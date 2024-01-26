Главный момент Клоппа за девять лет в «Ливерпуле»

Уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля» летом 2024 года — главная новость дня, без сомнений, шокировавшая всех. В апреле 2022-го немец заключил с клубом новый контракт до 2026 года. Однако Клопп покидает «Ливерпуль» раньше срока.
«Я понимаю, что для многих это шок, но, очевидно, я могу объяснить или по крайней мере попытаться объяснить. Я люблю абсолютно всё в этом клубе, я люблю всё в городе, я люблю всё в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю всё. Но, раз я всё равно принимаю это решение, это значит, что я в нём убеждён. У меня нет энергии. Сейчас у меня нет проблем, но очевидно, что я знал: рано или поздно мне придётся об этом объявить. Я знаю, что не могу выполнять эту работу снова и снова. После всех тех лет, которые мы провели вместе, после всего, через что мы прошли вместе, я должен сказать вам правду».
Клопп проработал в «Ливерпуле» чуть менее девяти лет. Огромный срок для тренера в современном футболе. За это время Юрген и клуб пережили бесконечное количество эпичных моментов. Вспоминаем главные и предлагаем вам выбрать крутейший.
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Победа «Ливерпуля» в АПЛ спустя 30 лет
«Ливерпуль» спустя 30 лет наконец-то стал сильнейшим клубом Англии. В дело чуть не вмешался коронавирус, из-за которого сезон почти отменили. Однако АПЛ в итоге доиграли, а «Ливерпуль» получил трофей, пусть и при пустых трибунах.
Официальная церемония прошла после матча 37-го тура с «Челси» (5:3). Получилась яркая и классная встреча, добавившая настроения игрокам перед празднованием. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поднял титул над головой, многолетняя мечта болельщиков «красных» свершилась, а Клопп стал первым тренером «Ливерпуля» в эпоху АПЛ, с которым клуб выиграл национальный чемпионат.
Победа в Лиге чемпионов
Мадридский финал стал одной из вершин карьеры Клоппа в «Ливерпуле». Юрген до этого уже доводил до решающего матча «Боруссию» (2013) и «Ливерпуль» (2018), но оба раза уступил. Однако после великого камбэка с «Барсой» команда просто не могла проиграть. Тем более в соперниках был «Тоттенхэм»: не самый простой оппонент, но и не гранд уровня «Баварии», «Реала» или «Сити». «Ливерпуль» открыл счёт уже на второй минуте благодаря пенальти. Мусса Сиссоко сыграл рукой в своей штрафной, а Салах реализовал 11-метровый.
Игра вышла не самой яркой и зрелищной. Однако «Ливерпуль» просто шёл за шестым Кубком чемпионов, а Клопп — за своим первым. «Джокер» Юргена — Дивок Ориги — в концовке забил второй мяч и забронировал трофей за мерсисайдцами. Клопп спустя четыре года после назначения в клуб наконец-то выиграл первый трофей.
Камбэк с «Барселоной»
Один из самых крутых матчей за всю историю Лиги чемпионов. В первом полуфинале «Барса» разгромила «Ливерпуль» дома со счётом 3:0. Лионель Месси творил магию на поле, оформив дубль. Каталонцы ехали в Англию с комфортнейшим преимуществом. А у «Ливерпуля» в ответной встрече отсутствовали лидеры — Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Египтянин перед матчем появился рядом с полем в футболке с надписью Never Give Up, что переводится как «никогда не сдавайся».
Команды Клоппа всегда отличались характером, и «Ливерпуль» — эталон ментальной силы. Поэтому «красные» с первых минут пошли уничтожать «Барсу». Дивок Ориги уже на седьмой минуте забил первый гол. Затем каталонцы создали несколько моментов, но каждый раз «Ливерпуль» выручал Алисон. А во втором тайме сработала замена Клоппа — Вейналдум вышел вместо получившего повреждение Робертсона. Голландец оформил дубль, отметившись на 54-й и 56-й минутах. Затем — легендарный угловой Александер-Арнольда и гол Ориги. «Ливерпуль» совершил невероятный камбэк и вышел в финал ЛЧ. А Клопп, Салах и вся команда обнялись и спели с болельщиками You’ll Never Walk Alone.
Разнос «Манчестер Юнайтед»
«Ливерпуль» по итогам сезона-2022/2023 не попал в Лигу чемпионов, однако победа над «МЮ» отчасти компенсировала горечь. Команда Юргена Клоппа без шансов разнесла принципиального соперника со счётом 7:0. Интересно, что в первом тайме «Ливерпуль» забил всего один мяч, а во вторые 45 минут устроил «ад» на «Энфилде». «МЮ» повторил худший результат в истории: с таким счётом клуб проигрывал в чемпионате Англии трижды — в 1926, 1930 и 1931 годах.
«Нет слов. Захватывающий футбольный матч. Выдающийся. Мы показали топ-футбол против команды, которая сейчас находится в форме. Начало и концовка второго тайма были весьма хороши. Это футбол, такое может случаться. Мы получили толчок, которого хотели. Эта победа ставит нас на правильный путь. Все должны знать, что мы всё ещё здесь. Некоторое время это было не так, но сегодня мы наглядно показали, на что способны и как должны играть в дальнейшем», — восторгался после встречи Клопп.
