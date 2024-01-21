Кузяев впервые сыграл во Франции под культовым номером. И получил ногой по лицу

«Гавр» с Далером Кузяевым победил в 1/16 финала Кубка Франции. В игре с «Шатору» произошло несколько запоминающихся событий для россиянина.

Соперник у команды Кузяева был ещё более слабым, чем у «Монако» Александра Головина накануне. «Шатору» выступает лишь в третьем дивизионе чемпионата Франции, где думает о борьбе за выживание и занимает 16-е место. Четверть века назад этот клуб заглянул в Лигу 1, но в элите его быстро вытолкали за дверь. В общем, «Гавр» казался безусловным фаворитом пары. Кстати, для Кузяева это был второй матч в Кубке Франции: на предыдущей стадии россиянин забил победный гол в домашней встрече с «Каном» (2:1).

Далер действовал на позиции центрального полузащитника. Любопытно, что на кубковую игру футболисты «Гавра» вышли с номерами с первого по 11-й, и Кузяеву досталась «десятка». Признали наконец россиянина во французском клубе за звезду? В Лиге 1 экс-полузащитник «Зенита» играет в футболке с номером 14, а вот 10-й принадлежит лучшему бомбардиру команды Набилю Алиуи. В предыдущем раунде с «Каном» Алиуи был в основе, а Кузяеву дали «шестёрку». Теперь Набиля в стартовом составе не оказалось.

О первом тайме матча «Шатору» с «Гавром» многого не скажешь. За 45 минут соперники на двоих нанесли всего два удара в створ (1:1). Команда Луки Элснера имела возможности забить – например, на исходе получаса форвард Грандсир пробил головой с двух-трёх метров выше ворот, тем не менее опасных моментов было мало.

Кузяев как раз и стал автором удара в створ, но, к сожалению, не забил. Помимо того, однажды россиянин получил ногой по лицу в единоборстве от соперника. Пришлось проверять, на месте ли челюсть. Игрок «Шатору» попал явно не специально, вот только Далеру от этого не легче. И только в компенсированное время случился гол «Гавра»: нападающий Нгура затолкал мяч в сетку.

После перерыва футбол веселее не стал – темп был так себе. Едва ли этот матч показался для Кузяева более трудным тестом, чем, например, игра «Зенита» с ульяновской «Волгой» в Пути регионов Кубка России, в которой Далер принимал участие в феврале 2023-го. «Шатору» пытался атаковать, насколько хватало мастерства. В начале второго тайма игрок хозяев упал в штрафной гостей и захотел пенальти. А вот судья не захотел его назначать, чем сильно расстроил целый стадион. Возможно, защитник «Гавра» Юте-Кинкуэ действительно сфолил.

«Гавр», судя по происходившему на поле, решил доехать до 1/8 финала Кубка Франции на минимально допустимой скорости. Первого удара в створ пришлось ждать фактически полтайма, и нанёс его «Шатору». Владение мячом у представителя Лиги 1 снизилось почти на 20%. Кузяев по такой игре заполнял зоны между штрафными, но находился слишком далеко от чужих ворот, чтобы замахнуться на гол. На 81-й минуте Далер опять пострадал: соперник в борьбе за мяч наступил ему на руку. Россиянину потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя.

В концовке пострадал ещё один игрок «Гавра», и после этого эпизода Кузяев объяснял, видимо, на чистом французском, какому-то темнокожему пареньку из «Шатору», что бить людей ногами нехорошо. Ещё и жест соответствующий сделал, чтобы понятнее было. А с футбольной точки зрения «Шатору» никак обидеть «Гавр» не смог – счёт не изменился. Статистика Кузяева: 69 касаний мяча, 88% точных передач, один удар, пять выигранных единоборств из восьми, по одному перехвату и заблокированному удару, три заработанных фола и один совершённый. Хорошо отработал свою смену.