Африканец в воротах «Зенита»?! Самый дикий слух в зимнее трансферное окно РПЛ

В трансферное окно бывает непросто отличить реальную инсайдерскую информацию от вбросов со стороны агентов игроков или клубов. Иногда появляются такие новости, что глазам своим не веришь! Теоретически любая из них может быть правдой, особенно в РПЛ, так как наши клубы под санкциями вынуждены искать нестандартные решения на рынке, но пока сделка не закрыта, этого не узнаешь.

Когда несколько дней назад появилась информация о желании «Зенита» подписать вратаря сборной Мали и танзанийского клуба «Янг Африканс» Джиги Диарра, подумалось, что эту новость опубликовали преждевременно. А самая подходящая дата её выхода – 1 апреля. Чемпионы России, как утверждал сайт AfricaFoot, готовы побороться за 28-летнего голкипера с украинским «Днепром-1» и турецким «Касымпашой».

Однако эта история внезапно получила развитие. Сначала представитель малийского спортсмена Тауфик Халед признал факт переговоров. «Зенит» заинтересован в услугах Джиги Диарра? Да, это правда. Мы контактируем с клубом», – сказал агент. После этого Sport24 сообщил, что «Янг Африканс» собирается потребовать у петербургского клуба $ 10 млн за трансфер вратаря, хотя официального предложения пока нет.

Неужели правда? Неужто ворота чемпионов России со следующего сезона будет защищать голкипер из Африки? Такое уникальное, историческое событие стоит анонсировать как-нибудь красиво, возможно, даже в стихотворной форме:

Бьют там-тамы, рог трубит – Диарра идёт в «Зенит»!

Джиги Диарра Фото: Sunday Alamba/AP Photo/ТАСС

За пределами Мали и Танзании об этом вратаре известно не так много, несмотря на то что Джиги уже под 30. В Европе он никогда не выступал, за всю карьеру поиграл в двух клубах – «Стад Мальен» на родине и «Янг Африканс», куда перешёл в 2021 году. Персонаж настолько загадочный, что на Transfermarkt не указаны ни сумма трансфера, ни срок действия контракта Диарра. Можно было бы подумать, что кто-то просто выдумал этого персонажа, если бы сейчас не проходил Кубок африканский наций и мы не наблюдали бы за Джиги на турнире.

Диарра во всех трёх матчах выходил в стартовом составе, пропустил всего один мяч и помог малийским «орлам» (это прозвище сборной) занять первое место в группе с ЮАР, Намибией и Тунисом.

В первой игре с ЮАР (2:0) соперник не забил ни одного гола, нанеся шесть ударов в створ по воротам Джиги. Малиец совершил как минимум три крутых сейва. Статистический сайт Sofascore поставил ему оценку 8,2 балла и признал лучшим игроком встречи. Во втором матче с Тунисом (1:1) соперник нанёс один удар в створ – и забил. Диарра заработал низкую оценку 6,5 балла, сейвов не совершал. В 3-м туре с Намибией (0:0) противник тоже пробил в створ ворот малийского голкипера лишь однажды, но на этот раз Джиги сыграл «на ноль». Оценка – 6,9, в активе потенциального новичка «Зенита» один-единственный сейв.

Вообще, Диарра уже восьмой год в сборной, сыграл за неё более полусотни матчей. Вратарь – титулованный. Шесть побед в чемпионате Мали, две – в Танзании, трижды брал Кубок Мали и дважды – Суперкубок. Признавался лучшим голкипером в обеих странах.

Тем не менее есть несколько причин сомневаться в том, что «Зенит» действительно заинтересован в покупке вратаря сборной Мали. Во-первых, сам по себе трансфер игрока из чемпионата Танзании – это большой риск. Уровень РПЛ, конечно, упал за последние годы, но не настолько, чтобы платить серьёзные деньги за голкипера из слабой лиги.

Во-вторых, статус легионера. У «Зенита» на сегодняшний день заполнены все вакансии для иностранцев. Но даже если кого-то из зарубежных футболистов убрать (например, отправить в аренду Ду Кейроса), то ради Диарра придётся жертвовать одной легионерской позицией и в основе. Кто присядет на скамейку – Кассьерра, Артур, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Нино, Дуглас Сантос или Эракович с Родригао? Из-за действующего в чемпионате России правила во всех командах РПЛ на поле выходят вратари, обладающие паспортом РФ. Иностранцев в эту линию никто не подписывает. «Зенит» не исключение. Можно вспомнить бразильца Ивана Куарежму, но он появился в петербургском клубе на правах аренды благодаря стечению обстоятельств: обмена группы игроков «Коринтианса» на Юри Алберто. Уже спустя полгода Ивана Куарежму отправили домой.

Наконец, в «Зените» никогда не было легионеров из Африки. Либо отказ от африканского рынка – политика клуба, либо это просто совпадение, но факт остаётся фактом. Даже полевых игроков из Африки чемпионы России до сих пор не рассматривали, ориентируясь на рынок Южной Америки, прежде всего Бразилии.

К слову, в далёком 2000 году на просмотре в «Зените» находился нападающий из Сьерра-Леоне Пол Кпака, который имел шанс стать первым африканским легионером в истории петербургской команды. Он даже сыграл за сине-бело-голубых в матче с зенитовским фарм-клубом, но главный тренер Юрий Морозов отказался от его услуг. То ли уровень игры Кпака не устроил, то ли проблема оказалась в его трансферной стоимости – $ 400 тыс. Есть и ещё одна версия: тренеру сильно не понравился запах, исходивший от тела африканского футболиста. Как бы то ни было, Пол уехал в Бельгию и там доказывал, что он хороший нападающий – стал вторым бомбардиром чемпионата.

В истории с Диарра тоже трудно поверить, что малийский «орёл» долетит до Санкт-Петербурга. Тем более за $ 10 млн. У нас тут своих орлов в воротах хватает – только «Зенит» не угадывает с трансферами голкиперов.