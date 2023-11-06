Футболист считает, что его выпроводил из Москвы всего один человек.

Помните, как Нобоа играл за «Динамо»? Крису угрожали фанаты, а потом его выкинули из клуба

Кристиан Нобоа впервые оказался в России зимой 2007-го. Простой факт для осознания давности — тогда «Зенит» ещё ни разу не выиграл РПЛ. С тех пор эквадорец провёл в нашем чемпионате 363 матча: скоро он обойдёт Дейвидаса Шембераса (369) и станет главным среди легионеров по данному показателю. А если бы не уезжал на полгода в ПАОК, уже побил бы рекорд.

В карьере полузащитника набралось пять российских команд: «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит», «Сочи». Во всех них, кроме четвёртой из-за тяжёлой травмы, Нобоа оставил яркий след. Но во второй — скорее в негативном ключе. Именно с ней он как раз сегодня сыграет.

Тяжёлый старт и дебютный гол в свои ворота

Зимой 2012-го «Динамо» с пинка распахнуло трансферное окно, потратив гораздо больше остальных клубов РПЛ: отдали € 19 млн за Балажа Джуджака и € 8 млн за Нобоа. Кристиан провёл пятилетку в «Рубине» и нуждался в новом вызове, а бело-голубые показывали зрелищную игру под руководством Сергея Силкина, мчали к медалям и хотели точечно укрепить состав.

Затея не удалась, хоть и вины новичков в этом нет. Клуб практически полгода шёл в тройке, а после межсезонья что-то сломалось: был и пятиматчевый отрезок с четырьмя поражениями, и другие четыре подряд встречи без побед.

В попытках исправить ситуацию Силкин ротировал состав с тактикой, и это раскололо коллектив — с тренером враждовали сразу трое лидеров: Игорь Семшов, Александр Самедов и Андрей Воронин. Как итог, динамовцы стали только четвёртыми, хотя зимой даже шли разговоры о чемпионстве.

Нобоа в таком хаосе себя весной не проявил. Он не всегда проходил в состав и вышел на поле 11 раз в чемпионате, оформив один ассист и забив лишь один мяч — в собственные ворота со «Спартаком» (1:3). В «Рубине»-2011 у него было 5+1 в 21 матче.

Дикий конфликт с болельщиками

Забить в чужие ворота Кристиану удалось уже в начале следующего чемпионата — и «Локомотиву» (3:2), и «Кубани» (1:2). Проблема в том, что клубу его старания особо не помогли. К 8-му туру бело-голубые шли последними (!!!) в РПЛ, имея в составе, кроме Джуджака и Нобоа, звёздного Кевина Кураньи и ещё не сдавшего Александра Кокорина.

У динамовских фанатов лопнуло терпение, и они дважды навестили базу клуба:

сначала устроили яркое ночное пиротехническое шоу и обстреляли базу из пейнтбольных ружей, а также раскидали сотни листовок с жёстким обращением к игрокам и призывом «не позорить имя «Динамо»;

а затем эпично встретились с футболистами и нецензурно, как школьников, всех отчитали.

Особенно досталось Нобоа. Ему припомнили покупки в торговом центре с улыбкой на лице после разгрома от «Спартака» (0:4) и пообещали моментально устроить самосуд, если подобное повторится.

Александр Шпрыгин бывший лидер динамовского фан-движения «За что претензии к Нобоа? За отношение к делу. «Динамо» проиграло, а ты довольный и счастливый. Хотя бы как Кокорин делай: он запрыгнул в машину и уехал. Какой он, никто не видит. Но когда они выкладывают себя счастливых в соцсетях или пересекаются с фанатами в тех же заведениях — конечно, им выскажут. Что в этом такого? Болельщик инвестирует в футбол время и деньги, дивидендов у него нет. Кроме эмоций. И если его их лишают, он недоволен».

«Мы заходим в торговый центр — я, муж и младший сын. Приехали покупать всё, что нужно для родов. У меня случились преждевременные схватки, и нужно было торопиться. Понятно, что у Криса игры, тренировки — то есть работа. Но мы же пошли по делам в свободное время. Мне одной тяжело ездить беременной за рулём, поднимать 2,5-летнего малыша, поэтому, естественно, помогал супруг.

Идём мы по «Меге», как тут нас заметил один человек. Он окликнул мужа и зло посмотрел на него. У него было очень агрессивное лицо, и, кажется, я несколько раз видела его на трибунах. Мне тогда показалось, что он не в себе и сейчас ударит Криса. Слава богу, его увела девушка. Как можно было так поступить? Видно же, что идёт человек с беременной женщиной и маленьким ребёнком. Мы очень расстроились в тот день — было обидно и неприятно», — вспоминала для «Чемпионата» бывшая жена Нобоа Ольга.

