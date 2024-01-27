«Реалу» самому ещё не надоели камбэки в концовке?! Но к судейству снова будут вопросы

«Реал» одержал волевую победу над «Лас-Пальмасом», догнал «Жирону» по количеству матчей и обошёл по очкам.

Карло Анчелотти продолжает ротацию вратарей – в этот раз сыграл Лунин, а Кепа был в запасе. Кроме того, у «Реала» почти полностью поменялась полузащита: Тчуамени и Вальверде остались на скамейке, но главной деталью, связанной со стартовым составом «сливочных», стало отсутствие Беллингема. Англичанин заработал дисквалификацию.

«Лас-Пальмас» – команда своеобразная, входит в топ-3 Примеры по владению мячом наряду как раз с «Реалом» и «Барселоной». Первые минуты коллектив Гарсии Пимьенты отыграл резво и едва не забил быстрый гол. Хозяева весь тайм пытались просочиться к воротам Лунина через левый фланг обороны гостей: Фран Гарсия был небезупречен, да и помощи от Винисиуса Жуниора (бразилец смещался левее в атакующем трио с Диасом и Родриго) защитнику недоставало. Быстрая атака «Лас-Пальмаса» завершилась опасным прострелом справа, а в штрафной Карвахаль внезапно махнул мимо мяча. От гола «Реал» спасла голова Рюдигера, заблокировавшая мяч.

После этого команда Анчелотти прижала «Лас-Пальмас» к его воротам серией опасных стандартов – штрафных и угловых. Кроме того, Родриго выходил один на один с Вальесом, но вместо гола подарил вратарю выдающийся сейв и устроил с ним стычку, поддавшись на лёгкую провокацию. Бразилец получил жёлтую карточку. В целом же темп игры был невысок, вероятно, из-за погодных условий. На острове под 30 градусов тепла. Завидуйте.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, в общем-то, по делу. После многообещающего старта игры было мало остроты. Запомнился ещё момент с падением Кардоны в штрафной «Реала» в единоборстве с Себальосом, тем не менее судьи в ситуации как минимум 50 на 50 не дали пенальти в ворота гостей. Вероятно, противники «сливочных» после этого тура снова заговорят о судействе.

«Реал» вроде бы держал эту игру, но забраться на «пальмы» команде Анчелотти оказалось нелегко. Начало второго тайма, как и первого, сильнее провёл «Лас-Пальмас». Едва не забил воспитанник «Барсы» Эль-Хаддади – Лунин потащил из нижнего угла. А потом гол хозяев организовал ещё один форвард, выращенный «Барсой». Сандро разогнал быструю контратаку «Лас-Пальмаса» и сам же вырезал голевую передачу из-под Рюдигера на Муньоса, которому никто не помешал точно пробить в касание. Вопросы есть и к Начо, и к другим игрокам группы обороны «сливочных».

«Реал» тут же включил максимальную скорость, а Анчелотти сделал двойную замену и перешёл на 4-3-3. Центфорварда Хоселу уже больше из привычных позиций поддерживали Винисиус Жуниор слева и Родриго справа. Ушедшие с поля Диас и Себальос не использовали свой шанс. У последнего, например, только 80% точных передач, всего один пас под удар и девять потерь владения. Карвахаль быстро забил из офсайда, а затем Вини – чистый гол. Здорово игравший Камавинга сделал классный заброс за спины, и бразилец почти от угла вратарской свободно пробил в дальний угол. Как же легко отыгрался «Реал»!

В конце концов, Мадрид всё же дожал «Лас-Пальмас». Гостям повезло, что судья не удалил Родриго за отмашку на вторую жёлтую карточку, а Анчелотти угадал с заменами. За 10 минут до конца вышли Гюлер (дебют турка в Примере) и Тчуамени. Француз, поменявший Камавинга, блестяще сыграл на опережение на угловом, забив головой. Этим голом Орельен поздравил себя с днём рождения – ему сегодня исполнилось 24.

Классическая победа «Реала», на классе. «Сливочные» фактически в два раза перебили соперника – 13:7 (в створ – 5:2, из штрафной – 10:5).