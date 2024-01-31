Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы футбола, зима-2024, последний день трансферного окна в Европе, онлайн-трансляция, кто кого купил, 31 января

Трансферный дедлайн в Европе! Клубы подписывают новичков в последний день. Онлайн
Никита Паглазов
Трансферный дедлайн в Европе. Онлайн
Комментарии
«Интер» собирается забрать нападающего, стильный Боатенг ищет новый клуб, а восходящий талант из «МЮ» — игровую практику. Следим вместе!

Друзья, всем привет! Зимнее трансферное окно, казалось бы, только недавно открылось, но январь пролетел быстро. Сегодня, 31 января, в европейских топ-лигах наступает дедлайн. Клубы пытаются успеть закрыть последние сделки и усилить составы перед заключительной частью сезона. А впереди решается буквально всё: кому-то нужно бороться за победу сразу в нескольких турнирах, кому-то — бороться за выживание, кому-то — за попадание в еврокубки на новый сезон.

Последний день трансферного окна — это всегда интересно, так что следить за переходами футболистов предлагаем вместе с нами. «Чемпионат» будет следить за сделками в режиме онлайн и оперативно сообщать вам обо всех трансферах. Оставайтесь с нами!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android