Крис Нобоа поменял чемпионат России больше, чем кто-либо другой

Давайте так: закройте глаза и представьте себе одно действие Кристиана Нобоа. Готов спорить, что мы увидим примерно одно и то же — Нобоа принимает мяч, скажем, от латераля и вторым касанием делает передачу, которая отрезает всю полузащиту соперника. Неважно, верхом или низом, неважно, в форме какой команды сам Нобоа, неважно, какой соперник на поле, неважно даже, до «крестов» или после. Почти наверняка эта передача не просто дойдёт, но и будет удобной.

Годами в РПЛ приезжали и уезжали сильные полузащитники, но никто не оставил такого наследия в лиге, как Крис. «Как Нобоа» — это без преувеличения каждый второй запрос почти любого российского клуба, который выходит на рынок в поиске полузащитника. Говорю это как человек, который в последнее время подобными вещами занимается. Самое крутое здесь то, что все всё понимают: это должен быть полузащитник, идеально занимающий пространство и затем отдающий передачи любого спектра. От коротких, но вперёд, на крайних нападающих, открывающихся в недодачу, до сложных длинных, диагональных, по воздуху и на дальнего крайнего защитника.

В контексте умения делать такие переводы, после того как команда Нобоа стянула всех соперников на одну сторону, даже немного жаль, что Крис так и не пересёкся в одной команде с другим легендарным для РПЛ южноамериканцем — Марио Фернандесом. Перевод Нобоа и приём Марио на грудь — по фирменному действию от каждого — это было бы что-то совершенно неразрушимое для нашей лиги. Все бы знали, что это произойдёт, но ничего не могли бы этому противопоставить.

Не могли бы, потому что такой перевод — не единственное важное умение Криса. Предположим, что левый защитник отдаёт передачу на Нобоа, тот принимает первым касанием и переводит на дальнего крайнего защитника, который уже выше на поле. Для чистоты эксперимента продолжим использовать Марио, потому что нам нужен футболист с идеальной обработкой длинной передачи. А теперь предположим: соперник знает, что этот перевод пойдёт. Логично, что как минимум последняя линия начнёт крениться в сторону перевода чуть заранее (иначе Марио извлечёт моментальную выгоду из приёма), а это значит, что пространство между ближними к Нобоа крайним и центральным защитниками соперника увеличится. В этом случае Нобоа не задумываясь отдаст передачу между линий на свою «восьмёрку» или своего крайнего нападающего, и соперник начнёт «гореть» уже в этой зоне.

Понтус Вернблум, Кристиан Нобоа и Марио Фернандес Фото: РИА Новости

Обороняться против такого игрока крайне сложно. Если вы дали ему принять, то один из этих базовых вариантов он найдёт почти со 100-процентной вероятностью. Даже если вы попытаетесь играть против него персонально, он всё равно найдёт способ, как скинуть вас с плеч и найти какую-то долю секунды для продвижения мяча. «Это игрок, требующий пристального внимания, с ним нужно играть в приём. Не всегда удавалось. Крис способен не спеша оказываться в нужных точках, делать обостряющие передачи», — говорил после встречи с уже поздним Нобоа главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Федотов, который только что тренировал Криса в «Сочи», знал все его манёвры лучше всех в лиге, всё равно не смог исключить эквадорца из игры. Тот отдавал передачу под давлением, делал короткое движение за спиной у соперника, который должен его опекать, и оказывался свободным. Дальше всё как обычно: передача в свободное пространство, и полузащита отрезана.

Несколько лет назад другой бывший автор «Чемпионата» Сергей Титов, который сейчас успешно работает в «Крыльях Советов» аналитиком, поделился наблюдением: РПЛ выигрывают не опорники, а глубинные плеймейкеры. Что кажется немного парадоксальным, учитывая трюизм «атака выигрывает матчи, оборона выигрывает турниры». Однако тренд, который действительно сформировался в конце 2010-х, обусловлен действиями Нобоа фактически в одиночку. Во-первых, наличие такого футболиста позволяло преодолевать первые робкие попытки наших команд играть в прессинг после долгих лет глубокой обороны; во-вторых, имя Нобоа прочно стало ассоциироваться ещё с одним типом передач — за спину, а с атак за спину стало забиваться больше мячей, чем когда-либо до этого в России.

И понеслось. «Спартак» с Фернандо; «Зенит», разделяющий функции Нобоа между Барриосом и Ракицким; «Ростов» с Норманном; «Краснодар» с Ольссоном или Газинским; «Локомотив» с Крыховяком — всё это (и многие другие версии этих и других команд) вариации на тему использования Нобоа на протяжении 15 лет в нашем футболе. Кто-то, даже просто в плане трофеев, оказывался успешнее эквадорца, но начало положил он. В том, как выглядит наша лига с точки зрения перехода из обороны в атаку, влияние Нобоа больше, чем какого-либо другого полузащитника. Его настоящее величие может подчеркнуть такой факт: в «Сочи» Федотова, уже к закату карьеры, Крис был лидером команды как по статистическим показателям, характеризующим продвижение мяча (то, за что и отвечают обычно опорные), так и по показателям, которые служат индикатором обострения на поле (то, за что обычно отвечают «восьмёрки» и «десятки»).

Со временем этот факт из того, что вызывает восторг, превратился в проблему для «Сочи». Нобоа на правах главной легенды в короткой истории молодого клуба вроде как обязан был иметь гарантированное место в основе, но стилевая зависимость от полузащитника постепенно стала уязвимостью. Без него футбол получался иным, а с ним на поле, учитывая, что «Сочи» долго почти не отходил от 3-4-3, команда быстрыми темпами теряла в оборонительной динамике и переходе из атаки в оборону. Расставание сейчас — хороший момент, потому что эквадорец формально не уходит вылетевшим из РПЛ, а у «Сочи» есть большое время зимней паузы на перестройку игры без человека, с именем которого ассоциировалась команда.

Но даже постаревший Нобоа оставался игроком со своим почерком. Нет ничего символичнее того факта, что последний матч в РПЛ Крис увенчал голевой передачей именно такого, максимально узнаваемого плана: принял от защитника, обработал, отдал за спину.

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За годы в России он породил ощущение, что это самый лёгкий из возможных доступов к голевой ситуации. Но главный секрет Нобоа — умение располагаться равноудалённо от всех соперников — на самом деле крайне непростая работа ума. Конечно, без его умения разбираться в таких ситуациях внешне легко и без последовавшей миметической селекции со стороны других клубов наша лига была бы совсем иной.

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