Гол Алисона
Сезон-2020/2021 стал тяжелейшим для «Ливерпуля». Действующий чемпион АПЛ пострадал из-за эпидемии травм и шёл далеко от зоны Лиги чемпионов. Но к концу сезона набрал победный ход, пытаясь сократить отставание от топ-4. Важнейшей для попадания в ЛЧ стала встреча 36-го тура с «Вест Бромвичем». К 90+4-й минуте «Ливерпуль» играл вничью, что совсем не устраивало команду Клоппа. И вот «красные» заработали угловой, на который пришёл голкипер Алисон… И он забил!
Бразилец после подачи классно ударил головой, отправив мяч в ворота «Вест Бромвича». Алисон — первый вратарь в истории «Ливерпуля», забивший в официальном матче. Также он стал первым голкипером в истории АПЛ, забившим головой. Бразилец стал лишь шестым вратарём, которому удалось забить в АПЛ. Его компания: Петер Шмейхель, Асмир Бегович, Тим Ховард, Брэд Фридель и Пол Робинсон. А «Ливерпуль» в итоге занял третье место и отобрался в Лигу чемпионов.
Самый весёлый матч с «Сити»
Встречи «Ливерпуля» и «Сити» — уже классика английского футбола. Две команды, задававшие другим темп в АПЛ на протяжении нескольких сезонов. В 2018 году «Сити» шёл к первому золоту в эпоху Гвардиолы, а «Ливерпуль» стремился к тому, чтобы бороться с «горожанами». По итогам сезона команда Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов и вошла в топ-4 в АПЛ. А «Сити» всё же стал чемпионом Англии. Их очная встреча на «Энфилде» — украшение сезона.
«Ливерпуль» мощно стартовал, открыв счёт уже на девятой минуте – отличился Окслейд-Чемберлейн. В конце тайма усилиями Зане «Сити» сравнял счёт. Но во вторые 45 минут «красные» растоптали соперника. За короткий отрезок «Ливерпуль» забил трижды и уверенно контролировал игру. Два гола «Сити» в концовке уже не повлияли на итог. «Ливерпуль» огрызнулся и угробил шансы «Сити» на сезон без поражений, хотя «горожане» в итоге набрали 100 очков и уверенно оформили золото.
Забег после гола в дерби и объятия с Алисоном
Сезон-2018/2019 — исторический для английской Премьер-лиги. Такой крутой борьбы за золото, кажется, не было никогда. Два монстра — «Ливерпуль» и «Сити» — тягались между собой. И периодически команды добывали очки там, где уже дело выглядело безнадёжным.
В ливерпульском дерби, прошедшем в начале декабря на «Энфилде», в концовке встречи была нулевая ничья. «Ливерпуль» пытался вырвать победу, но никак не выходило. Помогло чудо: после чудовищного удара ван Дейка мяч предательски для вратаря «Эвертона» Пикфорда ударился о перекладину и отскочил к Ориги. А Дивок головой переправил его в пустые ворота. «Энфилд» ликовал, а Клопп от эйфории выбежал на поле и отпраздновал гол с Алисоном. Позже Юрген извинился перед «Эвертоном», но какая же крутая картинка вышла!
Самая безбашенная встреча с «Арсеналом» в Кубке лиги
Кубок английской лиги проходит в середине сезона. Команды часто ротируют состав в турнире. «Ливерпуль» и «Арсенал» не исключение. В октябре 2019 года смешанные составы команд выдали один из лучших матчей в истории турнира. На матч 1/8 финала Клопп выпустил, например, Сеппа ван ден Берга, Неко Уильямса, Райана Брюстера и Педро Чиривелью. В общем, не основа.
Но «Ливерпуль» даже в миксованном составе выдал концерт. По итогам первого тайма «Арсенал» побеждал со счётом 3:2, а во втором команды поменялись местами, завершив основное время вничью — 5:5. При этом Дивок Ориги забил пятый мяч «Ливерпуля» на 90+4-й минуте. Кстати, бельгиец часто забивал важнейшие голы в эпоху Клоппа. Один из символов «Ливерпуля» в этот период. А в серии пенальти мерсисайдцы одержали победу со счётом 5:4 и прошли в 1/4 финала.
Гол Ловрена «Боруссии»
Первый сезон Клоппа в «Ливерпуле». Команда играла в Лиге Европы и дошла до 1/4 финала. По иронии судьбы «Ливерпуль» встретился с бывшим клубом немца — дортмундской «Боруссией». В первой встрече в гостях англичане добыли ничью — 1:1. Ответный матч оставлял отличные шансы команде Клоппа. Однако старт игры с «Боруссией» вышел катастрофическим: уже к девятой минуте дортмундцы забили дважды.
