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Забивал ли футболист Зениту: тест, квиз, Карпин, Роббен, Сон Хын Мин, Дани Алвес, Кержаков, Матич, Лоськов, Иско

Забивал ли этот футболист «Зениту»? Непростой тест
Георгий Илющенко
Забивал ли этот футболист «Зениту»? Тест
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Включаем память на максимальный уровень.

Это второй тест данной серии, и с вопросами про «Спартак» вы справились блестяще: только три неправильных варианта набрали больше голосов, чем у верных.

Аналогичный тест про «Спартак»:
Забивал ли футболист «Спартаку»? Непростой тест для олдовых болельщиков
Тест
Забивал ли футболист «Спартаку»? Непростой тест для олдовых болельщиков

Теперь проверим, как хорошо вы помните голы в ворота «Зенита». Получится ли у вас выбить 12 из 12 точных ответов? Желаем удачи, и чур не подглядывать нужные решения в поисковиках!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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