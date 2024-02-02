«Меня оскорбляли. Угрожали смертью». Партнёр Захаряна вырос в топа после моральной травмы

Брайс Мендес – один из лидеров «Сосьедада». Испанец проводит классный сезон: в 28 встречах он забил пять голов и сделал шесть ассистов. Мендес регулярно вызывается в сборную и находится на радаре топ-клубов. Но карьера Брайса полна испытаний. Что же пережил одноклубник Арсена Захаряна?

Проблемы Мендеса начались ещё в детстве. А в «Сельте» его тошнило от нервов

В интервью The Athletic Мендес рассказал о психологических проблемах, которые он переживает со старта карьеры. Брайс родился в Мосе, городе к востоку от Виго, но начинал путь не в академии «Сельты»: в 13 лет он перебрался в школу «Вильярреала». Именно там начались его ментальные проблемы: «Мне было плохо, поэтому я вернулся в Виго. Но не променял бы эти два года ни на что на свете. В 13 лет я находился за много километров от дома, один со множеством детей разного возраста — и это было похоже на выживание». Затем Мендес играл за юниорские и молодёжные команды родной «Сельты», за которую мечтал выступать.

Брайс Мендес Фото: Octavio Passos/Getty Images

Однако в Виго он подвергался мощной критике. У «Сельты» есть традиция привлекать юных игроков, не всегда готовых к футболу уровня Примеры. «В Виго больше всего вины на себя берут доморощенные молодые игроки, которые переживают за результат больше всего, – рассказывает игрок, – потому что мы тоже фанаты команды. Всё началось с первого гула на стадионе. В социальных сетях любой может что-то сказать тебе, не показывая своего лица, и это влияет на тебя, но это не то же самое, когда твоя семья находится на стадионе. Оскорбления причиняют боль, им приходилось уходить с трибун. Я никогда никому этого не говорил, но помню, как однажды перед матчем «Сельты» меня рвало дома в четыре утра. Это ужасно. Моей девушки в тот момент не было дома, я был один. Честно говоря, не думаю, что она даже знает об этом случае».

Карьера Мендеса изменилась после работы с психологом

Мендес решил проблему, когда ему на помощь пришёл экс-игрок «Сельты» Яго Боусон. Он рассказал Брайсу, что сам прошёл через травмирующий опыт, и порекомендовал ему поработать с психологом Хосе Карраскосой. Хосе сейчас как раз работает в «Сосьедаде».

Брайс Мендес футболист «Реала Сосьедад» «Раньше мне очень нравилось тренироваться, но я не хотел, чтобы наступали выходные. Потому что тогда я чувствовал страх и давление, был напряжён. Я удалил аккаунты в соцсетях. Меня оскорбляли. Даже угрожали смертью просто потому, что в выходные на поле что-то пошло не так».

Мендес прошёл через работу с психологом и теперь понимает, как справляться с неблагоприятными ситуациями. Он перестал посещать психолога два раза в неделю и теперь делает это изредка. «Мне повезло, что я больше не страдаю от этого», — говорит полузащитник «Сосьедада».

Теперь Мендес помогает другим спортсменам: «Очень немногие достигают элитного уровня в Испании. Недавно я прочитал, что это 1 из 15 000 или 16 000 спортсменов. А те из нас, кто это сделал, имеют хорошую возможность вещать на огромную аудиторию. Мы должны помочь повысить осведомлённость». Брайс создал свою команду по психологической помощи спортсменам. Они черпали вдохновение из примеров игроков сборной Англии: Трента Александер-Арнольда, Рахима Стерлинга и Маркуса Рашфорда, каждый из которых использовал свой авторитет, чтобы подчеркнуть социальные проблемы.

В «Сосьедаде» у Мендеса есть большой друг – голкипер Алекс Ремиро. Он также продвигает инициативы в области психического здоровья. Вместе с организацией Futbol Mas Espana выпустил мерч со слоганом «Психическое здоровье имеет значение».

Брайс Мендес футболист «Реала Сосьедад» «Благодаря встрече с Алексом мне тоже захотелось сделать шаг и помочь молодым людям, которые видят в нас пример. Не только спортсменам, но и вообще всем».

Некоторые одноклубники Мендеса в итоге обратились к нему за помощью, когда оказались в тяжёлой психологической ситуации. «Некоторые спрашивали меня, что я делал в те моменты. Я бы хотел помочь, но это дело профессионалов», — справедливо отмечает футболист.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Мендес вырос в лидера «Сосьедада» и мечтает об АПЛ и Евро-2024

В «Сосьедаде» Мендес стал не только помощником для игроков в раздевалке, но и лидером на поле. В сезоне-2022/2023 он создал больше всего моментов среди игроков команды, сделал больше всего навесов, а также находился на втором месте по количеству отборов мяча. На счету Брайса 11 голов во всех турнирах, несмотря на то что он не был нападающим (также оформил восемь ассистов). В этом сезоне он продолжает в том же духе – его голы и креативность помогли «Реалу Сосьедад» выйти с первого места из группы Лиги чемпионов. Также команда борется за место в топ-5 Примеры и Кубок Испании. Но Мендес не забывает тяжёлые моменты карьеры. Его фирменное празднование гола, когда он приставляет два пальца к виску — отсылка к прошлому: «Когда кто-то был удручён или расстроен, мы с партнёром по «Сельте» показывали друг другу этот жест».

Брайс Мендес Фото: Joao Rico/Getty Images

Мендес, ставший лидером «Сосьедада», идеально подходит команде Иманола Альгуасиля. Журналист The Athletic Марио Кортегана отмечает, что если Брайс окажется в АПЛ, то гармонично впишется в любой клуб. «Эта лига всегда привлекала моё внимание», — отмечает сам футболист. Мендес говорит, что всегда просит своего агента не сообщать ему ничего о потенциальном интересе другого клуба в середине сезона или когда ведутся только предварительные переговоры, чтобы не отвлекать его.

Если полузащитник сохранит форму, то окажется в составе сборной Испании на Евро-2024. Последний его матч за национальную команду состоялся ещё в ноябре 2021-го: «Если вызов поступит – хорошо, если нет – продолжу попытки. Это одна из величайших вещей, которая может случиться с футболистом — я надеюсь, что это произойдёт. Понимаю, что всё сложно, ведь многие испанские игроки находятся на высоком уровне».

Однако опыт и те проблемы, которые пережил и разрешил Мендес, помогают ему двигаться по карьере и становиться лучше. Надеемся, что рядом с таким лидером рост продолжит и Захарян.