В начале второго тайма Ориги отыграл один мяч, но затем «Боруссия» забила снова. И тут стартовал эпичный камбэк. Коутиньо и Мамаду Сако сравняли счёт, но по правилу выездного гола дальше проходили все равно дортмундцы. Всё перевернул гол на 90+1-й минуте. «Ливерпуль» рьяно атаковал, Милнер получил мяч у штрафной, навесил от лицевой, а Ловрен мощно пробил головой и забил! На «Энфилде» началось безумие. «Ливерпуль» в итоге удержал победу и прошёл в полуфинал. Но в решающей встрече турнира англичане уступили «Севилье» Унаи Эмери.
Яркое рукопожатие Клоппа и Гвардиолы
История взаимоотношений Клоппа и Гвардиолы — отдельная глава. Их соперничество построено на уважении, и оба тренера всегда отзывались друг о друге максимально позитивно. Поэтому матчи «Ливерпуля» и «Сити» не переросли в подобие войны «Реала» и «Барсы» эпохи Моуринью и Гвардиолы.
А самое яркое рукопожатие Пепа и Юргена произошло после встречи 32-го тура АПЛ-2021/2022. Матч закончился со счётом 2:2, тренеры импульсивно подали друг другу руку и обнялись. Выглядело как встреча старых друзей.
Самая крупная победа при Клоппе
После мощной чемпионской гонки с «Сити» в предыдущем сезоне «Ливерпуль» начал страдать. Несмотря на выигранный Суперкубок Англии, ни одной победы в трёх турах и место вне зоны еврокубков.
Зато в 4-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа принимала дома «Борнмут». И устроила показательную порку «вишням». Уже после первого тайма «Ливерпуль» вёл со счётом 5:0. Во вторые 45 минут «скаузеры» забили ещё четыре раза, доведя счёт до неприличного. «Ливерпуль» не забивал столько с 1989 года, когда пострадал «Кристал Пэлас».
«Бесконечная» серия пенальти с «Челси»
«Ливерпуль» не побеждал в Кубке английской лиги с 2012 года. Спустя 10 лет «красные» снова выиграли турнир. Однако для этого прошлось пройти тяжёлую серию пенальти. «Ливерпуль» и «Челси» провели классный матч, обменивались большим количеством моментов, но забить не получилось ни в основное, ни в дополнительное время.
А вот в серии послематчевых 11-метровых началась эпичная битва. Команды никак не хотели промахиваться, а вратари — отражать удары. В итоге дело дошло до голкиперов. Вратарь «Ливерпуля» Келлехер забил, а вот Кепа за «Челси» не отличился. Трофей в итоге ушёл к «красным». А Клопп выиграл пятый титул с «Ливерпулем».
Эпичный матч с «Норвичем»
«Ливерпуль» в первом сезоне Клоппа только начинал поиски лучшего взаимопонимания и нужных футболистов. Но вот дух Юргена команда переняла сразу. Встреча с «Норвичем» — отличное отражение ментальной силы немца. «Ливерпуль» открыл счёт, затем пропустил три мяча, следом забил сам три раза, а на 90+2-й минуте пропустил четвёртый. 4:4 — казалось, что матч завершится с таким счётом. Но у «Ливерпуля» были другие планы.
На 90+5-й минуте мяч метался по штрафной «Норвича», и на отскоке самым успешным оказался Лаллана. Полузащитник пробил, а мяч рикошетом от газона залетел в ворота хозяев. Вся команда понеслась праздновать гол, а Клопп побежал навстречу футболистам. Забавно, что во время празднования Юрген лишился очков — их неаккуратным движением сломал Кристиан Бентеке. Но такое единение игроков с тренером, работавшим с командой всего пару месяцев, восхищало.
Празднования с «Энфилдом» после ничьей с «Вест Бромвичем»
Спустя пару месяцев после назначения Клоппа «Ливерпуль» всё ещё искал себя. Болельщиков не очень устраивали отсутствие стабильности и борьба в середине таблицы. Однако по ходу матча 16-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» фанаты поддерживали «Ливерпуль» на протяжении всей игры. «Красные» до самого конца уступали, но на 90+6-й минуте сравняли счёт (снова забил Ориги). Клоппу настолько понравилась атмосфера на «Энфилде», что он приказал игрокам подойти к трибунам и поблагодарить болельщиков.
«Это была лучшая атмосфера за всё время, что я здесь нахожусь. Конечно, люди расстроены, но они не дали нам этого почувствовать. Они видели, что парни старались изо всех сил», — отмечал Клопп. Красивый жест!
Удаление Клоппа в матче с «Манчестер Сити»
Юрген Клопп — человек-эмоция. Немец умеет выдать как максимально милое действие, так и изобразить монстра. Одно из проявлений случилось в 11-м туре АПЛ-2022/2023. «Ливерпуль» обыграл «Сити», а единственный гол на 75-й минуте забил Салах, причём после ассиста Алисона.
Голевой пас вратаря стал бы главным событием встречи, если бы не удаление Клоппа. На 86-й минуте немец негативно отреагировал на решение судьи Энтони Тейлора, решившего не назначать опасный штрафной за фол на Салахе. Клопп сорвался на бокового арбитра, за что его удалили со скамейки.