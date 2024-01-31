Главные интриги перед закрытием трансферного окна в Европе

Сегодня, 31 января, в пяти ведущих европейских лигах закрывается зимнее трансферное окно. Клубы уже провели большую работу, однако в дедлайн всегда случаются интересные сделки. Какие же переходы мы ждём в последний день?

Армандо Броя: «Челси» → «Вулверхэмптон»

Армандо Броя Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Нападающий «Челси» не впечатляет Маурисио Почеттино. 22-летний албанец за 19 игр во всех турнирах забил всего два гола. Теперь «Челси» ищет варианты для его продажи. Один из претендентов на Брою — «Вулверхэмптон». «Волки» сделали предложение по аренде Армандо без права выкупа. Однако «Челси» отверг сделку, отметив, что клуб не интересует обычное арендное соглашение. В середине января The Telegraph отмечал, что лондонцы оценивают Брою в € 60 млн. Вряд ли «Челси» получит такую гигантскую сумму за игрока, но вероятность, что албанец сменит клуб до конца окна, всё ещё существует.

Факундо Пельистри: «Манчестер Юнайтед» → «Гранада»

Факундо Пельистри Фото: Bryn Lennon/Getty Images

22-летний вингер «МЮ» не так часто появляется на поле. За 14 игр во всех турнирах Пельистри отдал всего один ассист. И это при условии, что у «Юнайтед» наблюдается дефицит крайних форвардов и полузащитников. Антони не показывает игры, которую от него ждали, Маркус Рашфорд ходит по клубам (не футбольным), а Джейдон Санчо уехал в «Боруссию». В общем, у уругвайца был шанс закрепиться в основе, но он им не воспользовался. А теперь, по информации Фабрицио Романо, отправляется в испанскую «Гранаду» на правах аренды до конца сезона. В соглашение не включён пункт о праве выкупа, также «МЮ» продолжит выплачивать вингеру часть зарплаты. Осталось только закрыть сделку и объявить о ней.

Тьяго Альмада: «Атланта Юнайтед» → «Фиорентина»

Тьяго Альмада Фото: Michael Zarrilli/Getty Images

«Фиорентина» хочет забрать чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины — Football Italia сообщает, что клуб работает над переходом Тьяго Альмады. «Фиалки» уже общаются с «Атлантой Юнайтед», а потенциальная сумма трансфера — около € 25 млн. Итальянцы не желают столько платить, но переговоры идут. Сам же Альмада хочет перебраться в Серию А. Тьяго выступает за «Атланту Юнайтед» с 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 19 результативными передачами. Ориентировочная стоимость Альмады, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 27 млн.

Руслан Малиновский: «Марсель» → «Дженоа»

Руслан Малиновский Фото: Simone Arveda/Getty Images

«Дженоа» близок к полноценному переходу полузащитника Руслана Малиновского, права на которого принадлежат французскому «Марселю», сообщает Николо Скира. Итальянцы заплатят за футболиста € 7,5 млн, а сам игрок должен подписать контракт до лета 2027 года. Отметим, что Малиновский выступает за «Дженоа» с лета 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний украинец провёл 19 матчей в чемпионате Италии, забил два гола и сделал одну результативную передачу. В общем, в Серии А у Руслана получается лучше, чем в Лиге 1. Ранее он успешно выступал за «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини.

Мохамед Саид Бенрахма: «Вест Хэм» → «Лион»

Мохамед Саид Бенрахма Фото: Alex Pantling/Getty Images

Авторитетный британский журналист Давид Орнштейн сообщает, что «Лион» ведёт переговоры о покупке у «Вест Хэма» форварда Саида Бенрахма. Французы предлагают за 28-летнего футболиста € 20 млн, а также дополнительные бонусы. На данный момент «Вест Хэм» не принял предложение. Однако «Лион» уверен в желании Бенрахма сменить клуб. Поможет ли в итоге алжирец «Олимпику» в борьбе за выживание в Лиге 1?

Джакомо Бонавентура: «Фиорентина» → «Ювентус», Роберто Перейра: «Удинезе» → «Ювентус»

Роберто Перейра: Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Ювентус» в поисках опытного полузащитника, который поможет команде во второй половине сезона. Команда Макса Аллегри борется за золото Серии А с «Интером». В качестве усиления туринцы рассматривают два варианта: Джакомо Бонавентуру («Фиорентина») и Роберто Перейру («Удинезе»). Примечательно, что аргентинец уже выступал за «Юве» с 2014 по 2016 год. Журналист Мирко Ди Натале сообщает, что «Фиорентина» отказывается отпускать Бонавентуру. А «Удинезе» требует за Перейру € 3-4 млн, хотя «Ювентус» считает цену чрезмерной. Посмотрим, найдут ли туринцы подходящий вариант.

