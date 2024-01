Клопп получает от рекламы больше всех тренеров. Но от кучи предложений он отказывается

Главная черта тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа – искренность. Так же, как душевно и открыто он праздновал каждый гол «красных» в начале своей карьеры на «Энфилде», немец недавно честно признался в отсутствии энергии для продолжения работы с командой уровня мерсисайдцев. Неудивительно, что такого харизматичного, правдивого и обаятельного человека обожают рекламодатели. Когда Юрген смотрит на потенциальных покупателей с витрины магазина, билборда или телевизионной рекламы, ему хочется верить.

В 2021 году Bild определил Клоппа как тренера, который зарабатывает больше всех на рекламе – € 7,5 млн в год. С тех пор в его портфолио в 2023-м добавилось соглашение с компанией по производству крепёжных технологий Fischer, чей годовой оборот превышает € 1 млрд в год. Сумма сделки не разглашается, но с эксперты утверждают, что Юрген теперь зарабатывает от рекламы не менее € 10 млн в год. Рассказываем, с кем сотрудничает Юрген и почему отказывается от большинства предложений.

Клопп рекламирует фирму, в которой 35 лет работал его отец

Два года назад Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года с третьей среди топовых тренеров зарплатой в € 18 млн в год. Больше немца зарабатывают лишь Диего Симеоне из «Атлетико» (€ 40 млн) и Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити» (€ 22,7 млн), однако их маркетинговые успехи не идут ни в какое сравнение с популярностью Юргена у рекламодателей. Аргентинца не балуют бренды – у Диего лишь контракт с Range Rover на € 450 тыс. в год, а Пепу сделки с Puma, Nissan и Dsquared2 приносят лишь € 5 млн. Правда, пиковому Жозе Моуринью в 2017-м соглашения с EA Sports, adidas, Hublot и другими рекламодателями приносили € 12 млн в год.

Сколько бы ни зарабатывал Клопп сегодня, в сравнении с другими топовыми специалистами он обладает одним незаурядным качеством, которое поможет ему оставаться успешным даже на пенсии. «Образ Юргена уникален. Люди видят в нём Клоппо – парня из соседнего дома, – отмечает директор Немецкого института спортивного маркетинга Андре Бюлер. – Клоппа легко продать, потому что он экстраверт, которому доверяют люди. Например, охотно веришь, что он ездит на Opel, а не на Mercedes S-класса. Далеко не все люди, зарабатывающие миллионы, обладают умением оставаться в доску своим парнем, который близок по духу обычному трудяге».

Спортивные штаны и толстовка — ничего лишнего Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В этом отношении показателен последний контракт тренера с Fischer. Вполне вероятно, что Клопп отклонил бы их предложение, но сработал фактор преемственности – в этой фирме на протяжении 35 лет работал отец футболиста Норберт Клопп. «Мне тяжело назвать это сотрудничеством. Я с детства видел отца в куртке с надписью Fischer на груди, мне было 13 лет, когда папа познакомил меня с владельцем компании Артуром Фишером и его сыном Клаусом. Поэтому это скорее выбор сердца, что-то родное и по-своему домашнее», – в этом заявлении весь Юрген. Зажигающий сердца и родной любому болельщику.

Сегодня Клопп рекламирует adidas (он в основном сотрудничает с немецкими производителями и торговыми марками), который платит Юргену € 2,5 млн в год. Но его путь к успеху у рекламодателей начался с письма в штаб-квартиру Nike в далёком 2006 году, когда Клопп тренировал скромный «Майнц». «Юрген похвалил качество одежды компании и предложил стать техническим спонсором его команды. Он подчеркнул, что если Nike не намерены платить, то ничего страшного. Клопп просто хотел сказать, что наша одежда великолепна», – признался прочитавший письмо директор компании по спортивному маркетингу Марк Косицки. В итоге Юрген заключил личное соглашение с Nike, но деньги в нём не фигурировали – тренера обеспечили любимым товаром, который он надевал на матчи.

Юрген Клопп в «Майнце» Фото: Thomas Langer/Getty Images

Прокачал уверенность работой на телевидении, до Opel продвигал BMW

Сегодня тренер продвигает Opel, но в самом начале карьеры рекламировал и другие автомобильные марки. В «Майнце» его спортивную куртку украшал логотип BMW, за что компания предложила ему на выбор любой автомобиль стоимостью до € 30 тыс. – Юрген выбрал универсал BMW 3 Touring. Вскоре после подписания контракта с дортмундской «Боруссией» в 2009 году он начал рекламировать SEAT, а чуть позже – Mitsubishi.

Статусное партнёрство с Opel началось в 2012-м и длится до сих пор. И неудивительно, ведь, согласно исследованию маркетингового агентства Forsa Brandcontrol, уже после первого ролика с тренером продажи автомобилей выросли на 14%, а сегодня машину этой марки выбирает каждый третий человек, посмотревший рекламу с участием Клоппа. В 2014 году ролик Opel с Клоппом получил приз за лучшую авторекламу года в Германии.

