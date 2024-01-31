Трансферный дедлайн в Европе! Клубы подписывают новичков в последний день. Онлайн

Друзья, всем привет! Зимнее трансферное окно, казалось бы, только недавно открылось, но январь пролетел быстро. Сегодня, 31 января, в европейских топ-лигах наступает дедлайн. Клубы пытаются успеть закрыть последние сделки и усилить составы перед заключительной частью сезона. А впереди решается буквально всё: кому-то нужно бороться за победу сразу в нескольких турнирах, кому-то — бороться за выживание, кому-то — за попадание в еврокубки на новый сезон.

Последний день трансферного окна — это всегда интересно, так что следить за переходами футболистов предлагаем вместе с нами. «Чемпионат» будет следить за сделками в режиме онлайн и оперативно сообщать вам обо всех трансферах. Оставайтесь с нами!

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