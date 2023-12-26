У «МЮ» новый владелец. Что теперь поменяется в клубе?

Спустя 13 месяцев после того, как семья Глэйзеров объявила конкурс на акции клуба, наконец наступила развязка этой долгоиграющей саги. Она сопровождалась пиар-кампаниями, протестами болельщиков и повышением ставок со стороны нынешних владельцев, которые оценивали «Манчестер Юнайтед» крайне дорого. За клуб бились Nine Two Foundation шейха Джассима ибн Хамада Аль-Тани и нефтехимическая империя INEOS Джима Рэтклиффа: первый хотел выкупить 100% акций, второй был согласен и на миноритарную долю. Шейху Глэйзеры в итоге отказали, поэтому победителем в этой дуэли стал Рэтклифф – он приобрёл 25% «Юнайтед» за $ 1,6 млрд, пообещав вложить в клуб $ 300 млн.

Но болельщикам рано радоваться – Глэйзеры всё равно останутся в управлении.

Детали сделки, или Почему Глэйзеры сохранят власть

Сделка на самом деле не самая простая, так как акции клуба поделены на классы. В 2012 году на Нью-Йоркской бирже было выведено 16,7 млн ценных бумаг (это 10% уставного капитала) класса А, принадлежащих как самому клубу, так и семье Глэйзеров. Также им принадлежат все акции класса В, и вот они имеют в 10 раз больше голосов, чем обладатели акций класса А. И самое интересное: при выходе на биржу Глэйзеры внесли в соглашение пункт, что акции класса В могут принадлежать только семье. Если же они продаются, то автоматически конвертируются в акции класса А.

В чём разница между классами акций?

Владельцы бумаг класса А могут участвовать в собраниях акционеров, а также получать дивиденды, но не имеют права участвовать в управлении. Бумаги класса В наделяют владельцев теми же самыми правами, но с одним исключением: одна акция может давать больше одного голоса, то есть иметь больший вес. Определить, какой класс акций даст больше голосов, почти невозможно, потому что компания, выпускающая акции, устанавливает пропорции по своему усмотрению.

Из класса B у Джоэла 21,9 млн акций, у Аврама – 16,6 млн, у Кевина – 15,9 млн, у Брайана – 19,9 млн, у Эдварда – 15 млн, у Дарси – 20,9 млн. Плюс у Джоэла есть 1,7 млн акций класса А, то есть всего у него есть 221 млн голосов. У Аврама – 166 млн голосов, а это значит, что на двоих у них 387 млн голосов. У остальных четверых Глэйзеров – 685 млн. Всего им принадлежало 68,3% акций, а остальные 31,7% распределены между различными владельцами, среди которых британская компания по управлению инвестициями Lindsell Train и американская фирма по управлению капиталом Ariel Investments LLC.

ГЛЭЙЗЕРЫ Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Рэтклифф сделал предложение приобрести акции класса А, а также акции Глэйзеров класса B. В итоге он получил по 25% и тех, и других. Но при этом голосующие акции всё равно остаются за братьями, и так будет, даже если кто-то станет мажоритарным акционером (то есть обладателем контрольного пакета акций).

«Мы очень рады, что согласились на эту сделку с сэром Джимом Рэтклиффом и INEOS, — говорится в заявлении Аврама и Джоэла Глэйзеров. – В рамках стратегического обзора, о котором объявили в ноябре 2022 года, мы обязались рассмотреть различные альтернативы, которые помогут усилить «Манчестер Юнайтед», уделив особое внимание обеспечению успеха наших мужских и женских команд, команд академии. Совместная цель – создать футбольную команду мирового класса, опираясь на многие существующие сильные стороны клуба, включая успешность за пределами поля».

Рэтклифф пообещал вложить средства в реконструкцию стадиона «Олд Траффорд», а также тренировочной базы в Керрингтоне. Про погашение долга «МЮ», который сейчас приблизился к £ 1 млрд, миллиардер ничего не говорил. Зато дал гарантии, что никаких новых долгов не упадёт на баланс клуба – все займы будут на счетах INEOS.

Что предстоит решить Рэтклиффу?

Сейчас он займётся стодневной проверкой всей структуры клуба, потому что хочет выявить слабые места в управлении. Его цель – прогрессивный подход и возвращение «МЮ» «на место», то есть в топ европейских клубов.

Главное, что нужно понимать – Рэтклифф хочет отвечать за принятие спортивных решений, потому что рано или поздно он планирует полностью выкупить команду (план – к 2026-му). У него полный карт-бланш в решениях по будущему тренера, спортивного директора и других руководителей, которые отвечают за футбольные вопросы. Таковы были условия сделки по приобретению миноритарной доли.

Джим Рэтклифф Фото: Peter Byrne/Getty Images

Будущему Эрика тен Хага, как пишут английские СМИ, пока ничего не угрожает, а вот некоторые изменения в руководстве уже есть: исполнительного директора Ричарда Арнольда уже сменил Патрик Стюарт (юрист-консультант INEOS), Жан-Клод Блан, курирующий портфель INEOS Sport, вошёл в совет директоров клуба и рассматривается на пост генерального директора. Под угрозой позиция спортивного директора Джона Мерто, чья работа на трансферном рынке была полнейшим разочарованием (денег потрачено много, а результатов, отвечающих затратам, нет). Рэтклифф ещё несколько лет назад говорил, что руководители «Юнайтед» бездарно распоряжаются деньгами, поэтому сейчас его метла перемен будет мощно мести по всем уровням.

Следующий важный аспект его работы – это обещанная реконструкция «Олд Траффорд». INEOS рассматривает расширение стадиона до 90 тысяч сидячих мест (сейчас там 74 310 мест). Арене уже давно нужен ремонт – последний раз её модернизировали в 2006-м, и с тех пор Глэйзеры только и повторяли, что средств на какие-то серьёзные изменения у них нет. Там протекает крыша, обитают грызуны, неудобные проходы к трибунам и маленькое расстояние между креслами – в общем, работы немало. Компании Populous и Legends International предложилан два варианта: строить новый стадион за £ 2 млрд или тотально реконструировать нынешний за £ 1 млрд. Пока тут конкретики никакой нет, так как важнее было довести дело до конца с покупкой Рэтклиффом акций.

«ОЛД ТРАФФОРД» Фото: Matt McNulty/Getty Images

Но у INEOS есть намерение ускорить развитие этих планов, так как это было частью сделки. В любом случае, «Юнайтед» сейчас будут ждать пертурбации, потому что Рэтклифф намерен готовить себе почву для полного поглощения в ближайшем будущем.