Моуринью — в «Барсе», Алонсо — в «Ливерпуле»? Где окажутся топ-тренеры летом

Последние несколько дней подарили неожиданные новости, касающиеся будущего тренеров топ-клубов. Юрген Клопп после почти девяти лет в «Ливерпуле» покидает команду в конце сезона, также из «Барселоны» уходит Хави. Ранее работы в «Роме» лишился Жозе Моуринью, а Эрик тен Хаг находится в опасной близости от увольнения из «Манчестер Юнайтед». Лето 2024 года — время, когда ожидается большое тренерское движение. Кто куда отправится?

Юрген Клопп

Юрген Клопп Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Главный вопрос: куда после «Ливерпуля» отправится один из лучших тренеров мира? Ответ Клопп дал на пресс-конференции, посвящённой его предстоящему уходу.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Я знаю, что не буду заниматься этим всю жизнь. Мне нужно найти другие смыслы в жизни, и именно этим я планирую заняться. Если вы меня спросите, буду ли я ещё работать тренером, прямо сейчас я бы сказал нет. Но я не знаю, что будет дальше. Что знаю точно, так это то, что я никогда в жизни не буду работать в другом английском клубе. Это 100%. Невозможно. Я очень люблю этот клуб, уважение к людям — всё это настолько велико, что даже на секунду я не могу допустить мысль о работе в другой команде в Англии. «Ливерпуль» — часть моей жизни, моей семьи. Но в остальном — конечно, я буду работать. Я знаю себя — я не умею просто сидеть на месте. Но как минимум год не буду работать тренером — ни в клубе, ни в сборной. Я не хочу».

Немец дал понять, что как минимум год хочет отдохнуть. Однако боссы некоторых топ-клубов уже видят Клоппа своим тренером. Sport.es сообщает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта «мечтает», чтобы Юрген возглавил команду. Тем более Хави покинет клуб летом. Но вряд ли мы увидим Клоппа в Каталонии в ближайший год. Самый вероятный исход: Юрген отдохнёт и через какое-то время вернётся к работе.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Португалец покинул «Рому» на третий сезон своей работы в клубе. Но энтузиазм работать у Моуринью остаётся. После отставки из римского клуба СМИ отправляли Жозе в разные клубы. Оставался вариант и с Италией. Sport Mediaset отмечал, что агент тренера Жорже Мендеш связывался с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом по поводу возможного назначения португальца в неаполитанский клуб. Однако дальше слухов дело не ушло. Sport.es заявлял об интересе из Саудовской Аравии, якобы «Аль-Шабаб» приготовил многомиллионное предложение для Моуринью. Но Жозе отказался ехать на Ближний Восток.

Самая неожиданная новость: Моуринью может возглавить «Барселону»! Нет, это не пранк, об этом информировал Goal. Огня добавило то, что португалец прилетел в столицу Каталонии. Хотя СМИ, встретившие тренера в аэропорту, не узнали цель его приезда.

А накануне появилась информация от источника Daily Mail, близкого к Моуринью. Якобы Жозе готов вернуться в «МЮ» и поработать под руководством нового босса клуба Джима Рэтклиффа! Португалец считает, что в Манчестере у него остались незаконченные дела.

Так или иначе, летом Моуринью наверняка найдёт новый клуб. Экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд, например, хочет увидеть португальца в «Челси», «Ньюкасле» или сборной Англии. Посмотрим, где же окажется Особенный.

Хави

Хави Фото: Fran Santiago/Getty Images

После проигранного домашнего матча с «Вильярреалом» (3:5) Хави психанул, выдал мощную тираду на пресс-конференции и сообщил об уходе из «Барселоны» предстоящим летом. «30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением… «Барселоне» нужна смена направления. Я объяснил это президенту. Мы встретились, у нас был хороший разговор. Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти. Это происходит не из-за экономической ситуации. Это решение я принимаю сердцем и думаю, что это лучший исход для клуба. Не хочу быть проблемой», — отметил тренер.