В рамках сотрудничества тренера с автоконцерном, которое приносит Юргену € 2,5 млн в год, проводится детский футбольный турнир Opel Cup. Он проходит каждый год в Рюссельсхайме (здесь находится штаб-квартира компании) и уже стал доброй традицией приезд на мероприятие Клоппа, который вручает призы победителям. Тренер честно признаётся, что пару раз в год пользуется машинами других марок. В гараже его дома в Дортмунде простаивает Porsche, а в Англии он пару раз приезжал на тренировки на Bentley Continental GT за $ 180 тыс.

Юрген носит одежду клубного спонсора Nike, а обувь — только adidas Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Важно отметить, что популярность у брендов Клопп завоевал не только благодаря классным результатам его команд, но и работе над собой в кадре. Тренер признаётся, что долгое время страдал из-за излишней застенчивости, но сотрудничество в качестве эксперта с немецким телеканалом ZDF в 2006 году во время чемпионата мира всё изменило. Юрген классно разбирал матчи сборной Германии и покорил зрителей непосредственной манерой подачи и фантастическим чувством юмора. «Эта работа помогла мне раскрыться не только как специалисту, но и как человеку», – отметил Клопп.

Самобытность тренера оценили маркетологи шоколадной компании Ferrero и позвали сняться в рекламе Kinder Country. Получилось очень удачно – после просмотра ролика, в котором Юрген с наслаждением уплетал плитку шоколада на крыльце в компании друга, родители малышни стали сгребать сладости с полок. «Всё, что рекламирует Юрген, ждёт успех. Потому что у него есть дар олицетворять важные ценности: дружбу, семью и верность», – утверждает немецкий маркетолог Кристиан Хок.

После того как в 2013 году Клопп вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, рекламодатели вставали в очередь к Юргену. Он охотно соглашался, продвигая бритвы Philips (для них даже дважды сбривал фирменную бороду), производителя алкоголя Skiclub Kampen, печенье Brandt Minis, часы TW Steel, банк Raiffeisen, клей для обоев Metylan и страховую группу Ergo. С последней компанией ему пришлось разорвать соглашение после того, как стало известно, что её менеджеры отдохнули на деньги фирмы в Будапеште с секс-работницами. С тех пор тренер проявляет избирательность, чтобы репутация всегда была на высоте.

Осознанно отказался от соцсетей, хотя мог зарабатывать как Роналду

Сегодня в портфолио Клоппа только признанные бренды. Помимо Opel, adidas и Fischer, это Volksbank Raiffeisenbank, телевизионная онлайн-платформа Sky Go, консалтинговая компания DVAG и пивоварня Erdinger Weissbier. Юрген обожает пиво – его дедушка и бабушка держали пивоварню в Штутгарте, и он хорошо разбирается в процессах производства напитка. В 2016 году тренер подписал трёхлетний контракт с одной из старейших немецких пивоваренных компаний Warsteiner, а в 2019-м заключил соглашение на € 2 млн в год с Erdinger Weissbier. «С момента запуска нашей кампании с Клоппом продажи Weissbier в Великобритании выросли на 62%, и это несмотря на ковид и торговые ограничения. За два года мы стали самым продаваемым брендом пшеничного пива в Британии», – отметил управляющий директор Erdinger Дэниел Мартинс.

Дела Юргена уже более 10 лет ведёт Марк Косицки – тот самый уже бывший директор Nike, организовавший для тренера «бартерный» контракт. «К нам регулярно поступает огромное количество предложений – порой до пяти-шести в месяц. Большинство из них очень выгодные и от приличных брендов, но Юрген проявляет избирательность. Для Клоппа важно показать, что он тренер, а уже потом – лицо бренда», – объяснил менеджер.

Когда-то Юргена можно было увидеть в пиджаке на публике Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Криштиану Роналду за счёт миллионов фолловеров значительно увеличивает свою прибыль, но Клоппу это не нужно – его нет в соцсетях. Из-за всё того же желания минимизировать своё участие в проектах, далёких от футбола, тренер является редким гостем на телевидении, как и почти не даёт интервью. С момента прихода в «Ливерпуль» в 2015 году он сделал всего одно исключение – в 2016-м пришёл в гости Monday Night Football на Sky Sports.

Если Жозе Моуринью однажды назвал себя Особенным (The Special one), то Клоппа в «Ливерпуле» называют The Original one – Настоящий. Это прозвище он получил за искренность в отношениях с людьми, а также за благотворительную деятельность. Он поддерживает южноафриканскую детскую благотворительную организацию Hout Bay United Football Community, а также жертвует деньги организациям, занимающимся исследованиями рака простаты. Также Юрген перечисляет 1% зарплаты движению Common Goal, финансирующему футбольные проекты по всему миру. Действительно, настоящий.