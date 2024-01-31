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Чемпионат Англии, АПЛ, Юрген Клопп: тренер Ливерпуля, какая зарплата, кого рекламирует, на что тратит деньги, уход

Клопп получает от рекламы больше всех тренеров. Но от кучи предложений он отказывается
Анатолий Романов
Клопп зарабатывает на рекламе больше всех тренеров
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Сколько Юрген получает сверх контракта с «Ливерпулем» и почему все хотят с ним сотрудничать?

Главная черта тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа – искренность. Так же, как душевно и открыто он праздновал каждый гол «красных» в начале своей карьеры на «Энфилде», немец недавно честно признался в отсутствии энергии для продолжения работы с командой уровня мерсисайдцев. Неудивительно, что такого харизматичного, правдивого и обаятельного человека обожают рекламодатели. Когда Юрген смотрит на потенциальных покупателей с витрины магазина, билборда или телевизионной рекламы, ему хочется верить.

В 2021 году Bild определил Клоппа как тренера, который зарабатывает больше всех на рекламе – € 7,5 млн в год. С тех пор в его портфолио в 2023-м добавилось соглашение с компанией по производству крепёжных технологий Fischer, чей годовой оборот превышает € 1 млрд в год. Сумма сделки не разглашается, но с эксперты утверждают, что Юрген теперь зарабатывает от рекламы не менее € 10 млн в год. Рассказываем, с кем сотрудничает Юрген и почему отказывается от большинства предложений.

А здесь — о личности главного тренера «Ливерпуля»:
Почему все так любят Юргена Клоппа
Почему все так любят Юргена Клоппа

Клопп рекламирует фирму, в которой 35 лет работал его отец

Два года назад Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года с третьей среди топовых тренеров зарплатой в € 18 млн в год. Больше немца зарабатывают лишь Диего Симеоне из «Атлетико» (€ 40 млн) и Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити» (€ 22,7 млн), однако их маркетинговые успехи не идут ни в какое сравнение с популярностью Юргена у рекламодателей. Аргентинца не балуют бренды – у Диего лишь контракт с Range Rover на € 450 тыс. в год, а Пепу сделки с Puma, Nissan и Dsquared2 приносят лишь € 5 млн. Правда, пиковому Жозе Моуринью в 2017-м соглашения с EA Sports, adidas, Hublot и другими рекламодателями приносили € 12 млн в год.

Сколько бы ни зарабатывал Клопп сегодня, в сравнении с другими топовыми специалистами он обладает одним незаурядным качеством, которое поможет ему оставаться успешным даже на пенсии. «Образ Юргена уникален. Люди видят в нём Клоппо – парня из соседнего дома, – отмечает директор Немецкого института спортивного маркетинга Андре Бюлер. – Клоппа легко продать, потому что он экстраверт, которому доверяют люди. Например, охотно веришь, что он ездит на Opel, а не на Mercedes S-класса. Далеко не все люди, зарабатывающие миллионы, обладают умением оставаться в доску своим парнем, который близок по духу обычному трудяге».

Спортивные штаны и толстовка — ничего лишнего

Спортивные штаны и толстовка — ничего лишнего

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В этом отношении показателен последний контракт тренера с Fischer. Вполне вероятно, что Клопп отклонил бы их предложение, но сработал фактор преемственности – в этой фирме на протяжении 35 лет работал отец футболиста Норберт Клопп. «Мне тяжело назвать это сотрудничеством. Я с детства видел отца в куртке с надписью Fischer на груди, мне было 13 лет, когда папа познакомил меня с владельцем компании Артуром Фишером и его сыном Клаусом. Поэтому это скорее выбор сердца, что-то родное и по-своему домашнее», – в этом заявлении весь Юрген. Зажигающий сердца и родной любому болельщику.

Сегодня Клопп рекламирует adidas (он в основном сотрудничает с немецкими производителями и торговыми марками), который платит Юргену € 2,5 млн в год. Но его путь к успеху у рекламодателей начался с письма в штаб-квартиру Nike в далёком 2006 году, когда Клопп тренировал скромный «Майнц». «Юрген похвалил качество одежды компании и предложил стать техническим спонсором его команды. Он подчеркнул, что если Nike не намерены платить, то ничего страшного. Клопп просто хотел сказать, что наша одежда великолепна», – признался прочитавший письмо директор компании по спортивному маркетингу Марк Косицки. В итоге Юрген заключил личное соглашение с Nike, но деньги в нём не фигурировали – тренера обеспечили любимым товаром, который он надевал на матчи.

Юрген Клопп в «Майнце»

Юрген Клопп в «Майнце»

Фото: Thomas Langer/Getty Images

Прокачал уверенность работой на телевидении, до Opel продвигал BMW

Сегодня тренер продвигает Opel, но в самом начале карьеры рекламировал и другие автомобильные марки. В «Майнце» его спортивную куртку украшал логотип BMW, за что компания предложила ему на выбор любой автомобиль стоимостью до € 30 тыс. – Юрген выбрал универсал BMW 3 Touring. Вскоре после подписания контракта с дортмундской «Боруссией» в 2009 году он начал рекламировать SEAT, а чуть позже – Mitsubishi.