«Я не обиделся на болельщиков. Фанаты действительно очень переживают за свой клуб, и иногда у них сдают нервы», — говорил спустя годы уже сам Нобоа.

По слухам, после этого эквадорец тут же позвонил Курбану Бердыеву и попросился обратно в Казань, а «Рубин» приготовил за игрока € 4 млн — вдвое меньше, чем получил за него меньше года назад. «Динамо» такое предложение не устроило.

Нобоа остался в Москве и вляпался в ещё один скандал — с контрактом

Как ни странно, фанатские предостережения сработали: клуб вскоре выдал 14-матчевую серию без поражений, включая ответный разгром «Спартака» (5:1). Чемпионат динамовцы закончили на седьмом месте, отстав от четвёртых спартаковцев всего на три очка. А от третьего «Анжи» — на пять. Не провали бело-голубые первую треть сезона, они легко взяли бы бронзу.

Был неплох и Нобоа: оформил 5+2, вернув кондиции позднего пребывания в «Рубине». При Дане Петреску он стал одним из системообразующих футболистов «Динамо».

В РПЛ-2013/2014 на счету Кристиана было уже 6+6, а в августе болельщики бело-голубых даже признали его игроком месяца. Хотя после инцидента с проникновением на базу подобное казалось нереальным. Тот чемпионат динамовцы, во многом благодаря эквадорцу, завершили на четвёртой строчке, попав в Лигу Европы.

Кристиан Нобоа в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уже под руководством Станислава Черчесова «Динамо» выдало гениальный результат, забрав все 18 очков в группе ЛЕ. Нобоа участвовал во всех шести матчах и помог клубу двумя ассистами. Но вот в РПЛ эквадорец уже не сверкал, и виной всему завершающийся контракт.

Летом 2014-го его и Владимира Граната даже временно отправили в дубль, так как они, как было сказано в обращении клуба, «потеряли концентрацию в тренировочном процессе».

Агент полузащитника Леонид Истрати утверждал, что Кристиан хочет остаться, и параллельно намекал на интерес к его клиенту других клубов. «Я хочу и дальше играть за «Динамо». Для меня это приоритет», — не скрывал желания продлиться Нобоа.

Станислав Черчесов и Кристиан Нобоа Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К декабрю соглашение так и не продлили, и Кристиан свободным агентом перешёл в ПАОК. Чуть ли не моментально он обвинил в этом спортивного директора динамовцев Гурама Аджоева: якобы тот предлагал совсем смехотворные условия.

«Я целый год ждал, что продлят контракт, а мне всё говорили: потом, потом, потом. Всё, что мне было нужно — хорошее, серьёзное предложение минимум на полтора года. Но «Динамо» предложений не делало. Никакого повышения я не требовал. Говорил: «Буду играть на тех же условиях, только дайте контракт на 2,5 года». И знаете, что в итоге предложил Аджоев? Новый контракт на шесть месяцев. Как это вообще понимать — контракт на шесть месяцев? Ещё было предложение на два года, но в рублях. Как можно иностранному футболисту предлагать зарплату в рублях?! Это смешно. Почему именно я должен быть в проигрышном положении? В конечном итоге я был готов согласиться на предложенную сумму, но только если бы мне платили в евро, по курсу 45 рублей за евро. А Аджоев говорит: «Нет, так нельзя».

Гурам Аджоев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Пока мы вели переговоры, курс евро к рублю вырос с 45 до 70. Предложенная мне зарплата обесценилась в полтора раза. Получалось, что мне предлагают € 300-400 тыс. за год! При этом полная неясность, что могло произойти с рублём дальше.

Гурам понимал, что я отвечу отказом. Очевидно, он просто не хотел, чтобы я остался в «Динамо». Подчёркиваю: я хотел остаться. Отличная команда, отличный тренер, серьёзное руководство. Все они тоже хотели, чтобы я остался. Все, кроме Гурама», — негодовал Нобоа.

К слову, тогда проблема бесплатного прощания с футболистами была в «Динамо» массовой: так отпустили, помимо Кристиана, Фёдора Смолова, Артура Юсупова, Граната, Воронина, Кураньи и многих других.

Эквадорец провёл в Греции всего полгода, чтобы вернуться в Россию и снова творить великие вещи: завоёвывать серебро с «Ростовом» и «Сочи», забивать «Аяксу» с «Баварией» в Лиге чемпионов и становиться лучшим игроком чемпионата в 37 лет.