Mundo Deportivo сообщает, что Хави принял решение покинуть клуб ещё после разгромного поражения каталонцев в финале Суперкубка Испании от мадридского «Реала» со счётом 1:4. «Барселона» под руководством Хави выиграла чемпионат Испании — 2022/2023 и Суперкубок-2023. Ранее он работал в катарском «Аль-Садде», а в родной клуб его позвали после увольнения Рональда Кумана. Послужной список не очень серьёзный. Информации о будущем легенды «Барсы» пока нет, и можно лишь предполагать, куда он отправится в будущем. Но вряд ли в ближайшее время мы увидим Хави в серьёзном европейском клубе. Наиболее вероятные варианты — команды с Ближнего Востока или второго эшелона в Испании.

Хаби Алонсо

Хаби Алонсо Фото: Lars Baron/Getty Images

Вероятно, главный лот предстоящего лета. Испанец творит чудеса с «Байером»: в первый полноценный сезон в Леверкузене он ведёт клуб к победе в Бундеслиге, бросив вызов «Баварии». Тренерские навыки Алонсо не вызывают сомнений, но скоро леверкузенцам придётся проявить чудеса дипломатии, чтобы уговорить Хаби остаться.

В список клубов, которые интересуются Алонсо, входят чуть ли не все топы. «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити» — все хотят рано или поздно видеть Хаби тренером своей команды, сообщает BBC. Но наиболее ожидаемый вариант — отправиться в Англию на замену Клоппу. Алонсо — легенда «Ливерпуля», человек, который до сих пор переживает за судьбу команды. Более чем вероятно, что в случае предложения Хаби ответит согласием. Sky Sports сообщает, что именно Алонсо — главный претендент на место в «Ливерпуле». Хотя сам Хаби пока относится к слухам со скепсисом.

Хаби Алонсо главный тренер «Байера» «Я очень уважаю Юргена и восхищаюсь им. Я был очень удивлён [его решением]. Моё внимание сосредоточено на Леверкузене. На данный момент я очень счастлив здесь. У меня по-прежнему есть большая мотивация, и я очень доволен клубом и командой. Не знаю, что произойдёт в будущем. Но сейчас меня не волнуют эти вопросы».

Однако SportBild ещё в прошлом году сообщал, что в новом контракте Алонсо с «Байером» есть пункт, который позволит ему покинуть команду ради «Реала», «Баварии» или «Ливерпуля» летом 2024 года. Хаби что-то знал?

Микель Артета

Микель Артета Фото: Michael Regan/Getty Images

Sport.es на прошлой неделе выдал новость-молнию: Микель Артета раздумывает над уходом из «Арсенала» в конце сезона. Источник сообщил, что, несмотря на то что у испанца контракт с «канонирами» до 2025-го, прошедшие годы и напряжённая работа сказались на тренере. Якобы хорошие отношения, которые сложились у него с владельцами лондонского клуба, позволят ему договориться о возможном уходе по обоюдному согласию после окончания сезона. Утверждалось, что Микель уже сообщил об этом своему окружению, но на данный момент ещё планирует посмотреть, как будет развиваться финальный отрезок сезона. А журналист Жерар Ромеро после объявления Хави об уходе из «Барсы» в конце сезона заявил, что Артета — один из кандидатов на пост тренера каталонцев.

Однако позже Микель сам опроверг все слухи: «Покину ли я клуб летом? Нет. Эти новости — неправда. Не понимаю, откуда они пошли и на чём основаны. Я правда расстроен, что такие новости появляются».

Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг Фото: Ryan Hiscott/Getty Images

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» труднейшее положение. Голландец так и не принёс стабильности клубу, а The Athletic сообщает, что футболисты недовольны его методами работы. А ведь конфликтов с игроками у тен Хага хватает. Вспомним хотя бы громкие кейсы с Роналду, Санчо и последние новости, связанные с Рашфордом.

