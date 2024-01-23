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Гранада — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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«Гранада» — «Атлетико» — 0:1, обзор матча 21-го тура чемпионата Испании, гол Мораты, судейство, Ла Лига, 22 января 2024

Судьи помогли «Атлетико»? Они долго сомневались насчёт гола Мораты
Георгий Илющенко
Обзор «Гранада» — «Атлетико»
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Кажется, команде Симеоне сильно повезло. Зато теперь она в топ-4!

«Атлетико» разобрался с «Гранадой» и вернулся в топ-4 Ла Лиги. Хотя единственный гол, возможно, был забит не по правилам.

Испания - Примера . 21-й тур
22 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Мората – 54'    

Вспомните про этот матч, когда вам скажут, что РПЛ скучна. За весь первый тайм команды суммарно организовали лишь 0,24 ожидаемого гола: 0,09 xG у «Гранады» и 0,15 — у «Атлетико». Да любая игра супероборонительного «Пари НН» куда интереснее! Правда, в статистику не попал удар Гризманна в перекладину, но перед ним Льоренте въехал Неве (нет, не петербургской реке) локтём по лицу. Арбитр отправил команды отдыхать, когда на его часах было ровно 45:00. Не дав им переиграть ни секунды. Вот настолько тоскливое зрелище они выдали.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Симеоне также не был в восторге, поэтому на второй тайм вместо Льоренте и Рикельме выпустил Де Пауля и Лино. После двойной рокировки команда забила: на 55-й минуте Гризманн подал на Морату с правого края, и Альваро точно кивнул головой. Гол, правда, едва не отменили. Нападающий, как показалось, немного залез в офсайд. Судьи несколько минут смотрели повтор и всё-таки положение «вне игры» не разглядели.

Голевой эпизод с участием Мораты и спорным офсайдом

Голевой эпизод с участием Мораты и спорным офсайдом

Фото: Кадр из трансляции

Голевой эпизод с участием Мораты и спорным офсайдом

Голевой эпизод с участием Мораты и спорным офсайдом

Фото: Кадр из трансляции

Забавно, что вскоре ситуация повторилась с другим исходом: такой же навес справа (только в исполнении Молины), столь же уверенная игра на втором этаже (только Сауля) и подозрения на офсайд — только на сей раз они подтвердились.

Больше голов не случилось: ни засчитанных, ни отменённых. Хотя вторые 45 минут в любом случае были гораздо огненнее первых, и преимущество «Атлетико» справедливо: 0,61 xG у хозяев и 1,17 xG у гостей. Мадридцы набрали 41 очко и вернулись в топ-4 Ла Лиги. До третьей «Барсы» — всего три балла.

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