У Дзюбы есть условие для завершения карьеры. Его можно выполнить уже весной

Артёму Дзюбе уже 35. И, соответственно, тема возможного финиша карьеры поднимается всё чаще. Нынешний контракт игрока с «Локо» действует до конца сезона. Есть автоматический опция продления, но для этого футболисту нужно 12 голевых действий. Сейчас их семь. Сам футболист признаётся, что продолжить сотрудничество можно и без этого. Тем более мотивация остаётся. Ведь есть несколько рекордов, которые ему до сих пор не удалось побить. Вот цитата Артёма для «Матч ТВ».

Артём Дзюба нападающий «Локомотива» «Мне важно, чтобы «Локомотив» боролся за трофей в каждом турнире, чтобы был коллектив единомышленников, чтобы была хорошая атмосфера в раздевалке. Мне уже удалось забить много голов для нашей страны. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно. Заодно и контракт автоматом продлится? Да, это стимул. Но сам контракт — не панацея. Его в любом случае можно продлить, если будет желание. Плюс мне ещё скинули статистику, что по системе «гол+пас» в чемпионате России первое место у Дмитрия Вячеславовича Лоськова. Я там уже недалеко, так что это тоже одна из определённых планок, которую хотелось бы достичь. Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру».

Цели интересные. А главное — достижимые. По сути, единственный солидный уровень, который уже, скорее всего, не покорится игроку — статус лучшего бомбардира сборной России. Там у них с Кержаковым по 30 голов. И уже вряд ли что-то изменится.

Что нужно Дзюбе, чтобы побить рекорд Кержакова?

Здесь речь идёт о статусе лучшего россиянина-бомбардира. И могут быть разные мнения. Потому что все ведут расчёт по-разному. Если брать знаменитый клуб Григория Федотова, то Дзюба уже обогнал Кержакова. У игрока «Локомотива» 229 мячей, а у ныне безработного тренера — 226. Впереди только футболисты ещё советского периода — Блохин и Протасов. Хотя Олег Валерьевич забивал до конца 90-х. Главная деталь этого рейтинга: он не учитывает голы в чемпионате Швейцарии. Видимо, создатели не считали эту лигу достаточно солидной. Таким образом, у Кержакова просто забрали семь мячей.

Но есть и другие подсчёты — например, «Клуб 100» у «Спорт-экспресса». И там Кержаков пока единоличный лидер — у него 233 гола, с учётом мячей за «Базель». У Дзюбы — 229. То есть ещё пять, и он так или иначе единолично выйдет на первое место во всех рейтингах. Реально ли забить их за весенний отрезок? Вполне. Учитывая, что «Локо» в двух турнирах — чемпионате и Кубке.

Александр Кержаков бывший нападающий «Зенита» и сборной России «Искренне говорил и говорю, что всё, чего достиг в футболе, случилось благодаря партнёрам. Всегда знал, что я часть команды. Был нападающим, для меня создавали моменты. Это не индивидуальный вид спорта, и не вижу никакого смысла концентрироваться на личных достижениях. Если Артём забьёт больше — здорово. Для меня это уже прошлое».

А что по рекорду Лоськова? Здесь придётся поднапрячься сильнее

Дмитрий Лоськов действительно лучший в истории чемпионатов России по системе «гол+пас». За почти 20 лет карьеры у него 265 баллов (120+145). Очень даже солидно. У Артёма, если брать именно РПЛ, 255 очков (160+95). Любопытно, что рядом вообще никого нет. Ближайший преследователь — Александр Кержаков с 209 баллами. У Веретенникова 181, а у Тихонова – 172.

Понятно, что набрать 11 результативных действий за весеннюю часть сезона сложнее, чем забить пять голов. Возможно, поэтому Дзюба оставляет себе следующий сезон, чтобы не только побить все эти рекорды, но и укрепить преимущество. Кстати, если брать систему «гол+пас» во всех турнирах, то Артёму тоже есть в чём посоперничать с тренером «Локо». По статистике, исключительно на взрослом уровне (минус игра за молодёжную команду) у форварда 316 баллов. А у Лоськова 329.

«Если говорить про Артёма Дзюбу, то с уверенностью можно сказать, что он в раздевалке — номер один. Его игра полностью соответствует тому уровню, который от него требуется», – сказал не так давно тренер «Локо» Лоськов.

Дмитрий Лоськов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Но ощущение, что Лоськов тоже будет совсем не против, если Дзюба побьёт его рекорд.