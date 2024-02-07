Как на Кубке Африки «применяют» чёрную магию. Из-за этого уже вспыхнули беспорядки

Команда-хозяйка Кубка Африки — 2023 Кот-д’Ивуар играет на турнире очень неровно: в полуфинал «слонов» занесло лишь благодаря замысловатой схеме с выходом из группы трёх команд. Особенно призрачными шансы Кот-д’Ивуара на высокие результаты выглядели после краха в матче с Экваториальной Гвинеей на предварительном этапе (0:4). Как это часто бывает в Африке, болельщики связали это фиаско не с плохой формой лидеров команды или тактическими просчётами тренерского штаба, а… с колдовством.

Фанаты посчитали, что во всём виновато проживающее в небольшой деревеньке неподалёку от Абиджана сообщество знахарей и колдунов, пишет Le Monde. Разнёсся слух, что 70-летняя ведьма Амели Туо Лат продала матч Кот-д'Ивуара конкурентам и навела на игроков порчу. В итоге в селение приехала группа ультрас и подожгла её дом — к счастью, женщина заблаговременно уехала к сестре в другую деревню.

Представитель Нигерии выбежал на поле, чтобы снять амулет с ворот Сенегала

К счастью, в сравнении с прошлыми годами во время нынешнего розыгрыша подобной дичи было зафиксировано не так много. Можно вспомнить, как в 2000-м представитель нигерийской футбольной ассоциации выбежал на поле в середине игры, чтобы снять амулет с ворот Сенегала во время четвертьфинала. Два года спустя члены тренерского штаба Камеруна были пойманы на установке амулетов на поле перед полуфиналом с Мали. На КАН-2008 фанаты сборной Ганы пришли на игру с Гвинеей с горшками и какой-то магической жидкостью, чтобы отпугнуть демонов, а в 2015-м Андре Айю из всё той же сборной Ганы посыпал поле белым порошком накануне финала с Кот-д’Ивуаром.

Фанаты сборной Экваториальной Гвинеи Фото: Visionhaus/Getty Images

В Африке подобные магические действия получили название — джуджу. Это расплывчатый и всеобъемлющий термин, пытающийся охватить множество практик, которые не соответствуют ничему, что можно найти в основных известных религиях. Под это понятие попадает абсолютно всё, что связано с вуду, чёрной магией, «мути» (древняя и жуткая колдовская практика, связанная с похищением детей) или другой чертовщиной. В начале XXI века руководство Конфедерации африканского футбола (CAF) предприняло согласованные усилия по пресечению попыток применения джуджу на футбольных матчах. Но полностью искоренить это явление пока не удаётся.

Во многом через спорт, а не через экономические успехи на африканском континенте у народов принято выражать свою успешность — если условная Экваториальная Гвинея однажды выиграет Кубок Африки, то все на континенте будут считать, что её люди живут лучше всех. Особенно взрывоопасный характер национальная гордость имеет во время футбольных турниров на выбывание, что создаёт благоприятную атмосферу для суеверий. По большому счёту джуджу в занимающей не самые передовые позиции в мире Африке — это аналог политического популизма в продвинутых государствах. Потому что в природе всех людей лежит желание слышать то, что им хочется услышать, и выдавать желаемое за действительное.

«Мы не хотим видеть на поле знахарей и колдунов, — говорится в заявлении CAF. — Джуджу приводит к тому, что Африке приписывают вредные и уничижительные стереотипы как о диком и отсталом континенте, а это совсем не так».

Африке мешают развиваться последствия колониализма

Разумеется, способность футбола заставлять людей обращаться за помощью к высшим силам присуща не только Африке. Болельщики привыкли видеть, как игрок крестится или произносит мусульманскую молитву (дуа) перед выходом на поле. Идея посетить место поклонения, чтобы помолиться перед большой игрой или дерби, может возникнуть как в Илфорде (Кот-д’Ивуар), так и в любом другом месте на планете. К примеру, английскому футболу не привыкать просить о незнакомой, нерелигиозной помощи. Болельщики наверняка помнят 2002 год, когда одна из популярных газет напечатала на первой полосе ступню Дэвида Бекхэма и попросила читателей в полдень приложить руку к изображению, чтобы направить исцеляющую энергию на его сломанную плюсневую кость.

