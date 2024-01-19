Матч «Реала» и «Атлетико» невозможно описать. Там было всё: от «привозов» до шедевров

«Реал» и «Атлетико» сыграли в мадридском дерби во второй раз за неделю. Теперь команды Карло Анчелотти и Диего Симеоне жребий свёл в 1/8 финала Кубка. Топ-клубы Испании вновь выдали запоминающийся матч, а «Атлетико» взял реванш за недавнее поражение.

Анчелотти поменял всего двух игроков после «эль класико» — вместо Крооса и Тчуамени в стартовый состав «Реала» были включены Модрич и Камавинга. Итальянский тренер добавил две пары свежих ног в свой ромб полузащиты, а в остальном надеялся на тех, кто четыре дня назад разрывал «Барселону».

По игре в первом тайме казалось, что это дерби не будет настолько богато голами, как полуфинал Суперкубка. В Мадриде было больше осторожного, позиционного футбола, чем в Эр-Рияде. Но это нормально — невозможно по два раза в неделю выдавать дикое шоу.

Эрмосо и Винисиус Фото: David Ramos/Getty Images

«Реал» вытаскивал «Атлетико» на прессинг, чтобы использовать свободное пространство и оставлять своё атакующее трио Беллингем — Винисиус Жуниор — Родриго против тройки или четвёрки обороняющихся игроков «Атлетико». Иногда у команды Диего Симеоне действительно появлялись разрывы. Сами «сливочные» тоже эпизодически прессинговали, но без фанатизма. Первый момент пришлось ждать более 10 минут, а создал его своими индивидуальными действиями великолепный Джуд.

Беллингем обыграл в штрафной Витселя с Де Паулем и забил бы, если бы не перекладина. Ещё минут через 10 пришло время для чудес от Облака: двойной сейв после удара с 11 метров Родриго и добивания в упор Винисиуса — росчерк гения. Знал бы Облак, какой чудовищный ляп вскоре совершит.

«Атлетико» искал в своих постепенных атаках варианты доставки мяча в штрафную Лунина через фланги или полуфланги. Прежде всего, справа. Оттуда и пришёл гол на 39-й минуте. Хозяева сообразили на троих, а после заброса Рюдигер стал невольным автором голевой передачи — подправил мяч головой на Лино. Счастливый Симеоне аплодировал своим и чужому.

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Но ещё больший подарок сделал перед перерывом сопернику Облак. Словенец так сыграл на выходе после подачи Модрича со штрафного, что переправил мяч в собственные ворота. Унизительный момент для любого голкипера. Что ж, иногда и великие актёры играют на «золотую малину».

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При равной в целом игре «Реал» был поострее. Тем не менее в дебюте второго тайма «Атлетико» снова повёл. Это дерби превратилось в парад вратарских ошибок — следующий гол «привёз» Лунин. Команда Симеоне развила атаку за счёт открывания Гризманна справа, потом случился нелепый рикошет от Камавинга, а украинский вратарь неудачно отбил мяч. И опять на пути мяча не вовремя оказался Рюдигер! Мората забил своей бывшей команде. Придётся Анчелотти ещё подумать на тему основного голкипера «сливочных», пока восстанавливается после травмы Куртуа.

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Дальше от «Атлетико» требовалось то, в чём команда при Симеоне всегда была хороша — защищать результат: «сушить» игру и делать так, чтобы каждая минута по ощущениям пролетала для футболистов «Реала» за 30 секунд. Аргентинский тренер заводил трибуны, а на поле росло количество мелких стычек. Обладатель Суперкубка Испании страдал в атаке, но за четверть часа до окончания основного времени команда Анчелотти всё же нашла свой момент — Родриго выскочил на ударную позицию и попал в перекладину. Все перекладины «Метрополитано» против «Реала»!

Для «Реала»» почти наверняка всё закончилось бы, если бы Мората на 81-й минуте не пробил в Лунина, когда забить было проще, чем не забить. Но для Альваро нет ничего невозможного. И через минуту «Реал» показал свой великий класс — наказал за промах. Прекрасную комбинацию с участием Винисиуса и Беллингема завершил, кажется, первым касанием вышедший на замену Хоселу. Блестящий пас, отличное завершение. Все семь предыдущих матчей на вылет команд Симеоне с «Реалом» завершались дополнительным времени, так чего ещё было ждать от этого дерби?

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В овертайме подуставшие «Реал» и «Атлетико» тоже сделали всё, чтобы болельщики не уснули в позднее время — ни в Мадриде на трибунах, ни в Москве у телевизоров. А как заснёшь, когда Гризманн показывает такое! Герой «эль класико» Винисиус Жуниор не оставил чудес на дерби, и именно бразилец своей потерей организовал третий гол в ворота Лунина. Форвард пытался отработать в обороне, догнать Гризманна, но француз сотворил гол-шедевр. Космическое исполнение на фоне утомления.

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В третий раз «Реал» отыграться уже не сумел. Хотя команда Анчелотти ещё раз забила, но гол был отменён из-за офсайда у Беллингема. Англичанин в последний месяц перестал быть «лаки панчером» для «сливочных». На 119-й минуте Рикельме завершил контратаку три в три и установил итоговый счёт 4:2.

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«Реал» превзошёл «Атлетико» по ударам (19:18), но проиграл по попаданиям в створ (7:12) и выбыл из борьбы за трофей.