Статусное партнёрство с Opel началось в 2012-м и длится до сих пор. И неудивительно, ведь, согласно исследованию маркетингового агентства Forsa Brandcontrol, уже после первого ролика с тренером продажи автомобилей выросли на 14%, а сегодня машину этой марки выбирает каждый третий человек, посмотревший рекламу с участием Клоппа. В 2014 году ролик Opel с Клоппом получил приз за лучшую авторекламу года в Германии.

В рамках сотрудничества тренера с автоконцерном, которое приносит Юргену € 2,5 млн в год, проводится детский футбольный турнир Opel Cup. Он проходит каждый год в Рюссельсхайме (здесь находится штаб-квартира компании) и уже стал доброй традицией приезд на мероприятие Клоппа, который вручает призы победителям. Тренер честно признаётся, что пару раз в год пользуется машинами других марок. В гараже его дома в Дортмунде простаивает Porsche, а в Англии он пару раз приезжал на тренировки на Bentley Continental GT за $ 180 тыс.

Юрген носит одежду клубного спонсора Nike, а обувь — только adidas

Юрген носит одежду клубного спонсора Nike, а обувь — только adidas

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Важно отметить, что популярность у брендов Клопп завоевал не только благодаря классным результатам его команд, но и работе над собой в кадре. Тренер признаётся, что долгое время страдал из-за излишней застенчивости, но сотрудничество в качестве эксперта с немецким телеканалом ZDF в 2006 году во время чемпионата мира всё изменило. Юрген классно разбирал матчи сборной Германии и покорил зрителей непосредственной манерой подачи и фантастическим чувством юмора. «Эта работа помогла мне раскрыться не только как специалисту, но и как человеку», – отметил Клопп.

Самобытность тренера оценили маркетологи шоколадной компании Ferrero и позвали сняться в рекламе Kinder Country. Получилось очень удачно – после просмотра ролика, в котором Юрген с наслаждением уплетал плитку шоколада на крыльце в компании друга, родители малышни стали сгребать сладости с полок. «Всё, что рекламирует Юрген, ждёт успех. Потому что у него есть дар олицетворять важные ценности: дружбу, семью и верность», – утверждает немецкий маркетолог Кристиан Хок.

После того как в 2013 году Клопп вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, рекламодатели вставали в очередь к Юргену. Он охотно соглашался, продвигая бритвы Philips (для них даже дважды сбривал фирменную бороду), производителя алкоголя Skiclub Kampen, печенье Brandt Minis, часы TW Steel, банк Raiffeisen, клей для обоев Metylan и страховую группу Ergo. С последней компанией ему пришлось разорвать соглашение после того, как стало известно, что её менеджеры отдохнули на деньги фирмы в Будапеште с секс-работницами. С тех пор тренер проявляет избирательность, чтобы репутация всегда была на высоте.

Юрген тоже на высоте. Но какая высота — главная в его карьере в «Ливерпуле»?
Главный момент Клоппа за девять лет в «Ливерпуле»
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Главный момент Клоппа за девять лет в «Ливерпуле»

Осознанно отказался от соцсетей, хотя мог зарабатывать как Роналду

Сегодня в портфолио Клоппа только признанные бренды. Помимо Opel, adidas и Fischer, это Volksbank Raiffeisenbank, телевизионная онлайн-платформа Sky Go, консалтинговая компания DVAG и пивоварня Erdinger Weissbier. Юрген обожает пиво – его дедушка и бабушка держали пивоварню в Штутгарте, и он хорошо разбирается в процессах производства напитка. В 2016 году тренер подписал трёхлетний контракт с одной из старейших немецких пивоваренных компаний Warsteiner, а в 2019-м заключил соглашение на € 2 млн в год с Erdinger Weissbier. «С момента запуска нашей кампании с Клоппом продажи Weissbier в Великобритании выросли на 62%, и это несмотря на ковид и торговые ограничения. За два года мы стали самым продаваемым брендом пшеничного пива в Британии», – отметил управляющий директор Erdinger Дэниел Мартинс.

Дела Юргена уже более 10 лет ведёт Марк Косицки – тот самый уже бывший директор Nike, организовавший для тренера «бартерный» контракт. «К нам регулярно поступает огромное количество предложений – порой до пяти-шести в месяц. Большинство из них очень выгодные и от приличных брендов, но Юрген проявляет избирательность. Для Клоппа важно показать, что он тренер, а уже потом – лицо бренда», – объяснил менеджер.

Когда-то Юргена можно было увидеть в пиджаке на публике

Когда-то Юргена можно было увидеть в пиджаке на публике

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Криштиану Роналду за счёт миллионов фолловеров значительно увеличивает свою прибыль, но Клоппу это не нужно – его нет в соцсетях. Из-за всё того же желания минимизировать своё участие в проектах, далёких от футбола, тренер является редким гостем на телевидении, как и почти не даёт интервью. С момента прихода в «Ливерпуль» в 2015 году он сделал всего одно исключение – в 2016-м пришёл в гости Monday Night Football на Sky Sports.

Если Жозе Моуринью однажды назвал себя Особенным (The Special one), то Клоппа в «Ливерпуле» называют The Original one – Настоящий. Это прозвище он получил за искренность в отношениях с людьми, а также за благотворительную деятельность. Он поддерживает южноафриканскую детскую благотворительную организацию Hout Bay United Football Community, а также жертвует деньги организациям, занимающимся исследованиями рака простаты. Также Юрген перечисляет 1% зарплаты движению Common Goal, финансирующему футбольные проекты по всему миру. Действительно, настоящий.

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