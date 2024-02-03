«Краснодар» разгромил соперника в первой игре года. Его лидер сотворил магию. Видео

Пока «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и другие команды РПЛ набирают форму и вовсю катают товарняки на сборах, лидер чемпионата, «Краснодар», провёл только первый матч в 2024 году. В соперниках была «Родина» из Первой лиги, и фаворит ожидаемо взял над ней верх.

В стартовом составе «быков» неожиданно вышли 19-летние атакующий полузащитник Дмитрий Кучугура и центральный нападающий Александр Кокшаров. Причём если второй уже мелькал в основе, получил прозвище Русский Холанд и даже клал дубль «Спартаку» в Кубке (3:2), первый в официальных матчах за главную команду не бегал. А ещё вернулся после тяжёлой травмы Кайо и дебютировал звёздный новичок из Колумбии — опорник Кевин Кастаньо, который, между прочим, вытеснил в сборной зенитовца Вильмара Барриоса. Остальные топы, включая Александра Черникова и Джона Кордобу, оказались на лавке. Впрочем, разницы особо нет, ведь сразу было понятно — практику получат все.

Уже на четвёртой минуте Эдуард «почти уехал в Европу» Сперцян сотворил магию: идеально закрутил в ближний угол со штрафного, и вратарь москвичей Ринат Шакеров не потащил. Скауты «Ювентуса» наверняка оценят.

Права на видео принадлежат ФК «Краснодар». Посмотреть видео можно в его телеграм-канале.

«Краснодар» много владел мячом и пытался раскачать оборону соперника, чтобы забить уже с игры. «Родина» же старалась огрызаться. Однако моментов команды вообще не создавали, зато подвезли много брака. Хотя как ещё может быть в начале сборов, под большими нагрузками? Яркий футбол здесь второстепенен: в первую очередь необходимо наладить игровые связи и вернуть тонус после паузы.

Следующая опасность случилась только на 38-й минуте, и она привела к голу. Сперцян точным пасом нашёл в штрафной свободную зону, куда забежал Олакунле Олусегун. Нигериец не стал сближаться с Шакеровым и точно пробил в правый нижний угол. А Эдуард оформил 1+1 за тайм: даже несмотря на статус матча, европейские клубы явно это заметят. Максимальный уровень реализации от пока что лучшего клуба РПЛ-2023/2024.

Права на видео принадлежат ФК «Краснодар». Посмотреть видео можно в его телеграм-канале.

В перерыве «Краснодар» сделал 10 замен, оставив на поле только Олусегуна (его убрали через 22 минуты). И Кордоба едва не забил в начале тайма, но Шакиров не мог уйти без хоть одного спасения и отразил выстрел колумбийца в ближний угол. Позже Ринат ещё и накрыл удар с близкого расстояния Никиты Кривцова.

На 65-й минуте Кордоба всё-таки отличился, причём передачу ему отдал Станислав Агкацев! Второй вратарь «Краснодара» далеко выбил мяч, Джон подхватил его, промчался вперёд и впритирку со штангой блестяще исполнил в дальний угол. Что тут сказать, мастер. Если бы он ещё не схватил нелепую дисквалификацию за неприличный жест судьям встречи с «Уралом», ему бы цены не было.

Права на видео принадлежат ФК «Краснодар». У них была вот эта трансляция в «ВК» на оф. странице.

На этом команды и закончили, хотя «Родина» создала единственный момент у ворот «Краснодара»: Агкацев в красивом прыжке отбил пушку Александра Юшина. «Быки» спокойно добились результата и теперь 8 февраля сыграют с «Аль-Васлом» из ОАЭ. Если реализация там будет столь же убойной, в победе сомневаться не стоит.