки. И сам Дмитрий тоже скоро присоединится к процессу. Как-то он говорил «Чемпионату», что хотел бы возглавить «Спартак». Пока начнёт с «двойки». Там процессы действительно идут очень активно. В отличие от основной команды, где всё тоскливо.

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Впрочем, может, в этом есть сакральный смысл? «Спартак» – команда с самым долгим отпуском во всей РПЛ: «Зенит», «Динамо», «Локомотив», «Крылья Советов» и почти все остальные уже пашут на сборах. Москвичи отдыхали до 19 января. А 23-го числа только вылетают на первый учебно-тренировочный сбор. Многие к этому времени проведут уже чуть ли не полноценный сбор. Но это видение главного тренера. Впрочем, подобную стратегию выбрал и Владимир Ивич. Он собирает «Краснодар» на день раньше. Если что – никакой критики и осуждения: европейские коучи в принципе нередко предпочитают начинать позже – считают, что так удобнее подводить команду к хорошей форме в момент возобновления сезона.

«Спартак» на сборах

«Спартак» на сборах

Фото: spartak.com

Так вот, если «Спартак» полетит 23 января на первый сбор, то какой смысл подписывать новичков настолько рано? Хотя начало сборов уже очень близко. И каков шанс, что к этому времени у клуба будет хотя бы одно подписание? Будем честны – не такой большой. Хотя бы потому, что некоторые потенциальные сделки, которые, возможно, готовились, в итоге сорвались. Есть и свежие слухи – например, по поводу атакующего хавбека «Халл Сити» Адама Траоре. Но там точно ещё далеко до реальных переговоров.

Конечно, бывает и такое, что трансферы случаются в полной тишине. Но это почти не касается «Спартака». Так или иначе, инсайдеры узнают фамилии до осуществления переходов.

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Один из источников «Чемпионата» и вовсе утверждает, что Амарал сейчас составляет селекционные списки. После нужно будет согласовать кандидатов на усиление и начинать работу. А, видимо, всё, что было до этого – агентские предложения, которые не удалось довести до конца. Говорят даже, что Лукович не отказывал «Спартаку». А просто не устроил Амарала. Короче, этот запутанный клубок уж слишком сложен.

Всегда важны лишь факты: «Краснодар» забрал крутого колумбийского опорника и сохранил Хуниора Алонсо, «Зенит» и вовсе закрыл почти все трансферные вопросы и теперь готовится к весне, ЦСКА взял Тамерлана Мусаева. А «Спартак» – вообще ничего. Хотя в этом красно-белые не одиноки. «Динамо» и «Локо» тоже не проявляют покупательской активности. Так и хочется спросить: а вы вообще собираетесь претендовать на высокие места?

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Конечно, кто-то скажет: трансферное окно в России даже не открыто (официально откроется 25 января. – Прим. «Чемпионата»). И вообще заявлять футболистов можно до 22 февраля. И эти люди будут правы. Но зачем тренеру футболист, которого привезут условно в середине февраля? Он не пройдёт сборы, не адаптируется, а вольётся в команду только к маю. Тогда уж лучше подождать до лета, а сейчас и вовсе никого не покупать.

У «Спартака», конечно, ещё есть время. Если, например, в ближайшую неделю клуб активизируется, расстанется с теми, кто не нужен – а речь шла о Викторе Мозесе, интерес был к Даниилу Хлусевичу, под вопросом Георгий Джикия. Есть наверняка кто-то ещё. И при этом если клуб закупится сильными футболистами, то вопросов к руководству не будет. Но пока болельщики вынуждены лишь перечитывать реплики разных агентов, что общение по их клиентам вроде бы и есть, как, например, по защитнику сборной Гваделупы Эндрю Гравильону, но до конкретики дело не дошло.

Даниил Хлусевич, Георгий Джикия и Александр Максименко

Даниил Хлусевич, Георгий Джикия и Александр Максименко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И вообще до конца даже непонятно, на какой рынок «Спартак» ориентирован? Южная Америка, Турция, Балканы, или, может, Западная Европа? Пока Томаш Амарал не раскрыл свою стратегию.

И сейчас это очень похоже на сериал: когда ждёшь интригующего продолжения, но в глубине души понимаешь: его может и не быть.

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