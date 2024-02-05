6 самых дорогих покупок «Спартака». Какой трансфер был лучшим, а какой — худшим?

Трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде за € 13 млн (без учёта бонусов) стал вторым по стоимости в истории «Спартака». Больше московский клуб платил только за Гуса Тиля. Всего же у красно-белых было шесть приобретений дороже € 10 млн, помимо покупки костариканца.
Кто из самых дорогих новичков «Спартака» стоил своих денег, а за кого переплатили? Давайте определим лучший и худший трансферы из категории € 10+ млн для московского клуба. Самый успешный наберёт наибольшее количество голосов и окажется наверху, а провальный – внизу. Готовы поучаствовать в нашем опросе? Оставляйте также свои комментарии по поводу трансферов красно-белых.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Квинси Промес
Стоимость трансфера: € 11,5 млн
Промес, как и Угальде, переходил в «Спартак» из голландского «Твенте». Его трансфер в августе 2014-го также был вторым по стоимости для клуба на тот момент. Москвичи заплатили € 11,5 млн за игрока, который в итоге станет лучшим бомбардиром среди всех легионеров в истории красно-белых. Квинси сыграл 235 матчей и забил 114 голов. Промес выиграл со «Спартаком» один чемпионский титул, Суперкубок и Кубок России. В августе 2018-го голландца продали «Севилье» за € 21 млн, а ещё через два с половиной года вернули за € 8,5 млн из «Аякса».
Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун, покупавший Промеса для красно-белых, рассуждал о значимости Квинси: «Он звезда. Он один из лучших легионеров за всю историю «Спартака» и таковым останется. За РПЛ не могу сказать, но в историю «Спартака» он уже вошёл. Его фамилия будет золотыми буквами вписана в музей клуба».
Лукас Фернандо
Стоимость трансфера: € 12,5 млн
Фернандо перешёл в «Спартак» из «Сампдории» в июле 2016 года, и на тот момент это был самый дорогой трансфер в истории клуба. Опорный полузащитник отыграл за красно-белых три сезона, завоевал с командой чемпионский титул и Суперкубок России. Провёл 98 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач. Потом «Спартак» выгодно перепродал бразильца. «Бэйцзин Гоань» выкупил Фернандо после аренды, заплатив в общей сумме € 15,1 млн.
Инициатором подписания бразильца был Дмитрий Аленичев. Тренер вспоминал: «Пошёл к Леониду Арнольдовичу [Федуну] аргументировать свой выбор, постарался убедить купить этого футболиста. Это было сложно: цена была приличная, но Леонид Арнольдович пошёл навстречу, чему я был очень рад. Когда сделка состоялась, я на 100% был уверен, что это именно тот футболист, который будет играть ключевую роль наравне с Промесом в последующие годы. Когда «Спартак» выиграл чемпионат, считаю, что одним из лучших, если не лучшим, был как раз Фернандо».
Эйден Макгиди
Стоимость трансфера: € 12 млн
Макгиди перешёл в «Спартак» из «Селтика» в августе 2010 года за рекордную на тот момент для московского клуба сумму в € 12 млн. Главный тренер красно-белых Валерий Карпин надеялся, что ирландский вингер окажется серьёзным усилением для атаки команды. Эйден выступал за «Спартак» на протяжении трёх с половиной сезонов. Сыграл 93 матча, забил 13 мячей и сделал 28 голевых передач. Макгиди показал себя индивидуально сильным игроком, но трофеев его трансфер не принёс. В январе 2014-го ирландца продали в «Эвертон» всего за € 2 млн.
«По-футбольному самый одарённый игрок – Макгиди. Если бы у него с головой было нормально, то играл бы как Месси», – говорил Карпин про Эйдена, выделяя его из тех, с кем работал. А вот ещё одна хлёсткая цитата тренера о вингере: «Кто был в клубах самый неуправляемый? Макгиди. У него с головой большие проблемы – психическое что-то».
Алекс Крал
Стоимость трансфера: € 12 млн
Чешский опорный полузащитник был куплен в сентябре 2019-го у пражской «Славии». Крал отыграл за красно-белых два года – провёл 60 матчей без забитых мячей. Но шесть голевых передач отдал. Трофеев со «Спартаком» Алекс не завоёвывал. В августе 2021-го чеха отдали в аренду «Вест Хэму» на сезон за € 5,2 млн. Потом чех приостановил контракт с московским клубом и перешёл с «Шальке», а в июле прошлого года Крал отправился в другой немецкий клуб – «Унион». Следующим летом его уже ничто не будет связывать со «Спартаком».
Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско говорил, отвечая на вопрос о самом большом профессионале в команде: «Крал не вылезал из тренажерного зала. Как-то спросил у меня после выходного: «Тренер, могу после занятия остаться, чтобы поделать рывки со сменой направлений?» Отвечаю: «Нет, для отдыха не надо». – «Хорошо, понял». Через неделю снова: «Тренер, могу поделать рывки со сменой направлений?» – «Нет, Алекс, сегодня день после выходного». – «Но я вчера уже подготовил мышцы самостоятельно». Это было смешно. Крал из тех, кого надо тормозить, а не подталкивать».
Гус Тиль
Стоимость трансфера: € 18 млн
Тиль – самый дорогой игрок в истории «Спартака». По данным Transfermarkt, в августе 2019 года московский клуб заплатил «АЗ Алкмар» за полузащитника € 18 млн. Голландец должен был стать новой молодой звездой команды, но в итоге сыграл только 24 матча за красно-белых, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Потом Гуса отдавали в аренду во «Фрайбург» и «Фейеноорд». В июле 2022-го «Спартак» договорился о продаже Тиля в ПСВ за € 3 млн, чтобы не потерять бесплатно игрока, который собирался приостановить контракт.
«Нам нужно было взять креативного атакующего игрока. Гус в 20 лет стал капитаном АЗ, был ведущим игроком команды, лидером молодёжных команд, имел прекрасную статистику. Потом пришёл новый тренер, перестроил систему, в ней Тиль был не нужен. А когда он выдал несколько хороших игр, получил травму… На мой взгляд, он талантливый игрок. К сожалению, так бывает», – объяснял тогдашний владелец «Спартака» Леонид Федун, почему голландец не раскрылся в России по-настоящему.
Педро Роша
Стоимость трансфера: € 12 млн
Покупка Педро Роши за € 12 млн в августе 2017 год у «Гремио» – одна из самых нестандартных трансферных историй «Спартака». Руководство клуба отправлялось в Бразилию за форвардом Луаном, но тот решил отказаться от переезда в Россию, и «Гремио» предложил красно-белым другого игрока. Педро Рошу брали под Лигу чемпионов, а вингер не сумел выиграть конкуренцию за место в основе. Провёл за «Спартак» только 19 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи. С апреля 2019-го бразилец начал кататься по арендам – «Крузейро», «Фламенго», «Атлетико Паранаэнсе». В августе 2022-го ушёл свободным агентом.
Леонид Федун: «Когда покупали Рошу, меня поставили в такую ситуацию, что все вокруг кричали: «Мы стали чемпионами, а вы не усиливаетесь. Купите кого-то». Тогда торговались по одному игроку, он сорвался – и слава богу, потому что оказалось, что он с большими изъянами. Предложили другого – мы посмотрели видео, посмотрели статистику. Действительно, он играл хорошо. Но, к сожалению, с ним получилось, как с Витиньо: есть такие, которых выдергиваешь из Бразилии, и он затухает… Заработал денег, и началось: «Я хочу обратно».