Кто из российских футболистов забил больше всех в 2023 году. В списке — явный лидер

Продолжаем подводить итоги 2023-го. На этот раз посмотрим, кто из российских футболистов забил больше других в прошедшем году. В списке из 15 игроков оказался даже центральный защитник. Мы принимали в расчёт голы только в официальных матчах высшего дивизиона, Кубка и еврокубков.

Магомед Оздоев, «Адана Демирспор»/ПАОК

Голы в 2023 году: 10 (5 — чемпионат Греции, 4 — чемпионат Турции, 1 — Лига конференций)

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

За половину этого сезона Оздоев забил больше (шесть голов), чем за весь прошлый (пять). Правда, один из голов пришёлся на декабрь 2022 года, поэтому в наш список не попал. Магомед забивал за два разных клуба в трёх разных турнирах. В середине декабря 2023-го Оздоев огорчил ХИК (4:2) и впервые в карьере отличился в Лиге конференций. Самым успешным с точки зрения голов для россиянина получился матч греческого чемпионата с «Атромитосом» (2:0). Тогда Оздоев оформил дубль.

Александр Головин, «Монако»

Голы в 2023 году: 10 (10 — Лига 1)

Александр Головин Фото: Getty Images

Головин, как и Оздоев, забил за год 10 мячей. Но, в отличие от Магомеда, Александр отличился только в одном турнире. В Лиге Европы он не забивал, а из Кубка Франции «Монако» вылетел по итогам первого же матча. Круче всего у Головина получилось в октябре 2023 года — тогда он положил «двушку» в ворота «Метца» (2:1). Монегаски «горели» на выезде, но Александр вовремя проснулся и перевернул игру. Интересная закономерность — если Головин забивал в 2023-м, то «Монако» не проигрывал (восемь побед, одна ничья).

Максим Глушенков, «Локомотив»

Голы в 2023 году: 11 (9 — РПЛ, 2 — Кубок России)

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце 2022 года Глушенков сменил «Крылья Советов» на «Локомотив» и сейчас приносит ощутимую пользу железнодорожникам. Достаточно сказать, что в этом сезоне он занимает второе место по голам в команде (шесть). Любопытно, что в Кубке за «Локо» Максим забивает исключительно в ворота «Ростова». Самый успешный для Глушенкова матч состоялся в апреле 2023-го — тогда он забил два мяча в ворота «Оренбурга» (4:1).

Дмитрий Воробьёв, «Оренбург»

Голы в 2023 году: 11 (11 — РПЛ)

Дмитрий Воробьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воробьёв в прошедшем году забивал только в чемпионате, в Кубке у него голов нет. Кстати, Дмитрий ни разу не оформил дубль или хет-трик. Воробьёв очень ярко играет в матчах с московскими клубами. Из 11 голов шесть пришлись на встречи со столичными командами. Дважды пострадали «Спартак» и «Локомотив», по разу — «Торпедо» и «Динамо». Любопытно, где Воробьёв проведёт 2024 год, ведь ранее стало известно об интересе со стороны «Динамо». Эту информацию подтвердил спортивный директор «Оренбурга».

Тимур Сулейманов, «Пари НН»/«Локомотив»

Голы в 2023 году: 11 (6 — РПЛ, 5 — Кубок России)

Тимур Сулейманов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из 11 голов Сулейманова больше половины (шесть) пришлись на выступление в составе «Пари НН». Особенно запомнился его перформанс в крышесносном кубковом матче со «Спартаком» (4:5), когда Тимур отличился два раза. После перехода в «Локомотив» Сулейманов забил пять мячей (два — в РПЛ, три — в Кубке России). В ноябре он спас команду от поражения в кубковой игре с «Балтикой» (2:2). Тимур оформил дубль, а второй мяч забил уже в добавленное время.

Антон Заболотный, ЦСКА

Голы в 2023 году: 12 (9 — РПЛ, 3 — Кубок России)

Антон Заболотный Фото: Владимир Кокшаров, «Чемпионат»

Нападающий ЦСКА проводит этот сезон гораздо успешнее предыдущего. В прошлом Заболотный забил всего четыре мяча, а в этом отличился уже восемь раз. Кстати, Антон забивает исключительно по одному мячу за матч, у него нет дублей или хет-триков. По два раза в 2023 году от него пострадали «Урал», «Динамо» и «Крылья Советов». Правда, оба матча с бело-голубыми завершились поражениями, да и «Уралу» ЦСКА проиграл в Екатеринбурге.