Жером Боатенг: свободный агент → «Салернитана»

Жером Боатенг Фото: Peter Fox/Getty Images

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии и экс-защитник «Баварии» с июля 2023-го находится в статусе свободного агента. Последней командой Боатенга был «Лион». А теперь, вероятно, Жером присоединится к «Салернитане». Как сообщает Фабрицио Романо, боссы итальянского клуба работают над сделкой. «Салернитана» предложила Боатенгу контракт до конца нынешнего сезона. Ранее за команду уже выступал экс-легенда «Баварии» Франк Рибери. Повторится ли история? Узнаем скоро.

Йозуа Киммих: «Бавария» → «Тоттенхэм» / «Ливерпуль» / «Манчестер Сити»

Йозуа Киммих Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Мюнхенская «Бавария» расстанется с одним из лидеров? Киммихом интересуются топы АПЛ — «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Как сообщает Football Insider, Йозуа может покинуть Германию до конца зимнего трансферного окна. «Тоттенхэм» не оставляет надежд усилить полузащиту. Если «шпорам» не удастся подписать полузащитника «Челси» Конора Галлахера, то они выйдут на «Баварию» с предложением по Киммиху. Мюнхенцы готовы расстаться с 28-летним игроком за € 50-70 млн. Будете шокированы, если футболист покинет «Баварию»?

Конор Галлахер: «Челси» → «Тоттенхэм»

Конор Галлахер Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Football Insider сообщает, что «Тоттенхэм» всё ещё хочет приобрести полузащитника «Челси». Отмечается, что руководство «шпор» провело переговоры по поводу сделки. «Челси» хочет получить за игрока более € 90 млн. Звучит фантастически. Вряд ли «Тоттенхэм» согласится на сделку за такую сумму. Тем более интернет-портал Transfermarkt оценивает Галлахера в € 42 млн. Действующий контракт англичанина с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Джейкоб Рэмси: «Астон Вилла» → «Ньюкасл»

Джейкоб Рэмси Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Унаи Эмери потеряет одного из важных игроков? The Athletic сообщает, что в полузащитнике «Астон Виллы» Джейкобе Рэмси заинтересован «Ньюкасл». Однако «сороки» не смогут забрать 22-летнего англичанина, пока не осуществят продажи своих футболистов. Отмечается, что интерес к Рэмси проявляют также «Тоттенхэм» и «Бавария». Потенциальных покупателей напрягает сумма трансфера — «Вилла» не отпустит игрока меньше чем за € 58 млн.

Бенхамин Гарре: «Крылья Советов» → «Лацио»

Бенхамин Гарре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мощная новость! Как стало известно «Чемпионату», «Лацио» заинтересован в трансфере форварда самарских «Крыльев Советов». «Итальянский клуб имеет сильный интерес к вингеру и готов предложить за него € 8 млн», — отметил источник «Чемпионата». Спортивный директор «орлов» Анхело Мариано Фабиани заявил, что информация не соответствует действительности. Однако мы знаем, что трансферы любят тишину.

Гарре перебрался в «Крылья Советов» в январе 2023 года из аргентинского «Расинга» за € 1,8 млн (по информации Transfermarkt). В нынешнем сезоне вингер провёл за самарцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт Бенхамина с «Крыльями» рассчитан до лета 2026 года, его рыночная стоимость составляет как раз € 8 млн.

Мехди Тареми: «Порту» → «Интер»

Мехди Тареми Фото: Octavio Passos/Getty Images

«Интер» близок к подписанию контракта с форвардом «Порту», сообщает Фабрицио Романо. Боссы миланцев и представители иранца практически договорились о двухлетнем контракте. Соглашение будет предусматривать опцию продления ещё на один год. Сторонам осталось уладить некоторые вопросы по оформлению сделки. Тареми выступает за «Порту» с 2020 года. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2024 года. Так что в «Интер» Мехди приходит в статусе свободного агента.

Лени Йоро: «Лилль» → «ПСЖ»

Лени Йоро Фото: ligue1.com

L’Equipe сообщает, что «ПСЖ» заинтересован в юном таланте «Лилля» Лени Йоро. Президент «догов» Оливье Летанг ранее заявил, что клуб отказывается обсуждать потенциальный трансфер зимой. Однако «ПСЖ» готовит предложение в размере более чем € 50 млн. Также Йоро заинтересовал другие топ-клубы Европы: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Челси» и «Тоттенхэм». Контракт Лени с «Лиллем» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.