Баста — главный злодей дня. Справедлива ли критика рэпера за перевод СКА в Медиалигу?

Вряд ли кого-то удивила бы новость про условную «Дружбу» из Майкопа, если бы клуб объявил о снятии со Второй лиги и переходе в медиафутбол. Да, кто-то мог написать пару комментариев в духе «очень жаль», но не более. Однако когда о подобном объявил рэпер Баста, то сразу собрал вокруг себя весь локальный гнев Ростова. И не только.

Краткий контекст: Василий Вакуленко в 2019-м стал владельцем клуба «СКА Ростов». Он погасил все долги, вкинул 10 миллионов личных средств и рассчитывал, что к идее возрождения славных традиций подключатся и другие спонсоры региона. Результаты по меркам Второго дивизиона были неплохие – один раз команда даже заскочила на вторую строчку, но речи о повышении в классе не шло. Теперь же Вакуленко понял, что больше не может тянуть клуб самостоятельно. А помощи он так и не получил. Вот одна из цитат его заявления.

Василий Вакуленко владелец клуба «СКА Ростов» «В футбол второго дивизиона приходят энтузиасты. За пару лет прекратили существование несколько клубов. Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже невозможно. Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение перейти в медиафутбол. Главное для нас, чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история. Мы можем вернуться в свой дивизион в любой момент, а вот попробовать себя в новом формате — это вызов».

Но вместо поддержки и понимания – один сплошной хейт. Если зайти на официальные ресурсы клуба, то слово «позор» в комментариях затмевает робкие попытки некоторых понять и принять причины решения. 15-20 кричащих и недовольных людей упрекают Басту в том, что он предал великую историю клуба, насмеялся над «большой армией» болельщиков и вообще – он теперь просто подонок. А люди будут лишены возможности болеть за любимую команду.

Понятно, что первая реакция всегда самая эмоциональная. Но если рассуждать рационально, то какие к Вакуленко могут быть претензии? Да, он вложился в клуб. И наверняка искренне хотел, чтобы «СКА Ростов» развивался. Ведь это команда, за которую сам рэпер болел с детства. Но он точно не был готов к тому, что останется один. Без поддержки (или очень условной) от региона и других влиятельных лиц. А бесконечно выкидывать десятки миллионов без всякой отдачи он, видимо, просто устал. Это его право как владельца частного клуба. И глупо его за это осуждать.

Хейт за перевод в МФЛ ещё более странен. Видимо, Баста увидел в этом одну из немногих возможностей сохранить клуб. Это логично – в медиафутболе нет таких зарплат, трат и элементарных взносов за участие. А у рэпера есть сильный продакшен, который поможет развивать проект с точки зрения вовлечения новой аудитории. Почему нет? Особенно круто, если домашние матчи они будут проводить у себя. У медиафутбола появится один дополнительный город для выездов – сейчас гоняют только в Питер, а ростовские болельщики останутся сопричастными команде. Правда, не факт, что будет именно так.

Отдельно по этим самым болельщикам. Сейчас некоторые эксперты цинично бросают месседж в духе: «Баста лишил город клуба с большим числом болельщиков». Но давайте снова схлопнем эмоциональный окрас и обратимся к цифрам. Самый посещаемый матч «СКА Ростов» в летне-осенний период – с «Биолог-Новокубанск». На него пришли 264 человека. До конца августа клубу с трудом удавалось собирать 200+. Но потом средняя посещаемость упала до 130 человек. Антирекорд – 111 зрителей в октябре на матче с «Аланией-2». Если для Ростова это уже «огромная армия болельщиков», то хорошо. Но ощущение, что «СКА Ростов» точно не главная команда региона.

Болельщики «СКА Ростов» Фото: fcskarostov.ru

Помнить и ценить прошлое – это здорово. Тем более такое, как у «СКА Ростов». Когда-то они брали серебряные медали чемпионата СССР, побеждали в Кубке. Но когда у истории нет будущего, её лучше закончить. Баста ведь мог просто закрыть клуб, но не сделал этого. Мог ли он дальше пытаться привлечь на стадион больше людей, развивать бренд в профессиональном футболе сильнее, чем делал до этого? Конечно. Но выбрал другой путь. Не исключая при этом возвращения в профессиональный футбол.

А всю ценность и важность прошлого может показать один момент: Баста же вряд ли приватизировал бренд «СКА Ростов». И если к нему обратятся желающие создать такую команду для участия в профессиональном футболе, вряд ли он будет против. Другой вопрос, кто из 111 человек, которые пришли на матч с «Аланией-2», будет готов пожертвовать хотя бы 10 тысяч на содержание команды? Вряд ли таких будет много. Не говоря уже о миллионах.