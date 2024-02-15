Забивал ли этот футболист «Зениту»? Непростой тест

Это второй тест данной серии, и с вопросами про «Спартак» вы справились блестяще: только три неправильных варианта набрали больше голосов, чем у верных.

Теперь проверим, как хорошо вы помните голы в ворота «Зенита». Получится ли у вас выбить 12 из 12 точных ответов? Желаем удачи, и чур не подглядывать нужные решения в поисковиках!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.