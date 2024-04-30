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Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Локомотив»

Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Локомотив»
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Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» — «Локомотивом» (3:2).

«Хорошая работа Левникова. Было много вопросов по фолам и жёлтым, но арбитр одинаково трактовал моменты в отношении обеих команд, поэтому не стал ему ничего приписывать. Левников управлял игрой, самостоятельно назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за игру рукой на 44-й минуте. Претензий к нему не может быть», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 28 апреля состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

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