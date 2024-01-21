Вместо Захаряна выпустили испанскую молодёжь. Но Арсен вышел удерживать победу

Арсен Захарян поучаствовал в победе «Реала Сосьедад» в выездном матче чемпионата Испании с «Сельтой».

Россиянин начал матч на скамейке запасных. Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль вообще удивил составом и тактической схемой. На фоне травм и отъезда игроков в сборные на Кубок Азии (японец Кубо) и Кубок африканских наций (малиец Траоре) в стартовом составе вышла группа молодёжи – Пачеко, Арамбуру, Оласагасти, Магунаселайя. Для первого это было четвёртое появление в основе в нынешнем сезоне Примеры, а для остальных – первое. Хуже того, ещё до перерыва серьёзное повреждение получил левый защитник Муньос, которого унесли с поля на носилках.

Большие перестановки спровоцировали и смену игровой модели. Альгуасиль неожиданно сделал ставку на 5-3-2. Стартовые 10 минут команды пытались раскусить друг друга, а потом «Реал Сосьедад» внезапно забил. Чудо-гол издали сотворил… воспитанник «Сельты» Мендес. Блестящий пас прошёл от Туррьентеса между линий, а Брайс классно положил мяч под штангу первым ударом басков в створ. Автор гола не праздновал его – извинился жестом перед болельщиками хозяев, для которых он долго был кумиром.

Потом «Сельта» стремилась взвинтить темп, как могла, будучи одним из аутсайдеров Примеры, а «Реал Сосьедад» затягивал соперника в своё болото. И команде Альгуасиля это удалось – хозяева к перерыву сумели нанести лишь пару неточных ударов. Зато «Реал Сосьедад» должен был забивать ещё. Прежде всего Садик: однажды центрфорвард так обработал мяч грудью после паса, что убрал сразу двух своих опекунов и вылетел один на один с вратарём. Вот только пробил прямо в Гуайту.

Во втором тайме «Реал Сосьедад» тоже доминировал на неидеальном газоне в Виго. У «Сельты» было много брака под давлением басков и мало идей: прямо скажем, создавал блестящий тренер Рафаэль Бенитес в своей карьере команды и поинтереснее. Тем временем экс-игрок хозяев Мендес продолжал зажигать. Очень опасно исполнял стандарты: ещё до перерыва едва не оформил дубль прямым ударом с углового, а на 52-й минуте классно исполнил штрафной. «Сельте» очень сильно повезло – мяч, врезавшись в штангу, отлетел не в сетку.

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В какой-то момент из игры совсем пропала острота. Футбол в Виго превратился в вещь в себе. Казалось, что Захарян уже не сыграет в этом матче, но последнюю замену на 78-й минуте Альгуасиль использовал для того, чтобы бросить в бой российского полузащитника. На сей раз Арсен занял позицию правого инсайда, а его задачи в большей степени были связаны с оборонительными действиями. Требовалось защищать победу в концовке и по возможности организовывать контрвыпады. Кстати, только на замены вышли и лидеры «Реала Сосьедад» – Мерино, Оярсабаль.

Захарян имел мало шансов проявить себя в атаке за четверть часа. Пару раз «Реал Сосьедад» улетал три в три и четыре в четыре – эти атаки поддерживал россиянин. В одном эпизоде Оярсабаль не увидел открывавшегося левее Арсена, который в случае передачи выбегал бы на вратаря. Форвард потянул одеяло на себя и потерял мяч. Итоговая статистика Захаряна: 11 касаний мяча (включая шесть на чужой половине), четыре точные передачи из шести, по одному отбору и фолу, пять потерь владения. Наш легионер чуть-чуть пострадал, получив сильный удар по ноге, но вернулся на поле и помог команде удержать победу.