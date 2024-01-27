Почему «Байер» не сыпется? Вроде давно должен был рухнуть и отдать лидерство «Баварии»

Вы наверняка видели такую сцену в кино. И неважно, кто главный герой – Терминатор или Джеймс Бонд. В него всаживают одну пулю за другой, а он всё равно не падает и продолжает бой с врагом. Вот это чисто про современный «Байер». Команду даже нельзя назвать топ-клубом. Уж точно не в плане состава, который крайне ограничен количественно. Футболистов изначально было мало, а в январе ситуация стала совсем печальной: на Кубок Африки уехали основные центральные защитники Тапсоба и Коссуну. Причём и Буркина-Фасо, и Кот-д’Ивуар вышли в 1/8 финала. То есть как минимум в ближайшем туре их снова не будет (как и получившего пятую жёлтую Жонатана Та).

На Кубке Африке должен был сыграть и главный нападающий «Байера» Бонифасе (10+7 по системе «гол+пас» в этом сезоне Бундеслиги). Однако форвард получил на тренировке травму паха, потребовалась операция. Ожидается, что нигериец восстановится в апреле. Тут бы выйти на трансферный рынок, раз уж окно открыто, но «Байер» до сих пор никого не подписал (хотя вроде вот-вот должны объявить об аренде форварда «Бетиса» Иглесиаса).

И вот на этом фоне в прошедшую субботу случился матч с «Лейпцигом», который считался фаворитом у букмекеров. Первый тайм – у «Байера» повреждение получает Фримпонг и вынужденно уходит с поля. Второй тайм – травма уже у Паласиоса! И после таких потерь команда Алонсо забивает победный гол в компенсированное время. Фантастика. Это тяжело объяснить, потому что выбывают действительно важные игроки.

Например, Паласиос – тот человек, который забил победный гол в предыдущем туре, приняв мяч правой и моментально пробив левой. Аргентинец наравне с Джакой является ключевым игроком в плане продвижения мяча и обостряющих передач. Когда «Байер» садится на ворота соперника и перекатывает мяч в поисках свободной зоны, то часто как раз Паласиос находит момент для проникающей передачи. Как в этом случае с пасом на Вирца.

Как Паласиос выдаёт классные передачи Фото: Кадр из трансляции

Казалось, «Байер» давно должен был посыпаться, даже будь все здоровы, а тут второй матч подряд вытаскивают в добавленное время. Логика подсказывает, что без ротации игроки должны уставать к концу матча, но этого не происходит. В этот же момент «Бавария» умудряется проиграть дома «Вердеру». Хотя по разнице созданных и допущенных моментов (xGD) мюнхенцы – лучшие не только в Бундеслиге, но и вообще в топ-5 лиг Европы. Причём с отрывом! Вот лучшие 10 команд по xGD в среднем за матч:

+2.08 – «Бавария»;

+1.42 – «Интер»;

+1.24 – «Барселона»;

+1.13 – «Штутгарт»;

+1.12 – «Байер»;

+1.09 – «Арсенал»;

+1.03 – «Ливерпуль»;

+1.03 – «Сити»;

+1.00 – «ПСЖ»;

+0.90 – «Ювентус».

«Бавария» действительно не так плоха. И уж точно намного лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда после 18 туров команда Нагельсмана хоть и шла первой, но у неё было 37 очков, а сейчас – 44. Так что дело в первую очередь именно в «Байере». Он остаётся единственной командой, которая ещё ни разу не проиграла в этом сезоне. И это учитывая все клубы из 55 чемпионатов, входящих в зону УЕФА. Если что, в истории Бундеслиги никто не проходил чемпионат без поражений.

