Главный момент Клоппа за девять лет в «Ливерпуле»

Уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля» летом 2024 года — главная новость дня, без сомнений, шокировавшая всех. В апреле 2022-го немец заключил с клубом новый контракт до 2026 года. Однако Клопп покидает «Ливерпуль» раньше срока.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Я понимаю, что для многих это шок, но, очевидно, я могу объяснить или по крайней мере попытаться объяснить. Я люблю абсолютно всё в этом клубе, я люблю всё в городе, я люблю всё в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю всё. Но, раз я всё равно принимаю это решение, это значит, что я в нём убеждён. У меня нет энергии. Сейчас у меня нет проблем, но очевидно, что я знал: рано или поздно мне придётся об этом объявить. Я знаю, что не могу выполнять эту работу снова и снова. После всех тех лет, которые мы провели вместе, после всего, через что мы прошли вместе, я должен сказать вам правду».

Клопп проработал в «Ливерпуле» чуть менее девяти лет. Огромный срок для тренера в современном футболе. За это время Юрген и клуб пережили бесконечное количество эпичных моментов. Вспоминаем главные и предлагаем вам выбрать крутейший.

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