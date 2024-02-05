6 самых дорогих покупок «Спартака». Какой трансфер был лучшим, а какой — худшим?

Трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде за € 13 млн (без учёта бонусов) стал вторым по стоимости в истории «Спартака». Больше московский клуб платил только за Гуса Тиля. Всего же у красно-белых было шесть приобретений дороже € 10 млн, помимо покупки костариканца.

Кто из самых дорогих новичков «Спартака» стоил своих денег, а за кого переплатили? Давайте определим лучший и худший трансферы из категории € 10+ млн для московского клуба. Самый успешный наберёт наибольшее количество голосов и окажется наверху, а провальный – внизу. Готовы поучаствовать в нашем опросе? Оставляйте также свои комментарии по поводу трансферов красно-белых.

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