Артём Дзюба, «Локомотив»

Голы в 2023 году: 12 (12 — РПЛ)

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзюба до сих пор не забил ни одного мяча за «Локо» в Кубке России. Но нужно признать, что там Артём играет гораздо реже, чем в РПЛ. Тренерский штаб железнодорожников либо оставляет его в запасе, либо выпускает на замену. В марте 2023-го Дзюба отгрузил три мяча «Ростову» (3:1), после чего передал привет Валерию Карпину. Помимо этого, Артём оформил дубль в играх с «Пари НН» (4:0) и «Химками» (5:1). В этом сезоне забивает строго по одному мячу за матч.

Александр Соболев, «Спартак»

Голы в 2023 году: 12 (9 — РПЛ, 3 — Кубок России)

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наверняка показатель Соболева был бы выше, не пропусти спартаковец несколько матчей из-за бана. То в драке на поле примет участие, то покажет неприличный жест армейцу Виллиану Роше. А ведь была ещё нашумевшая история конфликта с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. В этом сезоне самым успешным для Соболева был кубковый матч с «Динамо» (4:1), когда россиянин забил два мяча.

Максим Осипенко, «Ростов»

Голы в 2023 году: 12 (10 — РПЛ, 2 — Кубок России)

Максим Осипенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Единственный защитник, который попал в этот список. Впрочем, бомбардирские подвиги Осипенко не должны сильно удивлять, учитывая, что он часто бил пенальти. У Максима 12 голов за 2023 год — столько же, к примеру, у Дзюбы и Соболева. Но защитник «Ростова» в восьми случаях отправлял мяч в ворота с 11-метровой отметки. В этом сезоне Осипенко оформил шесть голов в РПЛ — лучший результат среди всех игроков «Ростова».

Андрей Панюков, «Славия» Мозырь/«Нафтан»

Голы в 2023 году: 12 (10 — чемпионат Беларуси, 2 — Кубок Беларуси)

Андрей Панюков Фото: fcnaftan.com

У Панюкова есть опыт игры в РПЛ (75 матчей). Там он выступал преимущественно за «Урал», хотя также провёл несколько матчей (их было совсем мало) за «Зенит» и «Динамо». В 2023 году Панюков оказался в белорусском чемпионате. Сначала поиграл за «Славию», пусть и совсем недолго (четыре матча, один гол), после чего перебрался с «Нафтан». Там получилось куда интереснее. В 15 матчах Панюков забил 11 мячей, правда, его команда заняла всего лишь 12-е место в чемпионате.

Темур Джикия, «Урарту»

Голы в 2023 году: 12 (11 — чемпионат Армении, 1 — Кубок Армении)

Темур Джикия (в оранжевой форме) Фото: fcurartu.am

В начале 2023 года нападающий перебрался в армянский «Урарту». До этого Джикия играл исключительно в России («Домодедово», «Арарат-Москва», «Зоркий», «Коломна», «Волга» Ульяновск, «Коломна»). В Армению Джикия уехал в аренду (истекает летом 2024-го), а права на игрока принадлежат «Волге». Джикия достаточно неплохо проводит нынешний сезон — восемь голов в 19 матчах. Во встрече с клубом «Вест Армения» (5:2) он и вовсе сделал хет-трик.

Константин Тюкавин, «Динамо»

Голы в 2023 году: 14 (12 — РПЛ, 2 — Кубок России)

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

21-летний нападающий здорово смотрится в нынешнем сезоне. Тюкавин наколотил уже девять голов во всех турнирах. На отрезке с 29 октября по 3 декабря Константин отличился в пяти матчах подряд. А ещё запомнился перформанс динамовца в гостевой игре с «Зенитом» (3:2), которая прошла в августе. Тогда Тюкавин дважды огорчил чемпиона России, хотя и не стал автором победного гола. Если Константин забивает в нынешнем сезоне, то «Динамо» в этих матчах не проигрывает.

Иван Сергеев, «Зенит»

Голы в 2023 году: 15 (9 — РПЛ, 6 — Кубок России)

Иван Сергеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этом сезоне Сергеев одинаково хорош как в чемпионате, так и в Кубке России. В каждом из этих турниров он забил по пять мячей. Но больше всего запомнился гол Ивана из прошлого сезона. В 26-м туре он вышел на замену в матче со «Спартаком» (3:2) и через четыре минуты оформил победный гол, который в итоге оказался «золотым». По ходу прошлого сезона Иван нередко проявлял себя в роли джокера. Выходил на замену и частенько забивал в концовках.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Голы в 2023 году: 24 (17 — РПЛ, 7 — Кубок)

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чалов — с большим отрывом лучший российский бомбардир в прошедшем году. Многие отмечают, что после командировки в «Базель» Фёдор вернулся в Россию совсем другим футболистом. В этом сезоне нападающий ЦСКА отметился хет-триком в игре с «Ахматом» (3:2). Правда, все три мяча забил с 11-метровой отметки. А ещё был дубль в кубковой игре с «Оренбургом» (3:1). В конце прошлого сезона Чалов отгрузил по два мяча «Торпедо» и «Ростову».