«Суеверия есть суеверия, — отмечает журналист и автор книги «Африка — не страна» Дипо Фалойин. — Вера в счастливый шарфик вашего дедушки или в проклятие Беллы Гуттманна (тренер «Бенфики» начала 1960-х, после его заявления клуб не выигрывает еврокубки. — Прим. «Чемпионата») свидетельствует о том, что даже продвинутый и образованный человек может быть подвержен влиянию джуджу».

Просьба The Sun помолиться об исцелении ноги Бекхэма Фото: скриншот

В африканском футболе всё обстоит гораздо сложнее и запутаннее из-за многочисленных внутринациональных конфликтов и длительной эпохи колониализма. Очень сложно добиться профессионализма в спорте на континенте, где многие молодые страны столкнулись с политической нестабильностью и другими проблемами. Неудивительно, что до сих пор доминирующим стилем игры в Африке остаётся так называемый «кик-раш»: игроки, закалённые на некачественных полях, предпочитают стремительные контратаки и сильную игру на флангах, а не футбол, основанный на владении мячом.

Как и в случае с африканскими природными ресурсами, странам сложно сохранять и развивать свои лучшие футбольные таланты, прежде чем их украдут представители западной цивилизации. Неудивительно, что многие особенности футбола в Африке имеют прочную связь с колониальным наследием. «Слишком много людей в мире относится ко всему, что связано с Африкой, со скептицизмом и ожиданием хаоса и дезорганизации, — добавляет Фалойин. — У большинства африканских стран было очень мало времени, чтобы догнать остальной мир. Пока Англия выигрывала свой единственный чемпионат мира в 1966-м, новая независимая Нигерия всё ещё сталкивалась с последствиями колониализма, приведшего несколько месяцев спустя к жестокой гражданской войне».

В Замбии более 100 лет действует закон, запрещающий джуджу

Футбол привезли в Африку колонизаторы — развитие игры началось с гаваней прибрежных городов. «Футбол был представлен, особенно британской колониальной миссией, как элемент так называемого цивилизационного проекта. Способом иностранных правительств подчеркнуть важность дисциплины, здорового образа жизни, но при этом и покорности. Местных людей приобщали к благам цивилизации, но с определёнными поправками», — отмечает журналист Бастер Киршнер, который много писал о замбийском футболе и его значении для страны.

В 1914 году Замбия первой из африканских стран приняла Закон о колдовстве, в котором говорилось, что любая попытка магического воздействия будет караться тюремным заключением или даже смертной казнью. Примечательно, что многие постколониальные правительства поддержали этот закон, однако именно обвинения в адрес замбийской национальной команды в применении джуджу преследовали её долгие десятилетия.

Замбия — победитель Кубка Африки — 2012 Фото: Ben Radford/Getty Images

На триумфальном для Замбии Кубке Африки — 2012 «медные пули» выиграли несколько игр с разницей в один мяч, который часто забивал нападающий и капитан команды Кристофер Катонго. Простое совпадение, но возникли подозрения, что бомбардир использовал джуджу. Дело дошло до того, что Футбольная ассоциация Замбии публично осудила слухи в социальных сетях, заявив, что «виновные должны в ближайшее время быть пристыжены, потому что они не ценят усилия команды и её лидера».

Вера в джуджу настолько огромна, что нередко футболисты отказываются продолжить игру, если считают, что часть поля подверглась воздействию чар или заклинаний. В 2016 году матч Премьер-лиги Руанды попал в заголовки газет, когда нападающий Мусса Камара был замечен возившимся с неизвестным предметом у стойки ворот соперника. Он стал что-то колдовать после того, как попал в каркас ворот. В итоге за Муссой погнались соперники, и вмешаться пришлось судье.

Самое интересное, что прошло всего три минуты и Камара сравнял счёт и спас команду от поражения (1:1). Разумеется, футболиста обвинили в использовании джуджу, а футбольная ассоциация Руанды приняла решение в дальнейшем штрафовать игроков, уличённых в колдовстве, на сумму в 100 тысяч руандийских франков ($ 120). «Ни в одной стране мира не было доказано, что джуджу может повлиять на исход матча, однако футболисты в это верят, и мы решили принять закон», — объяснил тогдашний вице-президент ФА Руанды Ведасте Кайиранга.