«Краснодар» тихо решает задачи по трансферам. Взяли опорника и сохранили важного легионера

Сейчас кажется, что на зимнем трансферном рынке РПЛ есть «Зенит» и все остальные. Весной действующим чемпионам помогут как минимум три бразильских новичка, а ещё Ильзат Ахметов. Не исключено, что будут и ещё переходы. Всё зависит от того, кто уйдёт. Вот, например, отдали «Сочи» Дмитрия Чистякова и продали в ЦСКА Даниила Кругового. Плюс говорят о возможном переезде Маттео Кассьерры куда-то на Восток. Неизвестно, вернётся ли вовремя Вендел. Так что всё может измениться ещё сильнее.

Другие представители РПЛ пока ведут себя уж очень робко. «Спартак» в основном усиливает спортивный департамент, а не команду. ЦСКА взял Мусаева и как раз Кругового. «Локо», хоть и объявил о подписании Салтыкова, Никита окажется в Черкизове только с лета. Сейчас новичков ноль. Как и у «Динамо». Ощущение, что все эти команды уже смирились, что не заскочат выше третьего места, поэтому и ведут себя сдержанно.

Зато есть «Краснодар» – лидер РПЛ, который выбрал осторожную, но будто бы верную стратегию во время зимнего трансферного окна.

Чтобы говорить о результатах работы на рынке, нужно понимать цели. А о них главный тренер Владимир Ивич высказывался очень осторожно. И без всякой конкретики. Но два декабрьских тезиса можно отметить. Первый – в усилении нуждаются две-три позиции. Второй – если кто-то решит уйти, то на их место нужна замена.

С первым пунктом всё оказалось более-менее очевидно. Клуб искал центрального защитника и одновременно готовился к уходу Хуниора Алонсо. А ещё заглядывался на опорных полузащитников, чтобы укрепить эту важную зону, где не всё идеально. И хотел дополнительного нападающего – с одним Джоном Кордобой до трофея допрыгнуть тяжелее, чем с условно двумя качественными центральными нападающими.

Сначала «Краснодар» закрыл слот опорника. Забрали из Мексики Кевина Кастаньо. Колумбиец к 23 годам умудрился вытеснить из состава национальной команды Вильмара Барриоса. И вообще считается талантливым парнем, который не достиг потолка. Известно, что клуб давно к нему присматривался. И сейчас получилось забрать на адекватным условиях – Transfermarkt оценивает переход в € 7,3 млн.

Кевин Кастаньо Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Естественно, параллельно клуб искал новичка в атаку. В начале ноября казалось, что самая реальная кандидатура – нападающий Науэль Бустос из аргентинской команды «Тальерес». Оттуда сообщили, что «Краснодар» действительно присматривается к парню, но информации об официальном предложении не было.

Потом слухи о форварде будто бы утихли. «Зенит» забрал у «Краснодара» Ахметова, и клуб переключился на поиск универсала, способного сыграть в полузащите. Эдгар Севикян из «Пари НН» вполне под это подходил. Сделка, судя по всему, была близка к оформлению, но внезапно пришёл «Ференцварош». А вместе с ними ожила и мечта хавбека уехать в Европу. Теперь Севикян будет играть там. А «Краснодар» – мимо. Также на эту позицию «Краснодар» рассматривал бразильского вингера Биэла. Но дальше интереса дело пока не зашло.

Если говорить о позиции центрального защитника, то вопрос закрылся сам собой. Представитель Алонсо заявил, что Хуниор до лета останется в России и постарается помочь команде взять титул. Одной проблемой меньше. И показательно, что «Краснодар» порой бывает очень убедительным.

Получается, сейчас у лидеров чемпионата России осталось две важные цели – альтернатива Кордобе и атакующий полузащитник на замену Ахметову. И ближайший месяц руководство, вероятно, будет прорабатывать варианты.

Важно, что, кроме Ахметова, пока «Краснодар» не покинул ни один футболист. Хотя агент Кевина Ленини сообщал, что футболист хочет уйти из-за небольшого количества игровой практики. Однако ощущение, что зимой Ивич никого больше терять не захочет, учитывая внушительное усиление главного конкурента. И наоборот – сейчас тренер ждёт только новичков, которых клуб ему просто обязан обеспечить.