Всё это ещё больше впечатляет, если помнить положение команды на момент прихода Хаби Алонсо. По состоянию на 5 октября 2022 года «Байер» шёл на предпоследнем (17-м) месте в таблице. Тогда вопрос стоял о том, чтобы не вылететь из чемпионата Германии. По итогам того сезона команде удалось не только спастись, но и запрыгнуть в еврокубки. Теперь же клуб решает немного другую задачу.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо Фото: Maja Hitij/Getty Images

Так почему «Байер» до сих пор не посыпался, а только ещё больше оторвался от «Баварии»? Если посмотреть на статистику xG и тайминг победных голов «Байера» в последних турах, напрашивается ответ, который сводился бы к одному слову – удача. Однако это было бы нечестно по отношению к той работе, которую проделал Хаби Алонсо. Причина устойчивости «Байера», вопреки кадровому катаклизму – система, выстроенная тренером. На протяжении всего сезона мы видим, как Леверкузен буквально душит соперников владением и создаёт много моментов у чужих ворот.

Роман Нагучев комментатор Бундеслиги на «Матче» «На самом деле «Байер» и в прошлом сезоне смотрелся хорошо, а в этом Алонсо уже докрутил гайки и подстроил детали. Пришёл Джака, который здорово сочетается с Паласиосом в центре поля. Появился Бонифасе — более разносторонний нападающий, чем Азмун или Шик, поэтому стало проще Вирцу, через которого строится игра. «Байер» не сыпется, потому что у команды крепкая игровая модель и отлично отлажены стандарты. Мне кажется, со времён Баллака в клубе не было такого исполнителя стандартов, как Гримальдо. Матчи с «Баварией» и «Лейпцигом» это подтверждают».

Победные голы в последних двух турах тяжело назвать отскоком. Если взять последний матч, то владение во втором тайме составляло 69% на 31%, а по ударам получилось 12 на 3. Логично, что победный гол остался именно за «Байером» – это не просто везение. Можно вспомнить и матч с «Баварией». Даже в Мюнхене гости смотрелись солиднее соперника во втором тайме. Тут напрашивается вывод об удачном матч-менеджменте со стороны Хаби Алонсо, но могли повлиять и другие факторы (в том числе игра соперника).

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Показательно, как «Бавария» и «Байер» сменяют друг друга в статусе самой контролирующей команды Бундеслиги в этом сезоне. Ещё несколько дней назад на первом месте был Леверкузен с 61,6% владения. Однако в среду «Бавария» провела перенесённый матч с «Унионом» и имела там 72,3% владения. В результате теперь мюнхенцы на первом месте по среднему владению за сезон – 62%. Тем не менее «Бавария» близка к тому, чтобы впервые за 16 лет уступить по этому показателю (в сезоне-2007/2008 лучшим по владению был «Вердер»).

Роман Нагучев комментатор Бундеслиги на «Матче» «Состав «Байера» легко предугадать на 80%, даже если пара человек уехала на Кубок Африки. Принципы игры всем настолько понятны, что после отъезда центрального защитника Тапсобы в обороне может выйти хавбек Андрих, и команда играет «на ноль» с «Аугсбургом». А ещё нужно отметить верность своим тактическим принципам до последних секунд: «Байер» перехватывает мяч и планомерно наращивает давление, вжимая соперника в штрафную. К атаке на чужой трети поля могут подключаться восемь-девять футболистов. В такой ситуации отличаются даже центральные защитники. Жонатан Та уже забил четыре мяча — это самый результативный сезон в его карьере. За всеми этими идеями прослеживается вполне конкретный автор — Хаби Алонсо».

Теперь все ждут 10 февраля, когда «Байер» примет «Баварию». Это день X, чтобы осознать масштаб чемпионской гонки. По предыдущим сезонам мы уже привыкли, что «Бавария» может выглядеть хуже или лучше, но, если что – соперники сами отдадут титул. Правда, по состоянию на сегодня суперкомпьютер Opta видит фаворитом «Байер» и оценивает его чемпионство с вероятностью 59,4%. Ну а фанаты в Германии тем временем всё чаще переделывают легендарный мем «Неверкузен» в «Неверлузин».