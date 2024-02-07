Идея для «Спартака». Бонгонда сменил позицию и близок к трофею на Кубке Африки

Тео Бонгонда стал единственным представителем РПЛ в полуфинале Кубка африканских наций. Его сборная ДР Конго продолжает борьбу за победу и 7 февраля встретится с командой-хозяйкой турнира Кот-д’Ивуаром. У самого Бонгонда в национальной команде такая роль, которая может заставить кое-что изменить в «Спартаке» Гильермо Абаскаля.

Для Бонгонда это первый крупный турнир в составе сборной ДР Конго. Родившийся и выросший в Бельгии вингер на юношеском и молодёжном уровнях играл за сборную своей родины. Но поскольку у бельгийцев и без него хватает талантов, Тео в 26 лет поменял команду – принял решение защищать на футбольном поле страну отца.

В сентябре прошлого года именно гол Бонгонда стал «золотым» для сборной ДР Конго: в результате победы над Суданом команда завоевала путёвку на Кубок африканских наций. Тогда Тео, комментируя это событие для «Чемпионата», уверял, что ДР Конго по силам побороться за трофей.

Тео Бонгонда вингер сборной ДР Конго «Забить гол за сборную — шикарное событие для меня, был безумно рад этому! ДР Конго – крупная страна. Теперь мы сможем сыграть на Кубке Африки. Честно, я даже не знаю, что ожидать от этого. Мы сделаем всё, чтобы зайти максимально далеко. У нас в сборной собрался отличный коллектив, способный бороться со всеми командами на Кубке Африки».

Между тем сборная ДР Конго не относилась к числу фаворитов турнира. В рейтинге ФИФА она занимает 67-е место и только 13-е среди африканских команд. Но с помощью Тео конголезцы действительно идут к трофею.

Мы привыкли видеть Бонгонда в роли правого вингера, и в матче 1-го тура на Кубке африканских наций с Замбией (1:1) спартаковец вышел на этой позиции. В игре 2-го тура с Марокко (1:1) Тео также действовал на фланге. А вот встречу 3-го тура с Танзанией (0:0) Бонгонда посмотрел со скамейки запасных. Несмотря на то что сборная ДР Конго не одержала ни одной победы на групповом этапе, она получила путёвку в плей-офф.

Однако после матча с Танзанией конголезцы получили не только хорошую новость, но и плохую – сломался их главный креативщик Гаэль Какута. Экс-игрок «Челси» действовал на позиции «десятки», во многом вокруг него и строилась игра сборной ДР Конго в атаке. Французскому тренеру команды Себастьену Дезабру пришлось поломать голову над тем, как минимизировать потерю Какута.

Дезабр принял неожиданное решение – в плей-офф передвинул спартаковца на позицию центрального полузащитника в схеме 4-3-3. Бонгонда, конечно, имел опыт игры в центре, всё же он не первый день в футболе и за свою карьеру исполнял разные роли. Тем не менее сейчас это не то место, где ждёшь Тео.

В матче 1/8 финала с Египтом (1:1, 8:7 пен.) Бонгонда провёл на поле все 120+ минут. Естественно, он не мог быть таким дирижёром, как Какута, но принёс много пользы за счёт своей исполнительности, скорости и умения обыгрывать один в один. Старательно отрабатывая в обороне и прессингуя, Тео стал ценной фигурой в переходных фазах. По ситуации смещался на любимый фланг, чтобы находить пространство. Бонгонда вошёл в топ-5 в составе конголезцев по количеству касаний мяча, отдал 81% точных передач, нанёс три удара и сделал один пас под удар.

А в четвертьфинале с Гвинеей (3:1) выяснилось, что Бонгонда для французского тренера может быть не только центрхавом в 4-3-3, но и полноценной «десяткой» в 4-2-3-1 или 4-4-2 под нападающим Седриком Бакамбу. Спартаковец отыграл 83 минуты, несмотря на некоторые физические проблемы, которые испытывал перед матчем. Один раз пробил и отдал семь точных передач из восьми, включая одну под удар. Поучаствовал в комбинации, которая завершилась назначением штрафного и последним голом сборной ДР Конго. Это была первая победа команды Дезабра в игровое время за весь турнир.

«Я чувствую себя комфортно везде до тех пор, пока нахожусь на поле, – ответил сам Бонгонда на вопрос о своей позиции в сборной ДР Конго – Стараюсь быть там, где нужно тренеру – справа, слева, в центре. Так и продолжу, потому что, если тренер выпускает меня, значит, я делаю правильные вещи».

В целом Бонгонда должен быть доволен своим выступлением на Кубке африканских наций. Он второй в сборной ДР Конго по ударам и заработанным на себе фолам, делит третье место по передачам под удар, выигрывает 52% единоборств. Осталось только одно – выиграть трофей с командой. Пусть даже будучи не вингером, а «десяткой» или «восьмёркой». Возможно, это заставит и Абаскаля поменять позицию Тео в «Спартаке».