В общем, летом (или даже раньше) «МЮ» вполне может ожидать смена тренера. Bild сообщает, что одним из кандидатов является Томас Тухель, работающий сейчас в «Баварии». Сам же тен Хаг в случае увольнения вряд ли сразу примет топ-клуб. Наиболее вероятный исход — возвращение в «Аякс» или работа в команде из середины таблицы топ-5 лиг.

Томас Тухель

Томас Тухель Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Тухель — любитель остро высказаться. На недавней пресс-конференции тренер «Баварии» спровоцировал разговоры о потенциальном уходе, заявив о желании поработать в Испании.

Томас Тухель главный тренер «Баварии» «Переезд за границу воодушевил бы меня. В Испании выдающаяся лига. Исходя из опыта работы с испанцами, я могу заявить, что эти футболисты отличаются огромной уверенностью в себе. Когда разговариваю с испанскими игроками, у меня быстро возникает ощущение, что мы понимаем друг друга с полуслова».

Руководство «Баварии» сразу выступило с заявлением, отметив, что слова Тухеля неверно интерпретировали: «Нашего главного тренера Томаса Тухеля в воскресенье во время визита в фан-клуб болельщики спросили о его тренерской карьере и предыдущем опыте работы за границей в «ПСЖ» и «Челси», и он, конечно же, поделился с ними информацией во время разговора. Тухель также ответил на общие вопросы болельщиков об Испании как футбольной стране. Он никогда не говорил о Хави Эрнандесе и его преемнике, как это было ложно заявлено впоследствии. Мы больше не будем принимать такие необъективные заявления в адрес нашего тренера, которые всегда исходят из одного угла».

Отметим, что в конце прошлого сезона Тухель мог лишиться поста в «Баварии», если бы клуб не выиграл Бундеслигу. В нынешнем же розыгрыше команда идёт второй и рискует отдать трофей «Байеру». Не исключено, что летом Томаса уволят. Один из потенциальных вариантов продолжения карьеры — «МЮ», но и предложение от условной «Барсы» не исключено. Исполнит ли Тухель свою мечту?

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Пока что позиции аргентинского тренера в «Челси» крепки. Почеттино постепенно выстраивает игру лондонцев, находя оптимальные сочетания. Маурисио доверили проект с большим количеством молодых футболистов. Маловероятно, что даже пролёт мимо еврокубков станет причиной для увольнения тренера «Челси». Но ничего нельзя исключать. Тем более если на рынке появится ещё несколько классных специалистов.

Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Де Дзерби наряду с Алонсо — самый лакомый тренер для топ-клубов. Своей работой в «Брайтоне» итальянец заслуживает похвалы. Хосеп Гвардиола называл Де Дзерби своим преемником в «Манчестер Сити». The Telegraph сообщал, что в прошлом сезоне после матча «Брайтона» с «горожанами» Пеп подошёл к игроку «чаек» и сказал, что Роберто — «следующий тренер «Сити».

Однако сейчас СМИ связывают Де Дзерби с «Ливерпулем» и «Барселоной». Сам же тренер ответил на вопрос о возможной работе на «Энфилде»: «Мог бы я стать преемником Клоппа в «Ливерпуле»? На данный момент я сосредоточен на оставшейся части нынешнего сезона. Мы хотим сконцентрироваться на наших целях».

Свободные агенты: Зинедин Зидан, Антонио Конте, Грэм Поттер, Ханс-Дитер Флик

Антонио Конте Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Не забываем и о тренерах, находящихся в статусе свободных агентов. Не исключено, что кто-то из них возглавит один из европейских топ-клубов. Например, Конте связывают с потенциальной работой в «Наполи» и «Милане», Поттер нравится новому владельцу «Манчестер Юнайтед» Джиму Рэтклиффу, а фамилия Флика звучит в слухах о возможной работе в «Барсе».