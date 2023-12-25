Ненавидеть Дзюбу за зенитовскую песню — перебор. В чём вообще претензия?

Отпуск Артёма Дзюбы просто не мог пройти спокойно. Он держался. Но в ночь с 24 на 25 декабря всё-таки записал в соцсети кучу видео со дня рождения жены. Там танцы, объятия с друзьями и куча самолюбования. Но медиа и болельщики зацепились за главные 50 секунд — а именно исполнение песни «В Зените» группировки «Ленинград». Артём с удовольствием пел припев, снимая всех вокруг. Там и друзья, и танцующий на заднем фоне Слуцкий, и другие участники мероприятия. Выкладывая это, он вряд ли думал о последствиях. Вечная проблема, которая не меняется с годами.

Итог — осуждение, эмодзи с клоуном и все прочие атрибуты хейта. Хорошо ещё, что Артём разделил его со Смоловым, который назвал «нищетой» пользователя, в сомнительной манере спросившего его про Кубок России. Так что Дзюба лишь один из героев дня. Хотя ненавидеть за песню или заставлять извиняться — перебор.

Первое: странно называть песню «В Зените» фанатской. Шнуров придумал её в 2018-м, а клуб использует на своих мероприятиях. Но она никак не принадлежит «Зениту». Её часто включают на городских праздниках, и она давно вышла за пределы спорта.

Второе: Дзюба пел её не на каком-то клубном или публичном мероприятии. Не призывал исполнять её других. Не признавался, в конце концов, в любви к «Зениту». Естественно, Артём отлично знает слова. В его окружении немало друзей из Петербурга, которые могли заказать песню на закрытой вечеринке. Как, интересно, стоило повести себя футболисту «Локомотива»? Срочно попросить переключить на следующую? Заставить всех вырубить телефоны? Не снимать себя и не выкладывать?

Уверен, Артём даже не подозревал, что видео вызовет столько шума. В принципе, это старая проблема — Дзюба так и не понял, что его образ давно вышел за пределы футбола и спорта. Он часть массовой культуры, и каждое даже околопровокационное действие будет вовсю обсуждаться. Может, ему это даже нравится. Но, опять же, в истории с песней Артём точно не сделал ничего, что порочило бы клуб или его самого.

Зато красиво отреагировали остальные. Босс «Зенита» Медведев назвал бывшего игрока команды «нашим пацаном». Хорошее напоминание о славных годах Дзюбы в Петербурге. В «Локо» публично не высказывались насчёт Артёма (да и что здесь сказать?), но дали понятный сигнал через соцсети. «Надо лучше подбирать песни» — это ведь не упрёк. А рекомендация на будущее. Во избежание повторения неприятных моментов.

А потом клуб ещё добавил видео с голами Артёма в ворота бывших команд. Показав, как к ним надо относиться. Опять же, без осуждения, критики. Зато красиво и вполне уважительно к своему футболисту.

Ведь если докопаться, то можно притянуть и то, что Дзюба спел песню «Зима в сердце» — неофициальный гимн «Крыльев». Разница лишь в том, что Дзюба за них не играл. Но слова знает не хуже, чем у песни «Ленинграда».

Просто многие так привыкли к эпатажу футболиста, что чуть ли не каждое его действие провоцирует всплеск злобной иронии. Но это точно не тот случай. Дзюба просто спел песню. И дал повод ещё раз обсудить своё поведение бесчисленному множеству спикеров. А завтра об этом уже все забудут. Потому что никакого серьёзного внимания этот эпизод не заслуживает.