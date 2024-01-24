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«Манчестер Юнайтед» забрал у «Сити» исполнительного директора Омара Берраду – карьера, работа в «Барселоне», подробности

«МЮ» провернул крутейший трансфер из «Сити». И это не футболист
Никита Паглазов
«МЮ» провернул крутейший трансфер из «Сити»
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Омар Беррада привёз в Англию Эрлинга Холанда и помогал «горожанам» стать грандом. Прокачает «Юнайтед»?

Большая новость из Англии: «Манчестер Юнайтед» забрал у «Манчестер Сити» исполнительного директора Омара Берраду. Новые акционеры «красных дьяволов» в лице компании INEOS стали инициаторами приглашения. Также кандидатуру одобрили действующие владельцы – семья Глэйзеров. В «Юнайтед» искали кандидата с мощным послужным списком менеджерских успехов, но также и способного управлять экономикой клуба.

Беррада преуспел в двух грандах: «Барселоне» и «Манчестер Сити». В «МЮ» Омар возьмёт на себя руководство спортивными и финансовыми сферами, а также войдёт в совет директоров и будет отчитываться перед новой структурой владельцев «Юнайтед».

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В заявлении манкунианцев на официальном сайте говорится, что назначение Беррады «представляет собой первый шаг на пути клуба к тому, чтобы вернуть футбол и результаты на поле в основу всего, что мы делаем». Также отмечается, что Омар – один из самых опытных футбольных руководителей в европейском футболе. Он «обладает богатым опытом и страстью помочь провести изменения в клубе».

Вероятно, Беррада приступит к исполнению обязанностей летом 2024 года. Решение покинуть «Сити» стало для функционера трудным. The Athletic отмечает: боссы «горожан» думали, что Омар однажды сменит на посту спортивного директора Чики Бегиристайна, поэтому оказались шокированы уходом управленца.

При этом отношение к специалисту не стало враждебным. «Сити» потерял важного сотрудника, но не беспокоится, так как у клуба остаётся мощная команда управленцев. А сам Беррада в недавнем интервью заявил: «На протяжении всей карьеры я принимал рискованные решения, старался искать новые направления и быть частью различных проектов. Они могли закончиться как хорошо, так и плохо, но в любом случае, участвуя в них, вы можете многому научиться и получить уникальный опыт». А какой путь прошёл Беррада в футболе?

Омар Беррада (в центре)

Омар Беррада (в центре)

Фото: mancity.com

Беррада – марокканец по происхождению, но родился в Париже, а вырос в США. Там Омар планировал стать инженером и поступил в колледж Массачусетса, однако через полгода понял: это не его призвание. Позже он перевёлся в Школу бизнеса ЕС, а в последний год обучения переехал в Барселону. Причина: симпатии к «Барсе», возможность смотреть хороший футбол и учить испанский язык. Об этом Омар рассказывал в интервью EU Business School.

В итоге в столице Каталонии Беррада остался на 15 лет. Он стажировался в Honda, а затем перебрался в интернет-компанию World Online, которую позже продали провайдеру Tiscali. В 2004-м «Барселона» расширяла маркетинговый отдел. А бывший босс Беррады в Tiscali, ставший директором по маркетингу в клубе, позвал его с собой. «Вероятно, я бы и бесплатно туда перешёл – повезло, что мне предложили зарплату», – отмечал затем Омар.

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Беррада оставался в «Барсе» до августа 2011 года. Тогда «Сити» набирал сотрудников в обновлённую структуру и позвал Омара. В манчестерском клубе он стал главой отдела по развитию международного бизнеса. Затем Омара назначали директором по международным продажам, а также коммерческим и операционным директором City Football Group (спортивный холдинг, в который входят клубы со всего мира – например, «Жирона», «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити», а главное – «Манчестер Сити»).

В 2020-м Омар стал руководителем футбольных операций всех клубов, входящих в объединение. Интересно, что всё могло повернуться иначе. Беррада мог покинуть «Сити» уже в 2012-м: его позвало спортивное агентство из Швейцарии: предлагали высокую должность и крутую зарплату. Однако Омар в итоге отказался от переезда и остался в Англии. The Athletic сообщал, что летом 2023-го Беррада отказался от предложений стать гендиректором в одном из клубов АПЛ, а также в командах МЛС и НФЛ (лига по американскому футболу).

Омар Беррада (слева)

Омар Беррада (слева)

Фото: mancity.com

Важный вопрос: причастен ли функционер к обвинениям в адрес «Сити» по многочисленным нарушениям правил финансового фэйр-плей за девять сезонов (2009-2018)? Тем более что Беррада занимал пост операционного директора с 2016 по 2018 год. Однако нет никаких неопровержимых доказательств вины Омара, да и «Сити» отрицает все обвинения и ведёт судебное разбирательство. В прошлом году клуб заявил, что с нетерпением ждёт возможности «раз и навсегда положить конец» затянувшемуся расследованию, которое началось в 2018 году.

«Сити» предъявлены 115 обвинений, но пока что наказывают другие клубы:
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Ещё один интересный момент, связанный с Беррадой. В 2022 году он участвовал в подписании Эрлинга Холанда. Омар вёл переговоры с агентом норвежца – Мино Райолой (а затем – с Рафаэлой Пиментой). А первой сделкой, в которой Омар принял активное участие, стал трансфер Эмерика Лапорта в январе 2018-го. Однако Беррада не всегда «закрывает» переговоры: например, у него не получилось договориться с представителями Илкая Гюндогана.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: mancity.com

До новости о подписании «МЮ» соглашения с Беррадой в соцсети X (ранее Twitter) на функционера было подписано около девяти тысяч человек. Сейчас – уже почти 60 тысяч. Резкий взлёт и огромная надежда болельщиков «Юнайтед» ещё до начала реальных дел. Поможет ли Беррада также быстро добраться до вершин новому клубу?

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